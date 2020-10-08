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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
https://ria.ru/20201008/idlib-1578778364.html
Асад раскритиковал взаимодействие России, Турции и США в Идлибе
Президент Сирии Башар Асад заявил в интервью РИА Новости, что не считает эффективным взаимодействие России, Турции и США в сирийском Идлибе; по его словам, если РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T11:00
2020-10-08T12:29
обострение ситуации в идлибе
россия
идлиб (мухафаза)
башар асад
турция
сирия
сша
в мире
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<strong>ДАМАСК, 8 окт - РИА Новости.</strong> Президент Сирии <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башар Асад</a> заявил в интервью РИА Новости, что не считает эффективным взаимодействие России, <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в сирийском <a href="http://ria.ru/location_Idlib_Governorate/" target="_blank" data-auto="true">Идлибе</a>; по его словам, если бы оно было таковым, не пришлось бы начинать боевые действия во многих районах."Нет, я не считаю его (сотрудничество РФ, Турции и США в Идлибе - ред.) эффективным по одной простой причине: если бы это было эффективно, нам бы не пришлось сосем недавно начать боевые действия во многих районах <a href="http://ria.ru/location_Aleppo/" target="_blank" data-auto="true">Алеппо</a> и Идлиба, потому что турецкий режим должен был убедить террористов покинуть этот район и дать возможность сирийской армии, сирийскому правительству и учреждениям взять его под контроль, но они этого не сделали", - сказал Асад.По его словам, Анкара каждый раз берет на себя одно и то же обязательство, однако так и не выполнила ни одного из своих обещаний или обязательств."Поэтому я бы не сказал, что это сотрудничество было эффективным. Но давайте посмотрим. У них еще есть шанс оказать давление на террористов, чтобы они ушли с севера от трассы M4 в Идлибе. Это их последнее обязательство по соглашению с российской стороной, но они его так и не выполнили. Давайте подождем и посмотрим", - отметил сирийский президент.Идлиб - единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках бандформирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились экстремисты, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье <a href="http://ria.ru/location_Vostochnaja_Guta/" target="_blank" data-auto="true">Восточная Гута</a> и южных областях страны. На территории провинции находятся наблюдательные посты турецкой армии, и в соответствии с договоренностями между президентами РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> и Турции Тайипом Эрдоганом, достигнутыми 5 марта в Москве, военные двух стран проводят в Идлибе совместные патрулирования.Вооруженный конфликт в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.<em>* Запрещенная в России террористическая организация</em><strong><a href="https://ria.ru/20201008/siriya-1578713979.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201008/boeviki-1578776899.html
https://ria.ru/20200907/idlib-1576888034.html
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россия
идлиб (мухафаза)
турция
сирия
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россия, идлиб (мухафаза), башар асад, турция, сирия, сша, в мире

Асад раскритиковал взаимодействие России, Турции и США в Идлибе

11:00 08.10.2020 (обновлено: 12:29 08.10.2020)
 
© РИА Новости / Министерство обороны РоссииРоссийские и турецкие военные во время совместного патрулирования в провинции Идлиб, Сирия
Российские и турецкие военные во время совместного патрулирования в провинции Идлиб, Сирия - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Министерство обороны России
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ДАМАСК, 8 окт - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад заявил в интервью РИА Новости, что не считает эффективным взаимодействие России, Турции и США в сирийском Идлибе; по его словам, если бы оно было таковым, не пришлось бы начинать боевые действия во многих районах.
"Нет, я не считаю его (сотрудничество РФ, Турции и США в Идлибе - ред.) эффективным по одной простой причине: если бы это было эффективно, нам бы не пришлось сосем недавно начать боевые действия во многих районах Алеппо и Идлиба, потому что турецкий режим должен был убедить террористов покинуть этот район и дать возможность сирийской армии, сирийскому правительству и учреждениям взять его под контроль, но они этого не сделали", - сказал Асад.
По его словам, Анкара каждый раз берет на себя одно и то же обязательство, однако так и не выполнила ни одного из своих обещаний или обязательств.
"Поэтому я бы не сказал, что это сотрудничество было эффективным. Но давайте посмотрим. У них еще есть шанс оказать давление на террористов, чтобы они ушли с севера от трассы M4 в Идлибе. Это их последнее обязательство по соглашению с российской стороной, но они его так и не выполнили. Давайте подождем и посмотрим", - отметил сирийский президент.
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Идлиб - единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках бандформирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились экстремисты, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны. На территории провинции находятся наблюдательные посты турецкой армии, и в соответствии с договоренностями между президентами РФ Владимиром Путиным и Турции Тайипом Эрдоганом, достигнутыми 5 марта в Москве, военные двух стран проводят в Идлибе совместные патрулирования.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая организация
Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом >>
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Обострение ситуации в ИдлибеРоссияИдлиб (мухафаза)Башар АсадТурцияСирияСШАВ мире
 
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