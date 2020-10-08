Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ивановская область
Ивановская область
https://ria.ru/20201008/byudzhet-1578829945.html
Жители Ивановской области распределили возвращенные в бюджет средства
Дополнительные средства в размере 710 миллиона рублей, поступившие в бюджет Ивановской области летом текущего года, жители региона по итогам народного... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T14:15
2020-10-08T14:15
ивановская область
ивановская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_70a6950f20d444f87f2d192b1e59e804.jpg
<strong>ИВАНОВО, 8 окт – РИА Новости.</strong> Дополнительные средства в размере 710 миллиона рублей, поступившие в бюджет <a href="http://ria.ru/location_Ivanovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ивановской области</a> летом текущего года, жители региона по итогам народного голосования решили направить в сферу здравоохранения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.Речь идет о деньгах налогоплательщиков, которые пропали девять лет назад, и которые удалось вернуть в областной бюджет."Было принято решение направить их на реализацию социально значимых проектов, которые определят сами жители региона по итогам народного голосования. После подсчета результатов и подведения итогов за счет этих средств решено отремонтировать девять учреждений здравоохранения, большинство из которых – детские поликлиники", – сказал собеседник агентства.В список вошли детские поликлиники в <a href="http://ria.ru/location_Kineshma/" target="_blank" data-auto="true">Кинешме</a>, Родниках, <a href="http://ria.ru/location_SHuja/" target="_blank" data-auto="true">Шуе</a>, <a href="http://ria.ru/location_Furmanov/" target="_blank" data-auto="true">Фурманове</a>, а также две детские поликлиники в Иванове и взрослая поликлиника в <a href="http://ria.ru/location_Tejjkovo/" target="_blank" data-auto="true">Тейкове</a>. Всем им требуется ремонт или капитальный ремонт. Кроме того в Областной детской клинической больнице обновят оборудование, часть денег направят на ремонт подъездных путей к объектам здравоохранения. Помимо этого принято решение о приобретении передвижного стоматологического комплекса для обслуживания жителей в сельской местности.Губернатор Ивановской области <a href="http://ria.ru/person_Stanislav_Voskresenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Станислав Воскресенский</a> подтвердил: средства проекта "Решаем вместе" обязательно направят на те объекты, которые выбрали сами жители. "Цель такой работы в том, чтобы каждый рубль по максимуму эффективно был потрачен, чтобы все это было на пользу, и на повышение качества здравоохранения обязательно повлияло позитивно", – сказал глава региона.По информации пресс-службы, выбор конкретных объектов проходил на площадке Общественной палаты Ивановской области, в общественных организациях, в муниципалитетах. Также была организована "горячая линия" по приему предложений от граждан. Всего за месяц поступило около трех тысяч обращений, в том числе коллективных.
https://ria.ru/20200929/dorogi-1577935479.html
ивановская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_8b145087ff006e54f3b11e9abf087c52.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ивановская область

Жители Ивановской области распределили возвращенные в бюджет средства

14:15 08.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
ИВАНОВО, 8 окт – РИА Новости. Дополнительные средства в размере 710 миллиона рублей, поступившие в бюджет Ивановской области летом текущего года, жители региона по итогам народного голосования решили направить в сферу здравоохранения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
Речь идет о деньгах налогоплательщиков, которые пропали девять лет назад, и которые удалось вернуть в областной бюджет.
"Было принято решение направить их на реализацию социально значимых проектов, которые определят сами жители региона по итогам народного голосования. После подсчета результатов и подведения итогов за счет этих средств решено отремонтировать девять учреждений здравоохранения, большинство из которых – детские поликлиники", – сказал собеседник агентства.
В список вошли детские поликлиники в Кинешме, Родниках, Шуе, Фурманове, а также две детские поликлиники в Иванове и взрослая поликлиника в Тейкове. Всем им требуется ремонт или капитальный ремонт. Кроме того в Областной детской клинической больнице обновят оборудование, часть денег направят на ремонт подъездных путей к объектам здравоохранения. Помимо этого принято решение о приобретении передвижного стоматологического комплекса для обслуживания жителей в сельской местности.
Рабочий бригады ГБУ Автомобильные дороги демонтирует старое дорожное полотно пневматическим отбойным молотком в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября, 12:12Ивановская область
Ивановская область получит дополнительно 629,6 млн рублей на ремонт дорог
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский подтвердил: средства проекта "Решаем вместе" обязательно направят на те объекты, которые выбрали сами жители. "Цель такой работы в том, чтобы каждый рубль по максимуму эффективно был потрачен, чтобы все это было на пользу, и на повышение качества здравоохранения обязательно повлияло позитивно", – сказал глава региона.
По информации пресс-службы, выбор конкретных объектов проходил на площадке Общественной палаты Ивановской области, в общественных организациях, в муниципалитетах. Также была организована "горячая линия" по приему предложений от граждан. Всего за месяц поступило около трех тысяч обращений, в том числе коллективных.
 
Обсудить0
Ивановская областьИвановская область
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:44В Степанакерте прогремели несколько взрывов
01:08В Москве приостановили льготный проезд для пенсионеров и школьников
00:17Ученые не нашли утечки ядохимикатов с Козельского полигона на Камчатке
00:14Задержан топ-менеджер банка "Траст" Михаил Хабаров
00:11Жээнбеков готов отправить в отставку премьера и членов правительства
23:58МИД Армении считает преднамеренным обстрел журналистов в Карабахе
23:54Жээнбеков назвал условие, при котором уйдет с поста президента Киргизии
23:48Кадыров призвал жителей Чечни привиться от гриппа
23:41Попова посоветовала не ездить на юг с детьми
23:36Путин призвал остановить боевые действия в Нагорном Карабахе
23:34Попова рассказала, кто чаще всего болел COVID-19
23:12В Москве за сутки умерли 33 пациента с коронавирусом
22:45Le Monde заявила о девяти фигурантах санкций ЕС из-за Навального
22:44Офтальмолог выписал Фургалу очки
22:36Неизвестный выдал себя за Тихановскую на заседании датского парламента
22:27Власти Армении ужесточили режим военного положения
22:11Представлены новые процессоры AMD Ryzen, которые быстрее и дешевле Intel
22:08Армения заявила об уничтожении семи азербайджанских беспилотников
22:06Роспотребнадзор опечатал отделение Альфа-банка в Москве
22:01Минпромторг не готов разрешить продажу алкоголя в интернете
Лента новостейМолния