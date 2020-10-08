Асад раскритиковал взаимодействие России, Турции и США в Идлибе
11:00 08.10.2020 (обновлено: 12:29 08.10.2020)
© РИА Новости / Министерство обороны РоссииРоссийские и турецкие военные во время совместного патрулирования в провинции Идлиб, Сирия
ДАМАСК, 8 окт - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад заявил в интервью РИА Новости, что не считает эффективным взаимодействие России, Турции и США в сирийском Идлибе; по его словам, если бы оно было таковым, не пришлось бы начинать боевые действия во многих районах.
"Нет, я не считаю его (сотрудничество РФ, Турции и США в Идлибе - ред.) эффективным по одной простой причине: если бы это было эффективно, нам бы не пришлось сосем недавно начать боевые действия во многих районах Алеппо и Идлиба, потому что турецкий режим должен был убедить террористов покинуть этот район и дать возможность сирийской армии, сирийскому правительству и учреждениям взять его под контроль, но они этого не сделали", - сказал Асад.
По его словам, Анкара каждый раз берет на себя одно и то же обязательство, однако так и не выполнила ни одного из своих обещаний или обязательств.
"Поэтому я бы не сказал, что это сотрудничество было эффективным. Но давайте посмотрим. У них еще есть шанс оказать давление на террористов, чтобы они ушли с севера от трассы M4 в Идлибе. Это их последнее обязательство по соглашению с российской стороной, но они его так и не выполнили. Давайте подождем и посмотрим", - отметил сирийский президент.
Идлиб - единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках бандформирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились экстремисты, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны. На территории провинции находятся наблюдательные посты турецкой армии, и в соответствии с договоренностями между президентами РФ Владимиром Путиным и Турции Тайипом Эрдоганом, достигнутыми 5 марта в Москве, военные двух стран проводят в Идлибе совместные патрулирования.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая организация