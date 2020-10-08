https://ria.ru/20201008/baku-1578859437.html

В Баку прокомментировали сообщения о разрушении церкви в Шуше

Министерство обороны Азербайджана заявило после разрушения церкви в городе Шуше в Карабахе, что азербайджанские вооруженные силы не берут на прицел... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T16:02

2020-10-08T16:02

2020-10-08T17:09

обсе

нагорно-карабахская республика

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578854985_0:154:1276:872_1400x0_80_0_0_75e20665bc3690f32c37e6c0a5b47c71.jpg

<strong>БАКУ, 8 окт - РИА Новости.</strong> Министерство обороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> заявило после разрушения церкви в городе Шуше в Карабахе, что азербайджанские вооруженные силы не берут на прицел исторические, культурные и религиозные сооружения."Информация о повреждении церкви в Шуше не имеет ничего общего с боевыми действиями Азербайджанской Армии. В отличие от вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>, которые при обстреле <a href="http://ria.ru/location_Ganja/" target="_blank" data-auto="true">Гянджи</a> 4 октября нанесли ущерб гражданским объектам, жилым домам, а также комплексу Имамзаде, являющемуся религиозным памятником архитектуры, азербайджанская армия не берет на прицел исторические, культурные, в особенности религиозные сооружения и памятники"- заявили в пресс-службе оборонного ведомства.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201008/stepanakert-1578847818.html

Мартин К. Если они "не берут на прицел", но попадают, то у них явно проблемы. 31

7

нагорно-карабахская республика

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Артиллерийские удары по военной колонне противника. Кадры Минобороны Азербайджана Азербайджанские военные публикуют видео артиллерийских ударов по военной колонне противника. 2020-10-08T16:02 true PT0M30S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, нагорно-карабахская республика, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире