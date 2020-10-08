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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201008/karabakh-1578745261.html
В Степанакерте вновь раздались взрывы
Несколько взрывов раздались в столице непризнанной Нагорном-Карабахской республики, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T04:41
2020-10-08T04:41
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорно-карабахская республика
степанакерт
азербайджан
армения
в мире
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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 8 окт - РИА Новости.</strong> Несколько взрывов раздались в столице непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank">Нагорном-Карабахской республики</a>, передает корреспондент РИА Новости.Это произошло около 5.00 по местному времени (4.00 мск). Какие цели были поражены, пока неизвестно.В это же время власти включили сирену воздушной тревоги, она звучала около 15 минут.Большая часть населения предпочитает ночевать в подвалах и бомбоубежищах.Ранее власти города сообщили, что <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a> покинули около 30-40% жителей, в основном женщины, дети и старики. В то же время в Степанакерт приехали жители сел, расположенных на линии соприкосновения, где сейчас продолжаются бои.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201007/azerbaydzhan-1578574888.html
https://ria.ru/20201006/naryshkin-1578477893.html
нагорно-карабахская республика
степанакерт
азербайджан
армения
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нагорно-карабахская республика, степанакерт, азербайджан, армения, в мире

В Степанакерте вновь раздались взрывы

04:41 08.10.2020
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов в Степанакерте
Последствия обстрелов в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
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СТЕПАНАКЕРТ, 8 окт - РИА Новости. Несколько взрывов раздались в столице непризнанной Нагорном-Карабахской республики, передает корреспондент РИА Новости.
Это произошло около 5.00 по местному времени (4.00 мск). Какие цели были поражены, пока неизвестно.
В это же время власти включили сирену воздушной тревоги, она звучала около 15 минут.
Большая часть населения предпочитает ночевать в подвалах и бомбоубежищах.
Ранее власти города сообщили, что Степанакерт покинули около 30-40% жителей, в основном женщины, дети и старики. В то же время в Степанакерт приехали жители сел, расположенных на линии соприкосновения, где сейчас продолжаются бои.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
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Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорно-Карабахская РеспубликаСтепанакертАзербайджанАрменияВ мире
 
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