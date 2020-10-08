Минобороны Армении заявило об уничтожении четырех гаубиц Азербайджана
© РИА Новости / Министерство обороны Азербайджана / Перейти в фотобанкВоенная техника, захваченная Вооруженными Силами Азербайджана в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе
ЕРЕВАН 8 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила в четверг об уничтожении четырех гаубиц Д-30 Вооруженных сил Азербайджана.
"На южном направлении сверхточными артиллерийскими ударами противнику наносятся большие потери в живой силе. Армянские подразделения уничтожили четыре гаубицы Д-30 противника с личным составом и боеприпасами, не позволив им занять огневые позиции", - написала Степанян в Facebook.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.