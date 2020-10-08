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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201008/bespilotniki-1578929822.html
Армения заявила об уничтожении семи азербайджанских беспилотников
Армянские Вооруженные силы сбили семь беспилотников в зоне конфликта, сообщила в Facebook пресс-секретарь Минобороны страны Шушан Степанян. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T22:08
2020-10-08T22:57
тагуи степанян
минобороны армении
нагорно-карабахская республика
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 8 окт — РИА Новости.</strong> Армянские Вооруженные силы сбили семь беспилотников в зоне конфликта, сообщила в <a href="https://www.facebook.com/shushanstepanyan/posts/3312743375428466" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a> пресс-секретарь Минобороны страны Шушан Степанян.По ее словам, дроны уничтожили в небе над Варденисским регионом Армении с 19:30 до 21:20 по местному времени.Ранее вечером представитель <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan/" target="_blank" data-auto="true">Арцрун Ованнисян</a> заявлял, что на линии соприкосновения в Карабахе сбили один азербайджанский БПЛА.Сегодня в Армянском едином информационном центре сообщили, что ВС <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана</a> ударили по главному храму карабахского города Шуши — Казанчецоц, построенному в XIX веке. При этом в Баку подчеркнули, что не берут на прицел исторические, культурные и религиозные сооружения. Впоследствии по собору нанесли еще несколько ударов, в результате обстрела пострадали трое россиян, среди них — журналисты Левон Арзанов и Юрий Котенок, который находится в тяжелом состоянии.Ситуация в КарабахеСтолкновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> обострились утром 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. В <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.Ситуация усугубляется тем, что Баку активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>.Главы России, США и Франции — сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Карабаху — призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий. Лидеры осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html
Судя по сообщениям армян, Азербайджанские беспилотники не заканчиваются. "Уничтожают" их армяне, "уничтожают", и все никак не уничтожат. Видимо в Азербайджане беспилотники успешно размножаются. ))
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нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
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тагуи степанян, минобороны армении, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Армения заявила об уничтожении семи азербайджанских беспилотников

22:08 08.10.2020 (обновлено: 22:57 08.10.2020)
 
© Фото : Минобороны АрменииПодразделения армии Армении наносят удар в зоне военного конфликта в Нагорном Карабахе. Кадр видео
Подразделения армии Армении наносят удар в зоне военного конфликта в Нагорном Карабахе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© Фото : Минобороны Армении
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 8 окт — РИА Новости. Армянские Вооруженные силы сбили семь беспилотников в зоне конфликта, сообщила в Facebook пресс-секретарь Минобороны страны Шушан Степанян.
По ее словам, дроны уничтожили в небе над Варденисским регионом Армении с 19:30 до 21:20 по местному времени.
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2 октября, 08:00Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Еще одна Сирия. К чему приведет война в Карабахе
Ранее вечером представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявлял, что на линии соприкосновения в Карабахе сбили один азербайджанский БПЛА.
Сегодня в Армянском едином информационном центре сообщили, что ВС Азербайджана ударили по главному храму карабахского города Шуши — Казанчецоц, построенному в XIX веке. При этом в Баку подчеркнули, что не берут на прицел исторические, культурные и религиозные сооружения. Впоследствии по собору нанесли еще несколько ударов, в результате обстрела пострадали трое россиян, среди них — журналисты Левон Арзанов и Юрий Котенок, который находится в тяжелом состоянии.

Ситуация в Карабахе

Столкновения в Нагорном Карабахе обострились утром 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.
Ситуация усугубляется тем, что Баку активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.
Главы России, США и Франции — сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Карабаху — призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий. Лидеры осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.
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Военная обстановка в Нагорном Карабахе
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаТагуи СтепанянМинобороны АрменииНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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