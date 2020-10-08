У берегов Камчатки выявили пятно загрязнения длиной в 40 километров
07:36 08.10.2020 (обновлено: 10:39 08.10.2020)
ВЛАДИВОСТОК, 8 окт – РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) обнаружили пятно загрязнения длиной около 40 километров вдоль побережья Камчатки от бухты Спасения до бухты Лиственничной, сообщает университет.
"При осмотре прибрежных акваторий ученые оценили масштабы распространения загрязнения, визуально отличающегося от нормальной поверхности океана в этом районе. Оно хорошо различимо благодаря появлению необычной пены на волнах и помутнениям темно-зеленого оттенка. Во время облета удалось лишь примерно установить площадь поражения к югу от Авачинской губы: оно тянется вдоль побережья от бухты Спасения до бухты Лиственничной (около 40 километров по прямой). Ширина полосы загрязнения колеблется от 30 до 100 метров от берега", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полоса загрязнения "имеет четкие границы, не распадается и постепенно смещается в южном направлении". "Если ранее предполагалось, что полоса заражения ограничивается Халактырским пляжем, то нынешний облет показал, что она, не уменьшаясь в размерах, перемещается течениями в южном направлении. Если интенсивность и скорость переноса вещества не изменится, оно может смещаться дальше на юг, в сторону Курильской гряды", - приводятся в сообщении слова заведующего лабораторией экологии и эволюционной биологии водных организмов Кирилла Винникова.
Несмотря на плохую погоду, удалось посадить вертолет и взять пробы воды и выброшенных штормом биологических образцов в бухте Опасной (20 километров к югу от Авачинской губы). Полученные образцы в четверг будут направлены во Владивосток для изучения в лабораториях ДВФУ и ДВО РАН, информирует университет.
Ранее Минприроды сообщало, что шторм не позволяет специалистам обследовать акваторию, пострадавшую от загрязнения на Камчатке.
История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Министерство сообщало, что в воде найдено превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Расширенный анализ проб воды в Москве будет завершен к 8 октября.
СК завел уголовное дело по статьям "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" и "Загрязнение морской среды". Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. Токсичных веществ в пробах морской воды на Камчатке не обнаружено, Росприроднадзор запросил данные по авариям морских судов и проверит инфраструктурные объекты, сообщила глава ведомства Светлана Радионова на встрече с пострадавшими из-за загрязнения акватории серферами.