Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201008/epidemiya-1578777648.html
На Netflix вышел российский сериал "Эпидемия"
На стриминговой платформе в эту среду вышел российский сериал "Эпидемия". РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T16:50
2020-10-08T16:50
что посмотреть
культура
кино и сериалы
новости культуры
александр спивак
юрий кузнецов
виктория исакова
анна михалкова
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578779743_496:0:4137:2048_1400x0_80_0_0_dec013f92a3a96a2104a3bc5866b7955.jpg
<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости</strong>. На стриминговой платформе в эту среду вышел российский сериал "Эпидемия". Исполнительница одной из главных ролей Виктория Исакова поздравила в инстаграме коллег с этим событием. Изначально премьера многосерийного триллера состоялась в ноябре 2019-го года на сервисе ТНТ-Premier. Действие в сериале происходит в Москве, где неизвестный вирус превращает столицу в город мертвых. Чтобы спасти себя и близких, главные герои отправляются в уединенный домик, расположенный на необитаемом острове в районе Карелии. Вместе с Викторией Исаковой в проекте снялись: Кирилл Кяро, Марьяна Спивак, Юрий Кузнецов, Александр Робак, Анна Михалкова, Александр Яценко и другие.
https://ria.ru/20200925/rtr-1577747016.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578779743_951:0:3682:2048_1400x0_80_0_0_0c2d0a119981d3c624be9b0a1816a439.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
что посмотреть , кино и сериалы, новости культуры, александр спивак, юрий кузнецов, виктория исакова, анна михалкова, москва

На Netflix вышел российский сериал "Эпидемия"

16:50 08.10.2020
 
© PREMIER (2018-...)Кадр из сериала "Эпидемия"
Кадр из сериала Эпидемия - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© PREMIER (2018-...)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. На стриминговой платформе в эту среду вышел российский сериал "Эпидемия".
Исполнительница одной из главных ролей Виктория Исакова поздравила в инстаграме коллег с этим событием.
"Наша "Эпидемия" стартовала на Netflix в 68 странах на 12 языках. Поздравляю всю нашу прекрасную команду", – написала Исакова.
Изначально премьера многосерийного триллера состоялась в ноябре 2019-го года на сервисе ТНТ-Premier.
Действие в сериале происходит в Москве, где неизвестный вирус превращает столицу в город мертвых. Чтобы спасти себя и близких, главные герои отправляются в уединенный домик, расположенный на необитаемом острове в районе Карелии.
Вместе с Викторией Исаковой в проекте снялись: Кирилл Кяро, Марьяна Спивак, Юрий Кузнецов, Александр Робак, Анна Михалкова, Александр Яценко и другие.
Постер фильма Кресты - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 10:44Культура
Фильм "Кресты" станет первой российской документалкой на Netflix
 
Культурачто посмотретьКино и сериалыНовости культурыАлександр СпивакЮрий КузнецовВиктория ИсаковаАнна МихалковаМосква
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:00У Трампа не обнаружили признаков прогрессирующей болезни
01:44В Степанакерте прогремели несколько взрывов
01:08В Москве приостановили льготный проезд для пенсионеров и школьников
00:17Ученые не нашли утечки ядохимикатов с Козельского полигона на Камчатке
00:14Задержан топ-менеджер банка "Траст" Михаил Хабаров
00:11Жээнбеков готов отправить в отставку премьера и членов правительства
23:58МИД Армении считает преднамеренным обстрел журналистов в Карабахе
23:54Жээнбеков назвал условие, при котором уйдет с поста президента Киргизии
23:48Кадыров призвал жителей Чечни привиться от гриппа
23:41Попова посоветовала не ездить на юг с детьми
23:36Путин призвал остановить боевые действия в Нагорном Карабахе
23:34Попова рассказала, кто чаще всего болел COVID-19
23:12В Москве за сутки умерли 33 пациента с коронавирусом
22:45Le Monde заявила о девяти фигурантах санкций ЕС из-за Навального
22:44Офтальмолог выписал Фургалу очки
22:36Неизвестный выдал себя за Тихановскую на заседании датского парламента
22:27Власти Армении ужесточили режим военного положения
22:11Представлены новые процессоры AMD Ryzen, которые быстрее и дешевле Intel
22:08Армения заявила об уничтожении семи азербайджанских беспилотников
22:06Роспотребнадзор опечатал отделение Альфа-банка в Москве
Лента новостейМолния