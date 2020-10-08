https://ria.ru/20201008/kamchatka-1578748693.html

У берегов Камчатки выявили пятно загрязнения длиной в 40 километров

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) обнаружили пятно загрязнения длиной около 40 километров вдоль побережья Камчатки от бухты Спасения до... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T07:36

2020-10-08T07:36

2020-10-08T10:39

загрязнение воды на камчатке

светлана радионова

камчатский край

происшествия

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 8 окт – РИА Новости.</strong> Ученые <a href="http://ria.ru/organization_Dalnevostochnyjj_federalnyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Дальневосточного федерального университета</a> (ДВФУ) обнаружили пятно загрязнения длиной около 40 километров вдоль побережья <a href="https://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank">Камчатки</a> от бухты Спасения до бухты Лиственничной, сообщает университет.Отмечается, что полоса загрязнения "имеет четкие границы, не распадается и постепенно смещается в южном направлении". "Если ранее предполагалось, что полоса заражения ограничивается Халактырским пляжем, то нынешний облет показал, что она, не уменьшаясь в размерах, перемещается течениями в южном направлении. Если интенсивность и скорость переноса вещества не изменится, оно может смещаться дальше на юг, в сторону Курильской гряды", - приводятся в сообщении слова заведующего лабораторией экологии и эволюционной биологии водных организмов Кирилла Винникова.Несмотря на плохую погоду, удалось посадить вертолет и взять пробы воды и выброшенных штормом биологических образцов в бухте Опасной (20 километров к югу от Авачинской губы). Полученные образцы в четверг будут направлены во <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивосток</a> для изучения в лабораториях ДВФУ и ДВО <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>, информирует университет.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минприроды</a> сообщало, что шторм не позволяет специалистам обследовать акваторию, пострадавшую от загрязнения на Камчатке.История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Министерство сообщало, что в воде найдено превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Расширенный анализ проб воды в Москве будет завершен к 8 октября.<a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> завел уголовное дело по статьям "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" и "Загрязнение морской среды". Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. Токсичных веществ в пробах морской воды на Камчатке не обнаружено, <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзор</a> запросил данные по авариям морских судов и проверит инфраструктурные объекты, сообщила глава ведомства <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Radionova/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Радионова</a> на встрече с пострадавшими из-за загрязнения акватории серферами.

https://ria.ru/20201008/kamchatka-1578747640.html

https://ria.ru/20201008/kamchatka-1578744044.html

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камчатский край

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загрязнение воды на камчатке, светлана радионова, камчатский край, происшествия