https://ria.ru/20201008/karabakh-1578907342.html

Австрия предложила Баку и Еревану провести переговоры по Карабаху в Вене

Канцлер Австрии Себастьян Курц в четверг предложил представителям Баку и Еревана встретиться в Вене и провести прямые переговоры для поиска решения по... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T19:04

2020-10-08T19:04

2020-10-08T19:04

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

себастьян курц

нагорно-карабахская республика

австрия

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ВЕНА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Канцлер Австрии <a href="https://ria.ru/person_Sebastjan_Kurc" target="_blank">Себастьян Курц</a> в четверг предложил представителям Баку и Еревана встретиться в Вене и провести прямые переговоры для поиска решения по урегулированию конфликта в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Нагорном Карабахе</a>.Курц выразил обеспокоенность продолжающейся эскалацией в Нагорном Карабахе, заявив, что военного решения конфликта нет, и призвал прекратить военные действия, поддержав переговоры под эгидой Минской группы ОБСЕ."Сегодня я выразил надежду на мирное разрешение в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении (Николом Пашиняном) и подтвердил наше предложение провести следующий раунд переговоров между двумя сторонами. Австрия всегда была местом для диалога, и мы продолжим настаивать на деэскалации и прямых переговорах", - написал Курц в Twitter.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армения</a> и <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

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нагорно-карабахская республика

австрия

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Артиллерийские удары по военной колонне противника. Кадры Минобороны Азербайджана Азербайджанские военные публикуют видео артиллерийских ударов по военной колонне противника. 2020-10-08T19:04 true PT0M30S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, себастьян курц, нагорно-карабахская республика, австрия, азербайджан, армения, в мире