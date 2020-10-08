https://ria.ru/20201008/dtp-1578757515.html

Названа причина крупного ДТП в Дагестане

Крупное ДТП, в результате которого пострадали 14 человек и трое погибли, произошло в Дагестане из-за выезда грузовика на встречную полосу, сказал начальник... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T09:09

2020-10-08T09:09

2020-10-08T09:09

угибдд

республика дагестан

махачкала

происшествия

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<strong>МАХАЧКАЛА, 8 окт – РИА Новости.</strong> Крупное ДТП, в результате которого пострадали 14 человек и трое погибли, произошло в Дагестане из-за выезда грузовика на встречную полосу, сказал начальник <a href="http://ria.ru/organization_UGIBDD/" target="_blank" data-auto="true">УГИБДД</a> МВД Дагестана Александр Шалагин в эфире телеканала <a href="https://www.vesti.ru/" target="_blank">"Россия 24"</a>."По предварительной информации, водитель грузовика совершал обгон транспортных средств, в результате не успел завершить его и врезался в остальные автомобили", – рассказал Шалагин.В <a href="http://ria.ru/location_Kizljarskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Кизлярском районе</a> Дагестана 7 октября на федеральной автодороге Астрахань – Махачкала столкнулись пять автомобилей: школьная "Газель", три грузовика и легковой автомобиль. Три человека погибли, еще 14 человек госпитализированы. Трое детей в тяжелом состоянии будут доставлены сегодня спецбортом в Махачкалу в Детскую республиканскую клиническую больницу для дальнейшего лечения.

махачкала

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

угибдд, республика дагестан, махачкала, происшествия