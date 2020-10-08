Жители Ивановской области распределили возвращенные в бюджет средства
ИВАНОВО, 8 окт – РИА Новости. Дополнительные средства в размере 710 миллиона рублей, поступившие в бюджет Ивановской области летом текущего года, жители региона по итогам народного голосования решили направить в сферу здравоохранения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
Речь идет о деньгах налогоплательщиков, которые пропали девять лет назад, и которые удалось вернуть в областной бюджет.
"Было принято решение направить их на реализацию социально значимых проектов, которые определят сами жители региона по итогам народного голосования. После подсчета результатов и подведения итогов за счет этих средств решено отремонтировать девять учреждений здравоохранения, большинство из которых – детские поликлиники", – сказал собеседник агентства.
В список вошли детские поликлиники в Кинешме, Родниках, Шуе, Фурманове, а также две детские поликлиники в Иванове и взрослая поликлиника в Тейкове. Всем им требуется ремонт или капитальный ремонт. Кроме того в Областной детской клинической больнице обновят оборудование, часть денег направят на ремонт подъездных путей к объектам здравоохранения. Помимо этого принято решение о приобретении передвижного стоматологического комплекса для обслуживания жителей в сельской местности.
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский подтвердил: средства проекта "Решаем вместе" обязательно направят на те объекты, которые выбрали сами жители. "Цель такой работы в том, чтобы каждый рубль по максимуму эффективно был потрачен, чтобы все это было на пользу, и на повышение качества здравоохранения обязательно повлияло позитивно", – сказал глава региона.
По информации пресс-службы, выбор конкретных объектов проходил на площадке Общественной палаты Ивановской области, в общественных организациях, в муниципалитетах. Также была организована "горячая линия" по приему предложений от граждан. Всего за месяц поступило около трех тысяч обращений, в том числе коллективных.