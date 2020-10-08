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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201008/boeviki-1578865862.html
ОДКБ сочла переброску боевиков в зону карабахского конфликта вызовом
ОДКБ видит вызов в переброске иностранных боевиков в зону карабахского конфликта не только для его участников, но и для региона, заявил генсек организации... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T16:27
2020-10-08T16:29
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
станислав зась
нагорный карабах
одкб
башар асад
турция
сирия
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> ОДКБ видит вызов в переброске иностранных боевиков в зону карабахского конфликта не только для его участников, но и для региона, заявил генсек организации <a href="https://ria.ru/person_Stanislav_Zas" target="_blank">Станислав Зась</a>.ОДКБ пока не рассматривает принятие дополнительных мер по противодействию переброске иностранных боевиков в Нагорный Карабах, добавил Станислав Зась."Пока решение о выстраивании каких-то барьеров или принятия дополнительных мер по противодействию поступления туда боевиков из Сирии и других стран мы пока не рассматриваем", - сказал Зась в интервью телеканалу RT.Сирийский лидер <a href="https://ria.ru/person_Bashar_Asad" target="_blank">Башар Асад</a> ранее в интервью РИА Новости ранее заявил, что боевики из Сирии перебрасываются в Карабах, и Турция использует террористов из Сирии и других стран в Нагорном Карабахе. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявлял, что, по имеющейся в СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, причем речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов.Бои на линии соприкосновения в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в некоторых районах - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
https://ria.ru/20201006/asad-1578398591.html
Принимайте вызов если вы серьёзная организация.
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нагорный карабах
турция
сирия
РИА Новости
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станислав зась, нагорный карабах, одкб, башар асад, турция, сирия, в мире

ОДКБ сочла переброску боевиков в зону карабахского конфликта вызовом

16:27 08.10.2020 (обновлено: 16:29 08.10.2020)
 
© REUTERS / ArmGov/PAN PhotoПоследствия обстрела в Степанакерте, Нагорный Карабах
Последствия обстрела в Степанакерте, Нагорный Карабах - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© REUTERS / ArmGov/PAN Photo
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. ОДКБ видит вызов в переброске иностранных боевиков в зону карабахского конфликта не только для его участников, но и для региона, заявил генсек организации Станислав Зась.

"Мне сейчас трудно судить о масштабах переброски боевиков в зону конфликта. По всей видимости, она есть. Там появляются боевики, наемники. Конечно, это не идет на пользу. Это представляет определенный вызов не только для участвующих сторон, но и для других. Из этого мы исходим", - сказал Зась в интервью телеканалу RT.

ОДКБ пока не рассматривает принятие дополнительных мер по противодействию переброске иностранных боевиков в Нагорный Карабах, добавил Станислав Зась.
"Пока решение о выстраивании каких-то барьеров или принятия дополнительных мер по противодействию поступления туда боевиков из Сирии и других стран мы пока не рассматриваем", - сказал Зась в интервью телеканалу RT.
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время интервью информационному агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
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Сирийский лидер Башар Асад ранее в интервью РИА Новости ранее заявил, что боевики из Сирии перебрасываются в Карабах, и Турция использует террористов из Сирии и других стран в Нагорном Карабахе. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявлял, что, по имеющейся в СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, причем речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в некоторых районах - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаСтанислав ЗасьНагорный КарабахОДКББашар АсадТурцияСирияВ мире
 
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