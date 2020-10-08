https://ria.ru/20201008/karabakh-1578798405.html

Кремль ведет диалог на разных уровнях для урегулирования в Карабахе

Россия для урегулирования в Нагорном Карабахе ведет диалог на самых разных уровнях, включая высший, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T12:19

2020-10-08T12:19

2020-10-08T12:19

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

нагорный карабах

дмитрий песков

в мире

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Россия для урегулирования в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Нагорном Карабахе</a> ведет диалог на самых разных уровнях, включая высший, заявил пресс-секретарь президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>."Продолжается диалог на самых разных уровнях, включая высший. Большего я не могу сказать", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20200929/voyna-1577910289.html

россия

нагорный карабах

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, дмитрий песков, в мире