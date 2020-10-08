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https://ria.ru/20201008/dokazatelstva-1578930419.html
МИД: доказательств причастности России к инциденту с Навальным нет
Никаких доказательств причастности России к инциденту с Алексеем Навальным нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T21:42
2020-10-08T22:29
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
берлин (город)
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Никаких доказательств причастности России к инциденту с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> нет, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>."Нет ничего, что можно было бы предъявить мировому сообществу, я уже не говорю конкретно о российской стороне, в виде доказательств, их просто нет. О них только говорят и предлагают одновременно поверить на слово", - сказала Захарова в эфире телеканала<a href="https://tvrain.ru/news/zaharova_moskva_gotova_otvetit_na_sanktsii_es_protiv_rossii_iz_za_navalnogo-517373/" target="_blank" rel="nofollow noopener"> "Дождь"</a>, комментируя намерения ряда стран Запада ввести санкции против <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> за инцидент с Навальным.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>. В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали прокуратура и полиция. Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европой</a> по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a> и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://radiosputnik.ria.ru/20201008/1578880901.html
https://ria.ru/20201008/navalnyy-1578910572.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201008/navalnyy-1578862677.html
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мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, берлин (город), в мире

МИД: доказательств причастности России к инциденту с Навальным нет

21:42 08.10.2020 (обновлено: 22:29 08.10.2020)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Никаких доказательств причастности России к инциденту с Алексеем Навальным нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Нет ничего, что можно было бы предъявить мировому сообществу, я уже не говорю конкретно о российской стороне, в виде доказательств, их просто нет. О них только говорят и предлагают одновременно поверить на слово", - сказала Захарова в эфире телеканала "Дождь", комментируя намерения ряда стран Запада ввести санкции против Москвы за инцидент с Навальным.
Зажгли желтый цвет. ЕС приготовился к новым антироссийским санкциям - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
Вчера, 17:26Акценты
Зажгли желтый цвет. ЕС приготовился к новым антироссийским санкциямПосле того как ОЗХО подмахнула выводы лаборатории бундесвера, а той якобы удалось "синтезировать" из биоматериалов Навального что-то похожее на "Новичок", из этой немецкой "липы" уже можно стругать санкционную дубинку.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Омский аэропорт - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
Вчера, 19:27
МВД усомнилось в сведениях Навального о "минировании" омского аэропорта
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали прокуратура и полиция. Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
Омская БСМП №1, где находится Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
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Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей НавальныйБерлин (город)В мире
 
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