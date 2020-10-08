Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201008/karantin-1578915643.html
Жириновский рассказал, из-за чего Госдума может уйти на карантин
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что если все депутаты не сделают прививки от коронавируса, то Государственная Дума может уйти на карантин. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T20:06
2020-10-08T20:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
лдпр
госдума рф
владимир жириновский
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575584466_0:0:2921:1644_1400x0_80_0_0_3aaff17bcfc488be6ab599e469d05de4.jpg
<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости.</strong> Лидер <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> считает, что если все депутаты не сделают прививки от коронавируса, то Государственная Дума может уйти на карантин.Жириновский отметил, что на месте председателя <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> запретил бы допускать в зал заседаний депутатов, не сделавших прививку, так как зал в 450 человек, где все сидят рядом друг с другом, может быть местом заражения."Меры принимаются, но здесь находится почти тысяча человек. Я веду борьбу, ведь мы должны работать в регионах, а 13 октября все придут в зал и будут заражать друг друга. Уже 60 человек, сейчас мы их проверим, будет 100 человек, потом – 200. Потом мы закроем Думу и напишем – Дума ушла на карантин", - сказал Жириновский в эфире радио "Говорит Москва".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
4
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575584466_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_e6ba29811eab7bdba66f04c55271436c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, лдпр, госдума рф, владимир жириновский, общество

Жириновский рассказал, из-за чего Госдума может уйти на карантин

20:06 08.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что если все депутаты не сделают прививки от коронавируса, то Государственная Дума может уйти на карантин.
Жириновский отметил, что на месте председателя Госдумы запретил бы допускать в зал заседаний депутатов, не сделавших прививку, так как зал в 450 человек, где все сидят рядом друг с другом, может быть местом заражения.
"Меры принимаются, но здесь находится почти тысяча человек. Я веду борьбу, ведь мы должны работать в регионах, а 13 октября все придут в зал и будут заражать друг друга. Уже 60 человек, сейчас мы их проверим, будет 100 человек, потом – 200. Потом мы закроем Думу и напишем – Дума ушла на карантин", - сказал Жириновский в эфире радио "Говорит Москва".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска - РИА Новости, 1920, 19.03.2020
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
 
Обсудить4
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоЛДПРГосдума РФВладимир ЖириновскийОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:05Объяснена взаимосвязь витамина D и COVID-19
02:00У Трампа не обнаружили признаков прогрессирующей болезни
01:44В Степанакерте прогремели несколько взрывов
01:08В Москве приостановили льготный проезд для пенсионеров и школьников
00:17Ученые не нашли утечки ядохимикатов с Козельского полигона на Камчатке
00:14Задержан топ-менеджер банка "Траст" Михаил Хабаров
00:11Жээнбеков готов отправить в отставку премьера и членов правительства
23:58МИД Армении считает преднамеренным обстрел журналистов в Карабахе
23:54Жээнбеков назвал условие, при котором уйдет с поста президента Киргизии
23:48Кадыров призвал жителей Чечни привиться от гриппа
23:41Попова посоветовала не ездить на юг с детьми
23:36Путин призвал остановить боевые действия в Нагорном Карабахе
23:34Попова рассказала, кто чаще всего болел COVID-19
23:12В Москве за сутки умерли 33 пациента с коронавирусом
22:45Le Monde заявила о девяти фигурантах санкций ЕС из-за Навального
22:44Офтальмолог выписал Фургалу очки
22:36Неизвестный выдал себя за Тихановскую на заседании датского парламента
22:27Власти Армении ужесточили режим военного положения
22:11Представлены новые процессоры AMD Ryzen, которые быстрее и дешевле Intel
22:08Армения заявила об уничтожении семи азербайджанских беспилотников
Лента новостейМолния