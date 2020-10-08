https://ria.ru/20201008/boeviki-1578865862.html

ОДКБ сочла переброску боевиков в зону карабахского конфликта вызовом

ОДКБ видит вызов в переброске иностранных боевиков в зону карабахского конфликта не только для его участников, но и для региона, заявил генсек организации... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T16:27

2020-10-08T16:27

2020-10-08T16:29

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

станислав зась

нагорный карабах

одкб

башар асад

турция

сирия

в мире

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> ОДКБ видит вызов в переброске иностранных боевиков в зону карабахского конфликта не только для его участников, но и для региона, заявил генсек организации <a href="https://ria.ru/person_Stanislav_Zas" target="_blank">Станислав Зась</a>.ОДКБ пока не рассматривает принятие дополнительных мер по противодействию переброске иностранных боевиков в Нагорный Карабах, добавил Станислав Зась."Пока решение о выстраивании каких-то барьеров или принятия дополнительных мер по противодействию поступления туда боевиков из Сирии и других стран мы пока не рассматриваем", - сказал Зась в интервью телеканалу RT.Сирийский лидер <a href="https://ria.ru/person_Bashar_Asad" target="_blank">Башар Асад</a> ранее в интервью РИА Новости ранее заявил, что боевики из Сирии перебрасываются в Карабах, и Турция использует террористов из Сирии и других стран в Нагорном Карабахе. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявлял, что, по имеющейся в СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, причем речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов.Бои на линии соприкосновения в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в некоторых районах - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.

https://ria.ru/20201006/asad-1578398591.html

Егор Панкратов Принимайте вызов если вы серьёзная организация. 19

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нагорный карабах

турция

сирия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

станислав зась, нагорный карабах, одкб, башар асад, турция, сирия, в мире