https://ria.ru/20201008/byudzhet-1578829945.html

Жители Ивановской области распределили возвращенные в бюджет средства

Дополнительные средства в размере 710 миллиона рублей, поступившие в бюджет Ивановской области летом текущего года, жители региона по итогам народного... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T14:15

2020-10-08T14:15

2020-10-08T14:15

ивановская область

ивановская область

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<strong>ИВАНОВО, 8 окт – РИА Новости.</strong> Дополнительные средства в размере 710 миллиона рублей, поступившие в бюджет <a href="http://ria.ru/location_Ivanovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ивановской области</a> летом текущего года, жители региона по итогам народного голосования решили направить в сферу здравоохранения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.Речь идет о деньгах налогоплательщиков, которые пропали девять лет назад, и которые удалось вернуть в областной бюджет."Было принято решение направить их на реализацию социально значимых проектов, которые определят сами жители региона по итогам народного голосования. После подсчета результатов и подведения итогов за счет этих средств решено отремонтировать девять учреждений здравоохранения, большинство из которых – детские поликлиники", – сказал собеседник агентства.В список вошли детские поликлиники в <a href="http://ria.ru/location_Kineshma/" target="_blank" data-auto="true">Кинешме</a>, Родниках, <a href="http://ria.ru/location_SHuja/" target="_blank" data-auto="true">Шуе</a>, <a href="http://ria.ru/location_Furmanov/" target="_blank" data-auto="true">Фурманове</a>, а также две детские поликлиники в Иванове и взрослая поликлиника в <a href="http://ria.ru/location_Tejjkovo/" target="_blank" data-auto="true">Тейкове</a>. Всем им требуется ремонт или капитальный ремонт. Кроме того в Областной детской клинической больнице обновят оборудование, часть денег направят на ремонт подъездных путей к объектам здравоохранения. Помимо этого принято решение о приобретении передвижного стоматологического комплекса для обслуживания жителей в сельской местности.Губернатор Ивановской области <a href="http://ria.ru/person_Stanislav_Voskresenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Станислав Воскресенский</a> подтвердил: средства проекта "Решаем вместе" обязательно направят на те объекты, которые выбрали сами жители. "Цель такой работы в том, чтобы каждый рубль по максимуму эффективно был потрачен, чтобы все это было на пользу, и на повышение качества здравоохранения обязательно повлияло позитивно", – сказал глава региона.По информации пресс-службы, выбор конкретных объектов проходил на площадке Общественной палаты Ивановской области, в общественных организациях, в муниципалитетах. Также была организована "горячая линия" по приему предложений от граждан. Всего за месяц поступило около трех тысяч обращений, в том числе коллективных.

https://ria.ru/20200929/dorogi-1577935479.html

ивановская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ивановская область