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В Дагестане рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с грузовиком
Четверо пострадавших в ДТП у села Рыбалко в Кизлярском районе Дагестана остаются в тяжелом состоянии, сообщает минздрав республики. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T15:05
2020-10-08T15:05
угибдд
республика дагестан
астрахань
махачкала
кизлярский район
происшествия
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<strong>МАХАЧКАЛА, 8 окт – РИА Новости.</strong> Четверо пострадавших в ДТП у села Рыбалко в <a href="http://ria.ru/location_Kizljarskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Кизлярском районе</a> Дагестана остаются в тяжелом состоянии, сообщает минздрав республики.Накануне в Кизлярском районе на федеральной автодороге <a href="http://ria.ru/location_Astrakhan/" target="_blank" data-auto="true">Астрахань</a> – <a href="http://ria.ru/location_Makhachkala/" target="_blank" data-auto="true">Махачкала</a> столкнулись пять автомобилей: школьная "Газель", три грузовика и легковушка. Погибли водитель микроавтобуса и две женщины, госпитализированы 14 человек, среди которых 10 школьников."Четверо пострадавших в ДТП у села Рыбалко в Кизлярском районе остаются в тяжелом состоянии. Сегодня их транспортировали на дальнейшее лечение в Махачкалу. У пациентов диагностированы черепно-мозговые травмы, переломы и ушибы различной степени тяжести. Они получают всю необходимую медицинскую помощь", – сообщили в пресс-службе ведомства.Вопрос оказания медицинской помощи пострадавшим находится на личном контроле министра здравоохранения Дагестана Джамалудина Гаджиибрагимова.Ранее начальник <a href="http://ria.ru/organization_UGIBDD/" target="_blank" data-auto="true">УГИБДД</a> МВД Дагестана Александр Шалагин сообщил, что ДТП произошло из-за выезда грузовика на встречную полосу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).
https://ria.ru/20201008/dtp-1578757515.html
https://ria.ru/20201007/dtp-1578699182.html
астрахань
махачкала
кизлярский район
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угибдд, республика дагестан, астрахань, махачкала, кизлярский район, происшествия

В Дагестане рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с грузовиком

15:05 08.10.2020
 
© Фото : СК РФДТП в Кизлярском районе Дагестана
ДТП в Кизлярском районе Дагестана - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© Фото : СК РФ
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МАХАЧКАЛА, 8 окт – РИА Новости. Четверо пострадавших в ДТП у села Рыбалко в Кизлярском районе Дагестана остаются в тяжелом состоянии, сообщает минздрав республики.
Накануне в Кизлярском районе на федеральной автодороге АстраханьМахачкала столкнулись пять автомобилей: школьная "Газель", три грузовика и легковушка. Погибли водитель микроавтобуса и две женщины, госпитализированы 14 человек, среди которых 10 школьников.
Место ДТП в Кизлярском районе Дагестана - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
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"Четверо пострадавших в ДТП у села Рыбалко в Кизлярском районе остаются в тяжелом состоянии. Сегодня их транспортировали на дальнейшее лечение в Махачкалу. У пациентов диагностированы черепно-мозговые травмы, переломы и ушибы различной степени тяжести. Они получают всю необходимую медицинскую помощь", – сообщили в пресс-службе ведомства.
Вопрос оказания медицинской помощи пострадавшим находится на личном контроле министра здравоохранения Дагестана Джамалудина Гаджиибрагимова.
Ранее начальник УГИБДД МВД Дагестана Александр Шалагин сообщил, что ДТП произошло из-за выезда грузовика на встречную полосу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).
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УГИБДДРеспублика ДагестанАстраханьМахачкалаКизлярский районПроисшествия
 
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