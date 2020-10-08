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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201008/karabakh-1578862191.html
Беспилотники нанесли несколько ударов за час по Карабаху
Беспилотники сбросили еще одну бомбу на город Шуши в Карабахе, где утром был разрушен храм 19 века, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T16:14
2020-10-08T17:05
азербайджан
армения
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
степанакерт
в мире
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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 8 окт - РИА Новости.</strong> Беспилотники сбросили еще одну бомбу на город Шуши в Карабахе, где утром был разрушен храм 19 века, передает корреспондент РИА Новости.Сейчас с места падения бомбы поднимается столб белого дыма. Также продолжается пожар в окрестностях <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерта</a>, вызванный падением бомбы с дрона.После этого с беспилотников были нанесены еще два или три удара в окрестностях Степанакерта - перед ними было хорошо слышно характерное жужжание моторов БПЛА, которое становятся выше по тональности, когда дрон заходит на атаку. В это же время в городе включили сирену.Ранее в Армянском едином информационном центре заявили, что Вооруженные силы <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> нанесли удар по главному храму карабахского города Шуши – Казанчецоц, который был построен в Шуши в XIX веке и отреставрирован в 90-х годах XX века. Минобороны Азербайджана заявило, что азербайджанские вооруженные силы не берут на прицел исторические, культурные и религиозные сооружения.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201008/karabakh-1578831057.html
https://ria.ru/20201007/turtsiya-1578489851.html
азербайджан
армения
нагорный карабах
степанакерт
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азербайджан, армения, нагорный карабах, степанакерт, в мире

Беспилотники нанесли несколько ударов за час по Карабаху

16:14 08.10.2020 (обновлено: 17:05 08.10.2020)
 
© REUTERS / ArmGov/PAN PhotoПоследствия обстрела в Степанакерте, Нагорный Карабах
Последствия обстрела в Степанакерте, Нагорный Карабах - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© REUTERS / ArmGov/PAN Photo
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СТЕПАНАКЕРТ, 8 окт - РИА Новости. Беспилотники сбросили еще одну бомбу на город Шуши в Карабахе, где утром был разрушен храм 19 века, передает корреспондент РИА Новости.
Сейчас с места падения бомбы поднимается столб белого дыма. Также продолжается пожар в окрестностях Степанакерта, вызванный падением бомбы с дрона.
После этого с беспилотников были нанесены еще два или три удара в окрестностях Степанакерта - перед ними было хорошо слышно характерное жужжание моторов БПЛА, которое становятся выше по тональности, когда дрон заходит на атаку. В это же время в городе включили сирену.
Ранее в Армянском едином информационном центре заявили, что Вооруженные силы Азербайджана нанесли удар по главному храму карабахского города Шуши – Казанчецоц, который был построен в Шуши в XIX веке и отреставрирован в 90-х годах XX века. Минобороны Азербайджана заявило, что азербайджанские вооруженные силы не берут на прицел исторические, культурные и религиозные сооружения.
Ашот Пашинян - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
Вчера, 14:24Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Сын Пашиняна отправится на передовую в Карабах
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября, 08:00
Эрдоган — против всех. Турция ставит геополитический эксперимент
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаАзербайджанАрменияНагорный КарабахСтепанакертВ мире
 
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