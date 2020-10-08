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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201008/baku-1578859437.html
В Баку прокомментировали сообщения о разрушении церкви в Шуше
Министерство обороны Азербайджана заявило после разрушения церкви в городе Шуше в Карабахе, что азербайджанские вооруженные силы не берут на прицел... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T16:02
2020-10-08T17:09
обсе
нагорно-карабахская республика
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 8 окт - РИА Новости.</strong> Министерство обороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> заявило после разрушения церкви в городе Шуше в Карабахе, что азербайджанские вооруженные силы не берут на прицел исторические, культурные и религиозные сооружения."Информация о повреждении церкви в Шуше не имеет ничего общего с боевыми действиями Азербайджанской Армии. В отличие от вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>, которые при обстреле <a href="http://ria.ru/location_Ganja/" target="_blank" data-auto="true">Гянджи</a> 4 октября нанесли ущерб гражданским объектам, жилым домам, а также комплексу Имамзаде, являющемуся религиозным памятником архитектуры, азербайджанская армия не берет на прицел исторические, культурные, в особенности религиозные сооружения и памятники"- заявили в пресс-службе оборонного ведомства.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201008/stepanakert-1578847818.html
Если они "не берут на прицел", но попадают, то у них явно проблемы.
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нагорно-карабахская республика
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
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Артиллерийские удары по военной колонне противника. Кадры Минобороны Азербайджана
Азербайджанские военные публикуют видео артиллерийских ударов по военной колонне противника.
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обсе, нагорно-карабахская республика, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

В Баку прокомментировали сообщения о разрушении церкви в Шуше

16:02 08.10.2020 (обновлено: 17:09 08.10.2020)
 
© РИА НовостиПопавший под обстрел собор Христа Всеспасителя в карабахском Шуши
Попавший под обстрел собор Христа Всеспасителя в карабахском Шуши - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
БАКУ, 8 окт - РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило после разрушения церкви в городе Шуше в Карабахе, что азербайджанские вооруженные силы не берут на прицел исторические, культурные и религиозные сооружения.
"Информация о повреждении церкви в Шуше не имеет ничего общего с боевыми действиями Азербайджанской Армии. В отличие от вооруженных сил Армении, которые при обстреле Гянджи 4 октября нанесли ущерб гражданским объектам, жилым домам, а также комплексу Имамзаде, являющемуся религиозным памятником архитектуры, азербайджанская армия не берет на прицел исторические, культурные, в особенности религиозные сооружения и памятники"- заявили в пресс-службе оборонного ведомства.
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Вчера, 15:23Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
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Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
© РИА НовостиПопавший под обстрел собор Христа Всеспасителя в карабахском Шуши
Попавший под обстрел собор Христа Всеспасителя в карабахском Шуши
1 из 7
Попавший под обстрел собор Христа Всеспасителя в карабахском Шуши
© РИА Новости
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПопавший под обстрел собор Христа Всеспасителя в карабахском Шуши
Попавший под обстрел собор Христа Всеспасителя в карабахском Шуши
2 из 7
Попавший под обстрел собор Христа Всеспасителя в карабахском Шуши
© РИА Новости
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© РИА НовостиПопавший под обстрел собор Христа Всеспасителя в карабахском Шуши
Попавший под обстрел собор Христа Всеспасителя в карабахском Шуши
3 из 7
Попавший под обстрел собор Христа Всеспасителя в карабахском Шуши
© РИА Новости
© SputnikДети, находившиеся в попавшем под обстрел храме в карабахском Шуши
Дети, находившиеся в попавшем под обстрел храме в карабахском Шуши
4 из 7
Дети, находившиеся в попавшем под обстрел храме в карабахском Шуши
© Sputnik
© Фото : Armenian unified infocenterПопавший под обстрел собор Христа Всеспасителя (Казанчецоц) в карабахском Шуши
Попавший под обстрел собор Христа Всеспасителя (Казанчецоц) в карабахском Шуши
5 из 7
Попавший под обстрел собор Христа Всеспасителя (Казанчецоц) в карабахском Шуши
© Фото : Armenian unified infocenter
© Фото : Armenian unified infocenterПопавший под обстрел собор Христа Всеспасителя (Казанчецоц) в карабахском Шуши попал
Попавший под обстрел собор Христа Всеспасителя (Казанчецоц) в карабахском Шуши попал
6 из 7
Попавший под обстрел собор Христа Всеспасителя (Казанчецоц) в карабахском Шуши попал
© Фото : Armenian unified infocenter
© Фото : Armenian unified infocenterПопавший под обстрел собор Христа Всеспасителя (Казанчецоц) в карабахском Шуши
Попавший под обстрел собор Христа Всеспасителя (Казанчецоц) в карабахском Шуши
7 из 7
Попавший под обстрел собор Христа Всеспасителя (Казанчецоц) в карабахском Шуши
© Фото : Armenian unified infocenter
1 из 7
Попавший под обстрел собор Христа Всеспасителя в карабахском Шуши
© РИА Новости
2 из 7
Попавший под обстрел собор Христа Всеспасителя в карабахском Шуши
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 7
Попавший под обстрел собор Христа Всеспасителя в карабахском Шуши
© РИА Новости
4 из 7
Дети, находившиеся в попавшем под обстрел храме в карабахском Шуши
© Sputnik
5 из 7
Попавший под обстрел собор Христа Всеспасителя (Казанчецоц) в карабахском Шуши
© Фото : Armenian unified infocenter
6 из 7
Попавший под обстрел собор Христа Всеспасителя (Казанчецоц) в карабахском Шуши попал
© Фото : Armenian unified infocenter
7 из 7
Попавший под обстрел собор Христа Всеспасителя (Казанчецоц) в карабахском Шуши
© Фото : Armenian unified infocenter
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
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