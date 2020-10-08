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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201008/karabakh-1578892348.html
Армения предупредила о последствиях эскалации вокруг Карабаха для региона
Министр обороны Армении Давид Тоноян на встрече в четверг с грузинским послом Георгием Саганелидзе предупредил о непредсказуемых последствиях для всего региона... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T18:01
2020-10-08T18:01
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 8 окт – РИА Новости.</strong> Министр обороны <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a> Давид Тоноян на встрече в четверг с грузинским послом Георгием Саганелидзе предупредил о непредсказуемых последствиях для всего региона дальнейшей эскалации конфликта в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Карабахе</a>, сообщили в пресс-службе военного ведомства.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html
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нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
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В Степанакерте звучат взрывы и есть новые разрушения от обстрелов
Последствия обстрела Степанакерта
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обсе, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Армения предупредила о последствиях эскалации вокруг Карабаха для региона

18:01 08.10.2020
 
© Фото : страница Никола Пашиняна в FacebookВоеннослужащий армянской армии
Военнослужащий армянской армии - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© Фото : страница Никола Пашиняна в Facebook
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 8 окт – РИА Новости. Министр обороны Армении Давид Тоноян на встрече в четверг с грузинским послом Георгием Саганелидзе предупредил о непредсказуемых последствиях для всего региона дальнейшей эскалации конфликта в Карабахе, сообщили в пресс-службе военного ведомства.

"По просьбе посла министр обороны Армении рассказал о развязанных Азербайджаном военных действиях в Арцахе (самоназвание Карабаха) и связанными с ними процессами. Тоноян подчеркнул, что дальнейшее обострение ситуации на линии фронта грозит непредсказуемыми последствиями для всего региона", - говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Мужчина у хозяйственной постройки, разрушенной в результате обстрела общины Иванян Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
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