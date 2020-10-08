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Камчатский край
Камчатский край
https://ria.ru/20201008/bolnitsa-1578764935.html
Строительство новой краевой больницы на Камчатке стартует в этом году
Строительство в Петропавловске-Камчатском новой краевой больницы начнется в этом году, определяется подрядчик, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T09:58
2020-10-08T12:54
камчатский край
владимир солодов
здоровье - общество
камчатский край
петропавловск-камчатский
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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 окт - РИА Новости.</strong> Строительство в <a href="http://ria.ru/location_Petropavlovsk_Kamchatskijj/" target="_blank" data-auto="true">Петропавловске-Камчатском</a> новой краевой больницы начнется в этом году, определяется подрядчик, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a>.Солодов в августе в ходе рабочей встречи в режиме видеоконференции с президентом РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> попросил о помощи в строительстве краевой больницы, которое было заморожено из-за нехватки средств. Глава государства пообещал дать соответствующее поручение кабмину. Премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> в ходе визита на Камчатку посетил действующую краевую больницу и заявил, что строительство новой возьмут на особый контроль."Мы огромную поддержку по линии федерального правительства получили. Хочу поблагодарить лично Владимира Владимировича Путина и Михаила Мишустина - он был на Камчатке с делегацией. Выделены средства на возобновление строительства Камчатской краевой больницы. Мы сформировали объем необходимых средств – 8,4 миллиарда рублей. В этом году стройка начнется. Мы уже определяем подрядчика, который до конца года выйдет на площадку", - сказал Солодов.По его словам, после встречи с Путиным региону выделены средства для ускорения достройки жилья взамен ветхого аварийного. В регионе три дома вводятся в эксплуатацию в ноябре – 270 семей получат ключи от квартир тоже благодаря поддержке правительства, отметил собеседник агентства."И мы продвинулись по системным вопросам, таким как обеспечение недостающим газом - за счет проекта по перевалке сжиженного природного газа, который с <a href="http://ria.ru/location_JAmal/" target="_blank" data-auto="true">Ямала</a> будет доставляться... И болевая история – ускорение процесса расселения ветхого аварийного жилья. Работаем сейчас с правительством, чтобы больший объём жилья попал у нас в эту программу", - добавил губернатор.Камчатская краевая больница имени Лукашевского располагается в девяти зданиях, построенных в 1950-1970 годах, не отвечающих современным строительным нормам, техническим и медицинским стандартам. Их износ достигает 80%. В больнице развернуты 436 коек, функционируют 20 лечебно-диагностических отделений, в том числе 11 единственных в крае.<strong><a href="https://ria.ru/20201008/kamchatka-1578803741.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201008/kamchatka-1578761403.html
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владимир солодов, здоровье - общество, камчатский край, петропавловск-камчатский

Строительство новой краевой больницы на Камчатке стартует в этом году

09:58 08.10.2020 (обновлено: 12:54 08.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Лыскин / Перейти в фотобанкГород Петропавловск-Камчатский
Город Петропавловск-Камчатский - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Александр Лыскин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 окт - РИА Новости. Строительство в Петропавловске-Камчатском новой краевой больницы начнется в этом году, определяется подрядчик, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Владимир Солодов.
Солодов в августе в ходе рабочей встречи в режиме видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным попросил о помощи в строительстве краевой больницы, которое было заморожено из-за нехватки средств. Глава государства пообещал дать соответствующее поручение кабмину. Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе визита на Камчатку посетил действующую краевую больницу и заявил, что строительство новой возьмут на особый контроль.
"Мы огромную поддержку по линии федерального правительства получили. Хочу поблагодарить лично Владимира Владимировича Путина и Михаила Мишустина - он был на Камчатке с делегацией. Выделены средства на возобновление строительства Камчатской краевой больницы. Мы сформировали объем необходимых средств – 8,4 миллиарда рублей. В этом году стройка начнется. Мы уже определяем подрядчика, который до конца года выйдет на площадку", - сказал Солодов.
По его словам, после встречи с Путиным региону выделены средства для ускорения достройки жилья взамен ветхого аварийного. В регионе три дома вводятся в эксплуатацию в ноябре – 270 семей получат ключи от квартир тоже благодаря поддержке правительства, отметил собеседник агентства.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время совместного рейда по акватории Авачинского залива и Авачинской губы с сотрудниками управления МЧС России - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
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"И мы продвинулись по системным вопросам, таким как обеспечение недостающим газом - за счет проекта по перевалке сжиженного природного газа, который с Ямала будет доставляться... И болевая история – ускорение процесса расселения ветхого аварийного жилья. Работаем сейчас с правительством, чтобы больший объём жилья попал у нас в эту программу", - добавил губернатор.
Камчатская краевая больница имени Лукашевского располагается в девяти зданиях, построенных в 1950-1970 годах, не отвечающих современным строительным нормам, техническим и медицинским стандартам. Их износ достигает 80%. В больнице развернуты 436 коек, функционируют 20 лечебно-диагностических отделений, в том числе 11 единственных в крае.
Читайте полный текст интервью >>>
 
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Камчатский крайВладимир СолодовЗдоровье - ОбществоКамчатский крайПетропавловск-Камчатский
 
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