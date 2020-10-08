https://ria.ru/20201008/brexit-1578839948.html

Надзорный орган не обнаружил российского вмешательства в Brexit

Компания Cambridge Analytica не злоупотребляла имеющимися у нее данными для того, чтобы повлиять на исход референдума по выходу Британии из ЕС в 2016 году,... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T14:52

2020-10-08T14:52

2020-10-08T16:11

brexit

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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.</strong> Компания Cambridge Analytica не злоупотребляла имеющимися у нее данными для того, чтобы повлиять на исход референдума по выходу Британии из ЕС в 2016 году, свидетельств вмешательства России также не обнаружено — такие выводы содержатся в докладе уполномоченного по информации Элизабет Дэнам, главы независимого надзорного органа.Cambridge Analytica — ныне не существующая частная британская аналитическая компания, которая использовала технологии глубинного анализа данных для разработки стратегической коммуникации в ходе избирательных кампаний в интернете. В 2018 году вокруг компании возник скандал: выступающая за Brexit Партия независимости Великобритании (UKIP) передала Cambridge Analytica данные порядка 40 тысяч своих сторонников, после чего эти данные попали в распоряжение кампании <a href="https://leave.eu/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Leave.EU</a>.Один из главных спонсоров кампании за Brexit, основатель Leave.EU Акрон Бэнкс обвинялся в СМИ в связях с Россией из-за того, что трижды встречался с послом Российской Федерации в Лондоне. В рамках парламентского расследования "Фейковые новости" Бэнкс был допрошен членами комитета палаты общин по цифровым технологиям, культуре, спорту. Он заявил, что не видит ничего предосудительного во встречах с российским послом, и назвал все обвинения "охотой на ведьм".Расследование продолжалось три года, за это время офис Дэнам обработал более 700 терабайт информации на 42 компьютерах и 31 сервере, изучил 300 тысяч документов. Результаты исследования говорят о том, что Сambridge Analytica не вмешивалась в процесс референдума по Brexit."Если бы Cambridge Analytica продолжала работать, мы рассмотрели бы возможность принятия мер из-за того, как они обращались с данными. Но мы не нашли никаких свидетельств незаконной деятельности, о чем открыто сообщили. В настоящее время мы завершили основные направления расследования. <...> Таким образом, расследование заканчивается", — говорится в докладе уполномоченного.Уполномоченный критикует компанию лишь за недостаточные меры защиты информации и отмечает, что руководство Cambridge Analytica "мало думало об обеспечении информационной безопасности", в то время как в обществе возникали опасения относительно влияния технологий на политику.Комитет британского парламента по разведке опубликовал в конце июля доклад о якобы имевшем место вмешательстве России в британскую политику, где обвинил Россию в попытках подорвать мировой порядок через участие в международных организациях. Из документа следует, что британские парламентарии считают заслуживающими доверия заявления о вмешательстве России в референдум о независимости Шотландии 2014 года, однако не располагают доказательствами этого.В отзыве на доклад британский кабинет министров отверг заявления депутатов, заявив, что у правительства страны нет доказательств успешного вмешательства России в процесс референдума по Brexit.Ранее премьер Британии <a href="http://ria.ru/person_Boris_Dzhonson/" target="_blank" data-auto="true">Борис Джонсон</a>, еще занимая пост главы британского МИД, заявлял в интервью РИА Новости, что <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a> не располагает данными о вмешательстве России в референдум по Brexit и другие политические процессы.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь российского президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> называл их "абсолютно голословными". Глава МИД России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

https://ria.ru/20200922/brexit-1577592585.html

https://ria.ru/20200723/1574791731.html

https://ria.ru/20200528/1572105162.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

brexit, борис джонсон, сергей лавров, дмитрий песков, великобритания, в мире