https://ria.ru/20201008/bespilotniki-1578929822.html

Армения заявила об уничтожении семи азербайджанских беспилотников

Армянские Вооруженные силы сбили семь беспилотников в зоне конфликта, сообщила в Facebook пресс-секретарь Минобороны страны Шушан Степанян. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T22:08

2020-10-08T22:08

2020-10-08T22:57

тагуи степанян

минобороны армении

нагорно-карабахская республика

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 8 окт — РИА Новости.</strong> Армянские Вооруженные силы сбили семь беспилотников в зоне конфликта, сообщила в <a href="https://www.facebook.com/shushanstepanyan/posts/3312743375428466" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a> пресс-секретарь Минобороны страны Шушан Степанян.По ее словам, дроны уничтожили в небе над Варденисским регионом Армении с 19:30 до 21:20 по местному времени.Ранее вечером представитель <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan/" target="_blank" data-auto="true">Арцрун Ованнисян</a> заявлял, что на линии соприкосновения в Карабахе сбили один азербайджанский БПЛА.Сегодня в Армянском едином информационном центре сообщили, что ВС <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана</a> ударили по главному храму карабахского города Шуши — Казанчецоц, построенному в XIX веке. При этом в Баку подчеркнули, что не берут на прицел исторические, культурные и религиозные сооружения. Впоследствии по собору нанесли еще несколько ударов, в результате обстрела пострадали трое россиян, среди них — журналисты Левон Арзанов и Юрий Котенок, который находится в тяжелом состоянии.Ситуация в КарабахеСтолкновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> обострились утром 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. В <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.Ситуация усугубляется тем, что Баку активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>.Главы России, США и Франции — сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Карабаху — призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий. Лидеры осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html

Самир Судя по сообщениям армян, Азербайджанские беспилотники не заканчиваются. "Уничтожают" их армяне, "уничтожают", и все никак не уничтожат. Видимо в Азербайджане беспилотники успешно размножаются. )) 14

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тагуи степанян, минобороны армении, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире