https://ria.ru/20201008/boeviki-1578776899.html

Асад предупредил о возвращающихся из Идлиба в Европу боевиках

В сирийском Идлибе воюют террористы, в том числе из России, Европы, арабских стран, Турции, они возвращаются назад через турецкую территорию, заявил в интервью... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T10:54

2020-10-08T10:54

2020-10-08T12:30

обострение ситуации в идлибе

идлиб (мухафаза)

башар асад

европа

сирия

терроризм

в мире

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<strong>ДАМАСК, 8 окт - РИА Новости.</strong> В сирийском <a href="http://ria.ru/location_Idlib_Governorate/" target="_blank" data-auto="true">Идлибе</a> воюют террористы, в том числе из России, <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a>, арабских стран, <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a>, они возвращаются назад через турецкую территорию, заявил в интервью РИА Новости президент <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башар Асад</a>."С 2013 года мы приняли определенную, скажем так, методологию работы в отношении регионов, где террористы контролируют большую часть мирного населения или городов. Мы даем им возможность сложить оружие взамен на амнистию от правительства. Это сработало во многих областях Сирии. Но если они не стремятся к примирению, мы вынуждены решать вопрос военным путем, что и происходило во всех районах, которые мы освобождали с 2013 года", - сказал Асад.По его словам, эта методология применима к районам, где произошло национальное примирение и боевики были сирийцами, однако Идлиб - другой случай.Он пояснил, что боевики возвращаются, в основном, в Европу."В основном в Европу. Некоторые из них приехали из России, из арабских стран, из очень многих стран мира. Все эти джихадисты хотели приехать воевать в Сирии", - резюмировал Асад.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.<em>* Запрещенная в России террористическая организация</em><strong><a href="https://ria.ru/20201008/siriya-1578713979.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом >></a></strong>

https://ria.ru/20201008/zapad-1578771540.html

https://ria.ru/20200414/1569976158.html

идлиб (мухафаза)

европа

сирия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

идлиб (мухафаза), башар асад, европа, сирия, терроризм, в мире