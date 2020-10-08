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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201008/karabakh-1578798405.html
Кремль ведет диалог на разных уровнях для урегулирования в Карабахе
Россия для урегулирования в Нагорном Карабахе ведет диалог на самых разных уровнях, включая высший, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T12:19
2020-10-08T12:19
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
нагорный карабах
дмитрий песков
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Россия для урегулирования в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Нагорном Карабахе</a> ведет диалог на самых разных уровнях, включая высший, заявил пресс-секретарь президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>."Продолжается диалог на самых разных уровнях, включая высший. Большего я не могу сказать", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20200929/voyna-1577910289.html
россия
нагорный карабах
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россия, нагорный карабах, дмитрий песков, в мире

Кремль ведет диалог на разных уровнях для урегулирования в Карабахе

12:19 08.10.2020
 
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© РИА Новости / Карен Аветисян
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россия для урегулирования в Нагорном Карабахе ведет диалог на самых разных уровнях, включая высший, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.
"Продолжается диалог на самых разных уровнях, включая высший. Большего я не могу сказать", - сказал Песков журналистам.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаРоссияНагорный КарабахДмитрий ПесковВ мире
 
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