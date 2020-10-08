https://ria.ru/20201008/epidemiya-1578777648.html
На Netflix вышел российский сериал "Эпидемия"
На стриминговой платформе в эту среду вышел российский сериал "Эпидемия". РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T16:50
2020-10-08T16:50
2020-10-08T16:50
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культура
кино и сериалы
новости культуры
александр спивак
юрий кузнецов
виктория исакова
анна михалкова
москва
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<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости</strong>. На стриминговой платформе в эту среду вышел российский сериал "Эпидемия". Исполнительница одной из главных ролей Виктория Исакова поздравила в инстаграме коллег с этим событием. Изначально премьера многосерийного триллера состоялась в ноябре 2019-го года на сервисе ТНТ-Premier. Действие в сериале происходит в Москве, где неизвестный вирус превращает столицу в город мертвых. Чтобы спасти себя и близких, главные герои отправляются в уединенный домик, расположенный на необитаемом острове в районе Карелии. Вместе с Викторией Исаковой в проекте снялись: Кирилл Кяро, Марьяна Спивак, Юрий Кузнецов, Александр Робак, Анна Михалкова, Александр Яценко и другие.
https://ria.ru/20200925/rtr-1577747016.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
что посмотреть , кино и сериалы, новости культуры, александр спивак, юрий кузнецов, виктория исакова, анна михалкова, москва
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. На стриминговой платформе в эту среду вышел российский сериал "Эпидемия".
Исполнительница одной из главных ролей Виктория Исакова поздравила в инстаграме коллег с этим событием.
"Наша "Эпидемия" стартовала на Netflix в 68 странах на 12 языках. Поздравляю всю нашу прекрасную команду", – написала Исакова.
Изначально премьера многосерийного триллера состоялась в ноябре 2019-го года на сервисе ТНТ-Premier.
Действие в сериале происходит в Москве, где неизвестный вирус превращает столицу в город мертвых. Чтобы спасти себя и близких, главные герои отправляются в уединенный домик, расположенный на необитаемом острове в районе Карелии.
Вместе с Викторией Исаковой в проекте снялись: Кирилл Кяро, Марьяна Спивак, Юрий Кузнецов, Александр Робак, Анна Михалкова, Александр Яценко и другие.