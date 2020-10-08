https://ria.ru/20201008/karabakh-1578799213.html
В Кремле оценили возможность проведения саммита по Карабаху
Речи о трехсторонней встречи глав России, Армении и Азербайджана для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе пока не идет, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T12:23
2020-10-08T12:23
2020-10-08T12:29
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
нагорный карабах
дмитрий песков
владимир путин
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Речи о трехсторонней встречи глав <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России</a>, <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a> и <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджана</a> для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе пока не идет, заявил пресс-секретарь российского лидера <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>."Любые контакты которые могут помочь урегулировать ситуацию и вывести ее из фазы прямого вооруженного столкновения, могут только приветствоваться. Сейчас, в настоящий момент, речь о такой встречи не идет", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о возможности трехсторонней встречи глав России, Армении и Азербайджана
россия
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нагорный карабах, дмитрий песков, владимир путин, азербайджан, армения, в мире