https://ria.ru/20201008/karabakh-1578892348.html

Армения предупредила о последствиях эскалации вокруг Карабаха для региона

Министр обороны Армении Давид Тоноян на встрече в четверг с грузинским послом Георгием Саганелидзе предупредил о непредсказуемых последствиях для всего региона... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T18:01

2020-10-08T18:01

2020-10-08T18:01

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578794682_0:0:960:540_1400x0_80_0_0_221955d8f6ccf659c544d73ac2e03b57.jpg

<strong>ЕРЕВАН, 8 окт – РИА Новости.</strong> Министр обороны <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a> Давид Тоноян на встрече в четверг с грузинским послом Георгием Саганелидзе предупредил о непредсказуемых последствиях для всего региона дальнейшей эскалации конфликта в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Карабахе</a>, сообщили в пресс-службе военного ведомства.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html

1

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

В Степанакерте звучат взрывы и есть новые разрушения от обстрелов Последствия обстрела Степанакерта 2020-10-08T18:01 true PT1M14S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире