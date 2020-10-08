ОДКБ сочла переброску боевиков в зону карабахского конфликта вызовом
16:27 08.10.2020 (обновлено: 16:29 08.10.2020)
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. ОДКБ видит вызов в переброске иностранных боевиков в зону карабахского конфликта не только для его участников, но и для региона, заявил генсек организации Станислав Зась.
"Мне сейчас трудно судить о масштабах переброски боевиков в зону конфликта. По всей видимости, она есть. Там появляются боевики, наемники. Конечно, это не идет на пользу. Это представляет определенный вызов не только для участвующих сторон, но и для других. Из этого мы исходим", - сказал Зась в интервью телеканалу RT.
ОДКБ пока не рассматривает принятие дополнительных мер по противодействию переброске иностранных боевиков в Нагорный Карабах, добавил Станислав Зась.
"Пока решение о выстраивании каких-то барьеров или принятия дополнительных мер по противодействию поступления туда боевиков из Сирии и других стран мы пока не рассматриваем", - сказал Зась в интервью телеканалу RT.
Сирийский лидер Башар Асад ранее в интервью РИА Новости ранее заявил, что боевики из Сирии перебрасываются в Карабах, и Турция использует террористов из Сирии и других стран в Нагорном Карабахе. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявлял, что, по имеющейся в СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, причем речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в некоторых районах - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе