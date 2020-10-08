Беспилотники нанесли несколько ударов за час по Карабаху
16:14 08.10.2020 (обновлено: 17:05 08.10.2020)
СТЕПАНАКЕРТ, 8 окт - РИА Новости. Беспилотники сбросили еще одну бомбу на город Шуши в Карабахе, где утром был разрушен храм 19 века, передает корреспондент РИА Новости.
Сейчас с места падения бомбы поднимается столб белого дыма. Также продолжается пожар в окрестностях Степанакерта, вызванный падением бомбы с дрона.
После этого с беспилотников были нанесены еще два или три удара в окрестностях Степанакерта - перед ними было хорошо слышно характерное жужжание моторов БПЛА, которое становятся выше по тональности, когда дрон заходит на атаку. В это же время в городе включили сирену.
Ранее в Армянском едином информационном центре заявили, что Вооруженные силы Азербайджана нанесли удар по главному храму карабахского города Шуши – Казанчецоц, который был построен в Шуши в XIX веке и отреставрирован в 90-х годах XX века. Минобороны Азербайджана заявило, что азербайджанские вооруженные силы не берут на прицел исторические, культурные и религиозные сооружения.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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