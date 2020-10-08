https://ria.ru/20201008/fbk-1578844548.html

Сотрудники ФБК отказываются сотрудничать с МВД по ситуации с Навальным

Сотрудники ФБК отказываются сотрудничать с МВД РФ по ситуации с Алексеем Навальным, сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по Сибирскому... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T15:12

2020-10-08T15:12

2020-10-08T15:27

госпитализация алексея навального

фбк

алексей навальный

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a> отказываются сотрудничать с МВД РФ по ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу."В настоящее время сотрудники полиции пытаются уточнить интересующую информацию у сотрудников Фонда по борьбе с коррупцией, но они отказываются от дачи объяснений по существу интересующих органы следствия вопросов. Так, Владлен Лось уклонился от ответов на вопросы об обстоятельствах осмотра номера Навального и изъятия из него различных предметов, а также способах дальнейшей их перевозки. Он указал, что он не помнит того, что происходило после открытия администратором двери в номер гостиницы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201008/navalnyy-1578843255.html

Sergej Klassen Засудить за препятствование расследованию. Зделать из них подозреваемых в отравлении. Заговорят мож тогда, а нет так на нары. 50

Ольга Занкова они уничтожали улики) Их сажать надо и они это понимают, вот и отказываются 48

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, фбк, алексей навальный, министерство внутренних дел рф (мвд россии)