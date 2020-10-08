https://ria.ru/20201008/karabakh-1578740134.html

В Баку заявили о гибели 30 мирных жителей в конфликте в Карабахе

Тридцать мирных жителей Азербайджана погибли и 144 пострадали в ходе последнего обострения в Нагорном Карабахе, заявила сотрудница постпредства республики при... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T00:42

2020-10-08T00:42

2020-10-08T00:42

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ООН, 8 окт – РИА Новости.</strong> Тридцать мирных жителей <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> погибли и 144 пострадали в ходе последнего обострения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, заявила сотрудница постпредства республики при ООН Лала Мехдиева на заседании Третьего комитет ГА <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, занимающегося социальными и гуманитарными проблемами."Тридцать азербайджанских мирных жителей были убиты и 144 ранены. Было разрушено 66 гражданских объектов и 427 домов. Среди погибших и раненных - женщины и дети", - сказала Мехдиева.Представительница Азербайджана обвинила <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армению</a> в несоблюдении норм международного гуманитарного права. "Иностранные наемники набирались в качестве "добровольцев" и использовались в боевых операциях против Азербайджана", - заявила она.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201007/pashinyan-1578733724.html

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире