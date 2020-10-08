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https://ria.ru/20201008/fbk-1578844548.html
Сотрудники ФБК отказываются сотрудничать с МВД по ситуации с Навальным
Сотрудники ФБК отказываются сотрудничать с МВД РФ по ситуации с Алексеем Навальным, сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по Сибирскому... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T15:12
2020-10-08T15:27
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алексей навальный
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a> отказываются сотрудничать с МВД РФ по ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу."В настоящее время сотрудники полиции пытаются уточнить интересующую информацию у сотрудников Фонда по борьбе с коррупцией, но они отказываются от дачи объяснений по существу интересующих органы следствия вопросов. Так, Владлен Лось уклонился от ответов на вопросы об обстоятельствах осмотра номера Навального и изъятия из него различных предметов, а также способах дальнейшей их перевозки. Он указал, что он не помнит того, что происходило после открытия администратором двери в номер гостиницы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201008/navalnyy-1578843255.html
Засудить за препятствование расследованию. Зделать из них подозреваемых в отравлении. Заговорят мож тогда, а нет так на нары.
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они уничтожали улики) Их сажать надо и они это понимают, вот и отказываются
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РИА Новости
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госпитализация алексея навального, фбк, алексей навальный, министерство внутренних дел рф (мвд россии)

Сотрудники ФБК отказываются сотрудничать с МВД по ситуации с Навальным

15:12 08.10.2020 (обновлено: 15:27 08.10.2020)
 
© REUTERS / Evgenia Novozhenina/File PhotoАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© REUTERS / Evgenia Novozhenina/File Photo
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Сотрудники ФБК отказываются сотрудничать с МВД РФ по ситуации с Алексеем Навальным, сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
"В настоящее время сотрудники полиции пытаются уточнить интересующую информацию у сотрудников Фонда по борьбе с коррупцией, но они отказываются от дачи объяснений по существу интересующих органы следствия вопросов. Так, Владлен Лось уклонился от ответов на вопросы об обстоятельствах осмотра номера Навального и изъятия из него различных предметов, а также способах дальнейшей их перевозки. Он указал, что он не помнит того, что происходило после открытия администратором двери в номер гостиницы", - говорится в сообщении.
Бутылка воды на столике в номере 239 гостиницы Xander Hotel в Томске - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
Вчера, 15:04
В МВД опровергли информацию о вывозе бутылок с водой из номера Навального
 
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Госпитализация Алексея НавальногоФБКАлексей НавальныйМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
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