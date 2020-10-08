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Дуров заявил о требовании Apple заблокировать три канала о Белоруссии
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что Apple запросила блокировку трех каналов в Белоруссии, суммарное число их подписчиков составляет около... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T16:03
2020-10-08T17:51
telegram (приложение)
apple ios
apple
павел дуров
белоруссия
общество
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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.</strong> Основатель мессенджера <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a> <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Durov/" target="_blank" data-auto="true">Павел Дуров</a> сообщил, что <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> запросила блокировку трех каналов в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, суммарное число их подписчиков составляет около 100 тысяч."Их беспокоит то, что публикация личной информации сотрудников правоохранительных органов и пропагандистов может спровоцировать насилие", — объяснил он.По словам Дурова, он предпочел бы оставить каналы, однако Apple обычно "не предлагает особого выбора для таких приложений, как Telegram, в подобных ситуациях". Основатель мессенджера предположил, что на <u><a href="http://ria.ru/product_Apple_iOS/">iOS</a></u> каналы все равно заблокируют, однако они останутся доступными на других платформах.
https://ria.ru/20200925/facebook-1577795888.html
Ну и где же ваша принципиальность Дуров? Какая то она у вас одностороняя, "борец за свободу информации" вы наш...
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демократия и свобода слова
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белоруссия
РИА Новости
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telegram (приложение), apple ios, apple, павел дуров, белоруссия, общество

Дуров заявил о требовании Apple заблокировать три канала о Белоруссии

16:03 08.10.2020 (обновлено: 17:51 08.10.2020)
 
© AP Photo / Tatan SyuflanaСооснователь соцсети "ВКонтакте", создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров
Сооснователь соцсети ВКонтакте, создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© AP Photo / Tatan Syuflana
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что Apple запросила блокировку трех каналов в Белоруссии, суммарное число их подписчиков составляет около 100 тысяч.
"Их беспокоит то, что публикация личной информации сотрудников правоохранительных органов и пропагандистов может спровоцировать насилие", — объяснил он.
По словам Дурова, он предпочел бы оставить каналы, однако Apple обычно "не предлагает особого выбора для таких приложений, как Telegram, в подобных ситуациях".
Основатель мессенджера предположил, что на iOS каналы все равно заблокируют, однако они останутся доступными на других платформах.
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Telegram (приложение)Apple iOSAppleПавел ДуровБелоруссияОбщество
 
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