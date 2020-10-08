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https://ria.ru/20201008/brexit-1578839948.html
Надзорный орган не обнаружил российского вмешательства в Brexit
Компания Cambridge Analytica не злоупотребляла имеющимися у нее данными для того, чтобы повлиять на исход референдума по выходу Британии из ЕС в 2016 году,... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T14:52
2020-10-08T16:11
brexit
борис джонсон
сергей лавров
дмитрий песков
великобритания
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.</strong> Компания Cambridge Analytica не злоупотребляла имеющимися у нее данными для того, чтобы повлиять на исход референдума по выходу Британии из ЕС в 2016 году, свидетельств вмешательства России также не обнаружено — такие выводы содержатся в докладе уполномоченного по информации Элизабет Дэнам, главы независимого надзорного органа.Cambridge Analytica — ныне не существующая частная британская аналитическая компания, которая использовала технологии глубинного анализа данных для разработки стратегической коммуникации в ходе избирательных кампаний в интернете. В 2018 году вокруг компании возник скандал: выступающая за Brexit Партия независимости Великобритании (UKIP) передала Cambridge Analytica данные порядка 40 тысяч своих сторонников, после чего эти данные попали в распоряжение кампании <a href="https://leave.eu/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Leave.EU</a>.Один из главных спонсоров кампании за Brexit, основатель Leave.EU Акрон Бэнкс обвинялся в СМИ в связях с Россией из-за того, что трижды встречался с послом Российской Федерации в Лондоне. В рамках парламентского расследования "Фейковые новости" Бэнкс был допрошен членами комитета палаты общин по цифровым технологиям, культуре, спорту. Он заявил, что не видит ничего предосудительного во встречах с российским послом, и назвал все обвинения "охотой на ведьм".Расследование продолжалось три года, за это время офис Дэнам обработал более 700 терабайт информации на 42 компьютерах и 31 сервере, изучил 300 тысяч документов. Результаты исследования говорят о том, что Сambridge Analytica не вмешивалась в процесс референдума по Brexit."Если бы Cambridge Analytica продолжала работать, мы рассмотрели бы возможность принятия мер из-за того, как они обращались с данными. Но мы не нашли никаких свидетельств незаконной деятельности, о чем открыто сообщили. В настоящее время мы завершили основные направления расследования. &lt;...&gt; Таким образом, расследование заканчивается", — говорится в докладе уполномоченного.Уполномоченный критикует компанию лишь за недостаточные меры защиты информации и отмечает, что руководство Cambridge Analytica "мало думало об обеспечении информационной безопасности", в то время как в обществе возникали опасения относительно влияния технологий на политику.Комитет британского парламента по разведке опубликовал в конце июля доклад о якобы имевшем место вмешательстве России в британскую политику, где обвинил Россию в попытках подорвать мировой порядок через участие в международных организациях. Из документа следует, что британские парламентарии считают заслуживающими доверия заявления о вмешательстве России в референдум о независимости Шотландии 2014 года, однако не располагают доказательствами этого.В отзыве на доклад британский кабинет министров отверг заявления депутатов, заявив, что у правительства страны нет доказательств успешного вмешательства России в процесс референдума по Brexit.Ранее премьер Британии <a href="http://ria.ru/person_Boris_Dzhonson/" target="_blank" data-auto="true">Борис Джонсон</a>, еще занимая пост главы британского МИД, заявлял в интервью РИА Новости, что <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a> не располагает данными о вмешательстве России в референдум по Brexit и другие политические процессы.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь российского президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> называл их "абсолютно голословными". Глава МИД России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
https://ria.ru/20200922/brexit-1577592585.html
https://ria.ru/20200723/1574791731.html
https://ria.ru/20200528/1572105162.html
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brexit, борис джонсон, сергей лавров, дмитрий песков, великобритания, в мире

Надзорный орган не обнаружил российского вмешательства в Brexit

14:52 08.10.2020 (обновлено: 16:11 08.10.2020)
 
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкСторонники Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне
Сторонники Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Компания Cambridge Analytica не злоупотребляла имеющимися у нее данными для того, чтобы повлиять на исход референдума по выходу Британии из ЕС в 2016 году, свидетельств вмешательства России также не обнаружено — такие выводы содержатся в докладе уполномоченного по информации Элизабет Дэнам, главы независимого надзорного органа.
Cambridge Analytica — ныне не существующая частная британская аналитическая компания, которая использовала технологии глубинного анализа данных для разработки стратегической коммуникации в ходе избирательных кампаний в интернете. В 2018 году вокруг компании возник скандал: выступающая за Brexit Партия независимости Великобритании (UKIP) передала Cambridge Analytica данные порядка 40 тысяч своих сторонников, после чего эти данные попали в распоряжение кампании Leave.EU.
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Один из главных спонсоров кампании за Brexit, основатель Leave.EU Акрон Бэнкс обвинялся в СМИ в связях с Россией из-за того, что трижды встречался с послом Российской Федерации в Лондоне. В рамках парламентского расследования "Фейковые новости" Бэнкс был допрошен членами комитета палаты общин по цифровым технологиям, культуре, спорту. Он заявил, что не видит ничего предосудительного во встречах с российским послом, и назвал все обвинения "охотой на ведьм".

"Во время расследования на первый план вышли опасения относительно вмешательства России в выборы в глобальном масштабе. Как я объяснила подкомитету (палаты общин) в апреле 2019 года, я передала детали сообщений об активности России по доступу к связанной с расследованием информации в Национальное агентство по борьбе с тяжкими преступлениями. Эти вопросы выходят за рамки полномочий офиса уполномоче.нного. Мы не нашли каких-либо дополнительных свидетельств причастности России в материалах, которыми мы располагали", — говорится в докладе.

Расследование продолжалось три года, за это время офис Дэнам обработал более 700 терабайт информации на 42 компьютерах и 31 сервере, изучил 300 тысяч документов. Результаты исследования говорят о том, что Сambridge Analytica не вмешивалась в процесс референдума по Brexit.
"Если бы Cambridge Analytica продолжала работать, мы рассмотрели бы возможность принятия мер из-за того, как они обращались с данными. Но мы не нашли никаких свидетельств незаконной деятельности, о чем открыто сообщили. В настоящее время мы завершили основные направления расследования. <...> Таким образом, расследование заканчивается", — говорится в докладе уполномоченного.
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Уполномоченный критикует компанию лишь за недостаточные меры защиты информации и отмечает, что руководство Cambridge Analytica "мало думало об обеспечении информационной безопасности", в то время как в обществе возникали опасения относительно влияния технологий на политику.
Комитет британского парламента по разведке опубликовал в конце июля доклад о якобы имевшем место вмешательстве России в британскую политику, где обвинил Россию в попытках подорвать мировой порядок через участие в международных организациях. Из документа следует, что британские парламентарии считают заслуживающими доверия заявления о вмешательстве России в референдум о независимости Шотландии 2014 года, однако не располагают доказательствами этого.
В отзыве на доклад британский кабинет министров отверг заявления депутатов, заявив, что у правительства страны нет доказательств успешного вмешательства России в процесс референдума по Brexit.
Ранее премьер Британии Борис Джонсон, еще занимая пост главы британского МИД, заявлял в интервью РИА Новости, что Великобритания не располагает данными о вмешательстве России в референдум по Brexit и другие политические процессы.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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