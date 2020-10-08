https://ria.ru/20201008/karantin-1578915643.html

Жириновский рассказал, из-за чего Госдума может уйти на карантин

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что если все депутаты не сделают прививки от коронавируса, то Государственная Дума может уйти на карантин. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T20:06

2020-10-08T20:06

2020-10-08T20:06

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лдпр

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владимир жириновский

общество

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<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости.</strong> Лидер <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> считает, что если все депутаты не сделают прививки от коронавируса, то Государственная Дума может уйти на карантин.Жириновский отметил, что на месте председателя <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> запретил бы допускать в зал заседаний депутатов, не сделавших прививку, так как зал в 450 человек, где все сидят рядом друг с другом, может быть местом заражения."Меры принимаются, но здесь находится почти тысяча человек. Я веду борьбу, ведь мы должны работать в регионах, а 13 октября все придут в зал и будут заражать друг друга. Уже 60 человек, сейчас мы их проверим, будет 100 человек, потом – 200. Потом мы закроем Думу и напишем – Дума ушла на карантин", - сказал Жириновский в эфире радио "Говорит Москва".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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