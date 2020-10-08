https://ria.ru/20201008/karabakh-1578798405.html
Кремль ведет диалог на разных уровнях для урегулирования в Карабахе
Россия для урегулирования в Нагорном Карабахе ведет диалог на самых разных уровнях, включая высший, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T12:19
2020-10-08T12:19
2020-10-08T12:19
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
нагорный карабах
дмитрий песков
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Россия для урегулирования в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Нагорном Карабахе</a> ведет диалог на самых разных уровнях, включая высший, заявил пресс-секретарь президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>."Продолжается диалог на самых разных уровнях, включая высший. Большего я не могу сказать", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20200929/voyna-1577910289.html
россия
нагорный карабах
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нагорный карабах, дмитрий песков, в мире