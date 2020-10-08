https://ria.ru/20201008/germaniya-1578820393.html

Европа не должна прекращать диалог с Россией, считает Хайко Маас

Инцидент с российским блогером Алексеем Навальным показывает, что Европа должна быть единой в отношении России, но РФ нужна ЕС, прекращать диалог нельзя, заявил РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T13:38

2020-10-08T13:38

2020-10-08T13:38

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россия

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<strong>БЕРЛИН, 8 окт – РИА Новости.</strong> Инцидент с российским блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> показывает, что <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европа</a> должна быть единой в отношении России, но РФ нужна ЕС, прекращать диалог нельзя, заявил глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД ФРГ</a> <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Маас</a>."Независимо от исхода выборов мы должны свыкнуться с фактом, что <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> будут шаг за шагом отходить от роли мирового полицейского. США наш ближайший союзник вне Европейского союза. Если мы хотим соответствовать своей роли, то нам нужно укреплять европейскую опору в рамках <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>. Нам также нужен общий подход по отношению к России, мы считаем, что это должен быть двойственный подход", - заявил Маас, выступая на форуме GLOBSEC в <a href="http://ria.ru/location_Bratislava/" target="_blank" data-auto="true">Братиславе</a>.Он пояснил, что пример случившегося с Навальным показывает, что Европа "должна говорить четким языком, но мы также должны знать, что Россия нам нужна". "Она наш сосед, она нужна нам для решения конфликтов в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливии</a> и на Украине. Мы должны быть в состоянии играть жестко, но в то же время мы не должны позволять диалогу остановиться. Поэтому в рамках НАТО мы снова и снова выступали за то, чтобы провести <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Rossija-NATO/" target="_blank" data-auto="true">Совет Россия-НАТО</a>", - заявил Маас.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>. В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали прокуратура и полиция. Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a> и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20201002/navalnyy-1578082373.html

https://ria.ru/20201008/navalnyy-1578753301.html

https://ria.ru/20201008/navalnyy-1578740447.html

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россия

германия

сирия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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