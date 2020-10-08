https://ria.ru/20201008/bloger-1578883199.html
Российский журналист ранен при обстреле в Карабахе
Российский блогер Юрий Котенок, ведущий Telegram-канала "Военкор Котенок" пострадал при обстреле города Шуши в Карабахе, врачи борются за его жизнь, сообщили... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T17:33
2020-10-08T17:33
2020-10-08T18:50
азербайджан
армения
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
в мире
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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 8 окт - РИА Новости.</strong> Российский блогер Юрий Котенок, ведущий Telegram-канала "Военкор Котенок" пострадал при обстреле города Шуши в Карабахе, врачи борются за его жизнь, сообщили РИА Новости в официальном пресс-центре непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> "Арцах"."Пострадал российский блогер и военкор Юрий Котенок. Он в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь", - сообщили в пресс-центре. Вместе с Котенком пострадал еще один журналист и их сопровождающий, но их ранения легкие, уточнили в пресс-центре.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.
https://ria.ru/20201008/obstrel-1578868832.html
Остапенко Юлия
Скорейшего выздоровления Юрию Котенок.
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азербайджан
армения
нагорный карабах
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азербайджан, армения, нагорный карабах, в мире