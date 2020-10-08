https://ria.ru/20201008/dagestan-1578843362.html

В Дагестане рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с грузовиком

Четверо пострадавших в ДТП у села Рыбалко в Кизлярском районе Дагестана остаются в тяжелом состоянии, сообщает минздрав республики. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T15:05

2020-10-08T15:05

2020-10-08T15:05

угибдд

республика дагестан

астрахань

махачкала

кизлярский район

происшествия

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<strong>МАХАЧКАЛА, 8 окт – РИА Новости.</strong> Четверо пострадавших в ДТП у села Рыбалко в <a href="http://ria.ru/location_Kizljarskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Кизлярском районе</a> Дагестана остаются в тяжелом состоянии, сообщает минздрав республики.Накануне в Кизлярском районе на федеральной автодороге <a href="http://ria.ru/location_Astrakhan/" target="_blank" data-auto="true">Астрахань</a> – <a href="http://ria.ru/location_Makhachkala/" target="_blank" data-auto="true">Махачкала</a> столкнулись пять автомобилей: школьная "Газель", три грузовика и легковушка. Погибли водитель микроавтобуса и две женщины, госпитализированы 14 человек, среди которых 10 школьников."Четверо пострадавших в ДТП у села Рыбалко в Кизлярском районе остаются в тяжелом состоянии. Сегодня их транспортировали на дальнейшее лечение в Махачкалу. У пациентов диагностированы черепно-мозговые травмы, переломы и ушибы различной степени тяжести. Они получают всю необходимую медицинскую помощь", – сообщили в пресс-службе ведомства.Вопрос оказания медицинской помощи пострадавшим находится на личном контроле министра здравоохранения Дагестана Джамалудина Гаджиибрагимова.Ранее начальник <a href="http://ria.ru/organization_UGIBDD/" target="_blank" data-auto="true">УГИБДД</a> МВД Дагестана Александр Шалагин сообщил, что ДТП произошло из-за выезда грузовика на встречную полосу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

https://ria.ru/20201008/dtp-1578757515.html

https://ria.ru/20201007/dtp-1578699182.html

астрахань

махачкала

кизлярский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

угибдд, республика дагестан, астрахань, махачкала, кизлярский район, происшествия