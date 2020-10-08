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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201008/gaubitsy-1578770153.html
Минобороны Армении заявило об уничтожении четырех гаубиц Азербайджана
Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила в четверг об уничтожении четырех гаубиц Д-30 Вооруженных сил Азербайджана. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T10:27
2020-10-08T10:27
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
степанакерт
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН 8 окт – РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь минобороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Шушан Степанян заявила в четверг об уничтожении четырех гаубиц Д-30 Вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>."На южном направлении сверхточными артиллерийскими ударами противнику наносятся большие потери в живой силе. Армянские подразделения уничтожили четыре гаубицы Д-30 противника с личным составом и боеприпасами, не позволив им занять огневые позиции", - написала Степанян в <a href="https://www.facebook.com/shushanstepanyan/posts/3310972372272233" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html
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нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
степанакерт
азербайджан
армения
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нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, степанакерт, азербайджан, армения, в мире

Минобороны Армении заявило об уничтожении четырех гаубиц Азербайджана

10:27 08.10.2020
 
© РИА Новости / Министерство обороны Азербайджана / Перейти в фотобанкВоенная техника, захваченная Вооруженными Силами Азербайджана в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе
Военная техника, захваченная Вооруженными Силами Азербайджана в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Министерство обороны Азербайджана
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ЕРЕВАН 8 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила в четверг об уничтожении четырех гаубиц Д-30 Вооруженных сил Азербайджана.
"На южном направлении сверхточными артиллерийскими ударами противнику наносятся большие потери в живой силе. Армянские подразделения уничтожили четыре гаубицы Д-30 противника с личным составом и боеприпасами, не позволив им занять огневые позиции", - написала Степанян в Facebook.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
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Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаСтепанакертАзербайджанАрменияВ мире
 
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