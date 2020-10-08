https://ria.ru/20201008/karabakh-1578842684.html

Генпрокурор призвал оградить Карабах от наемников и террористов

Необходимо пресекать попытки проникновения на территорию конфликта в Карабахе наемников и террористов, заявил на заседании координационного совета генеральных... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T15:02

2020-10-08T15:02

2020-10-08T15:02

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

игорь краснов

нагорный карабах

снг

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<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости.</strong> Необходимо пресекать попытки проникновения на территорию конфликта в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Карабахе</a> наемников и террористов, заявил на заседании координационного совета генеральных прокуроров государств–участников <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a> генпрокурор РФ <a href="http://ria.ru/person_Igor_Krasnov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Краснов</a>."На протяжении 25 лет мы совместными усилиями создавали механизмы, обеспечивающие защиту прав граждан на пространстве Содружества независимых государств и не можем, не должны допустить их разрушения… Сейчас первоочередная задача – защитить людей и обеспечить их право на достойную, безопасную, мирную жизнь, в том числе, путем пресечения любых попыток проникновения на территорию конфликта наемников и террористов, лиц, наживающихся на незаконном обороте оружия и финансирующих террористические акты", - цитирует генпрокурора пресс-служба ведомства.

https://ria.ru/20201008/karabakh-1578831057.html

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нагорный карабах

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь краснов, нагорный карабах, снг