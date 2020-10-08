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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201008/karabakh-1578842684.html
Генпрокурор призвал оградить Карабах от наемников и террористов
Необходимо пресекать попытки проникновения на территорию конфликта в Карабахе наемников и террористов, заявил на заседании координационного совета генеральных... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T15:02
2020-10-08T15:02
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
игорь краснов
нагорный карабах
снг
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<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости.</strong> Необходимо пресекать попытки проникновения на территорию конфликта в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Карабахе</a> наемников и террористов, заявил на заседании координационного совета генеральных прокуроров государств–участников <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a> генпрокурор РФ <a href="http://ria.ru/person_Igor_Krasnov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Краснов</a>."На протяжении 25 лет мы совместными усилиями создавали механизмы, обеспечивающие защиту прав граждан на пространстве Содружества независимых государств и не можем, не должны допустить их разрушения… Сейчас первоочередная задача – защитить людей и обеспечить их право на достойную, безопасную, мирную жизнь, в том числе, путем пресечения любых попыток проникновения на территорию конфликта наемников и террористов, лиц, наживающихся на незаконном обороте оружия и финансирующих террористические акты", - цитирует генпрокурора пресс-служба ведомства.
https://ria.ru/20201008/karabakh-1578831057.html
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нагорный карабах
РИА Новости
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игорь краснов, нагорный карабах, снг

Генпрокурор призвал оградить Карабах от наемников и террористов

15:02 08.10.2020
 
© Фото : страница Никола Пашиняна в FacebookВоеннослужащий армянской армии
Военнослужащий армянской армии - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© Фото : страница Никола Пашиняна в Facebook
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Необходимо пресекать попытки проникновения на территорию конфликта в Карабахе наемников и террористов, заявил на заседании координационного совета генеральных прокуроров государств–участников СНГ генпрокурор РФ Игорь Краснов.
"На протяжении 25 лет мы совместными усилиями создавали механизмы, обеспечивающие защиту прав граждан на пространстве Содружества независимых государств и не можем, не должны допустить их разрушения… Сейчас первоочередная задача – защитить людей и обеспечить их право на достойную, безопасную, мирную жизнь, в том числе, путем пресечения любых попыток проникновения на территорию конфликта наемников и террористов, лиц, наживающихся на незаконном обороте оружия и финансирующих террористические акты", - цитирует генпрокурора пресс-служба ведомства.
Ашот Пашинян - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
Вчера, 14:24Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Сын Пашиняна отправится на передовую в Карабах
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаИгорь КрасновНагорный КарабахСНГ
 
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