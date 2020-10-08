В Баку прокомментировали сообщения о разрушении церкви в Шуше
16:02 08.10.2020 (обновлено: 17:09 08.10.2020)
БАКУ, 8 окт - РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило после разрушения церкви в городе Шуше в Карабахе, что азербайджанские вооруженные силы не берут на прицел исторические, культурные и религиозные сооружения.
"Информация о повреждении церкви в Шуше не имеет ничего общего с боевыми действиями Азербайджанской Армии. В отличие от вооруженных сил Армении, которые при обстреле Гянджи 4 октября нанесли ущерб гражданским объектам, жилым домам, а также комплексу Имамзаде, являющемуся религиозным памятником архитектуры, азербайджанская армия не берет на прицел исторические, культурные, в особенности религиозные сооружения и памятники"- заявили в пресс-службе оборонного ведомства.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
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Попавший под обстрел собор Христа Всеспасителя в карабахском Шуши
© SputnikДети, находившиеся в попавшем под обстрел храме в карабахском Шуши
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Дети, находившиеся в попавшем под обстрел храме в карабахском Шуши
© Sputnik
© Фото : Armenian unified infocenterПопавший под обстрел собор Христа Всеспасителя (Казанчецоц) в карабахском Шуши
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Попавший под обстрел собор Христа Всеспасителя (Казанчецоц) в карабахском Шуши
© Фото : Armenian unified infocenterПопавший под обстрел собор Христа Всеспасителя (Казанчецоц) в карабахском Шуши попал
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Попавший под обстрел собор Христа Всеспасителя (Казанчецоц) в карабахском Шуши попал
© Фото : Armenian unified infocenterПопавший под обстрел собор Христа Всеспасителя (Казанчецоц) в карабахском Шуши
7 из 7
Попавший под обстрел собор Христа Всеспасителя (Казанчецоц) в карабахском Шуши
2 из 7
Попавший под обстрел собор Христа Всеспасителя в карабахском Шуши
4 из 7
Дети, находившиеся в попавшем под обстрел храме в карабахском Шуши
© Sputnik
5 из 7
Попавший под обстрел собор Христа Всеспасителя (Казанчецоц) в карабахском Шуши
6 из 7
Попавший под обстрел собор Христа Всеспасителя (Казанчецоц) в карабахском Шуши попал
7 из 7
Попавший под обстрел собор Христа Всеспасителя (Казанчецоц) в карабахском Шуши
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.