https://ria.ru/20201008/asad-1578780353.html
Асад оценил возможность нормализации отношений с Израилем
Президент САР Башар Асад, говоря в интервью РИА Новости о возможности нормализации отношений с Израилем, сказал, что теоретически это возможно, но практически... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T11:07
2020-10-08T11:07
2020-10-08T12:28
башар асад
сирия
сша
израиль
в мире
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<strong>ДАМАСК, 8 окт – РИА Новости.</strong> Президент САР <a href="https://ria.ru/person_Bashar_Asad" target="_blank">Башар Асад</a>, говоря в интервью РИА Новости о возможности нормализации отношений с <a href="https://ria.ru/location_Israel" target="_blank">Израилем</a>, сказал, что теоретически это возможно, но практически пока нет, подобных переговоров не ведется."Он (Израиль) никогда и не был готов: мы никогда не видели в Израиле официального лица, готового сделать хоть один шаг к миру. Поэтому теоретически да, но практически пока что нет", - подчеркнул Асад.По его словам, переговоров о нормализации отношений между <a href="https://ria.ru/location_Syria" target="_blank">Сирией</a> и Израилем нет."Нет, абсолютно никаких переговоров, абсолютно ничего", - сказал Асад.Ранее в Вашингтоне прошла церемония подписания соглашений о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ в рамках так называемого Авраамского договора. Договоренность между странами была достигнута в августе при посредничестве США. Израиль по условиям сделки с ОАЭ временно отложит решение о распространении своего суверенитета на территории на Западном берегу реки Иордан. Позже соглашения о нормализации отношений с Израилем при посредничестве США достиг Бахрейн. Палестинское руководство объявило о своем решительном неприятии и осуждении этих соглашений.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.<strong><a href="https://ria.ru/20201008/siriya-1578713979.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом >></a></strong><em>* Террористическая организация, запрещенная в России</em>
https://ria.ru/20200804/1575367749.html
https://ria.ru/20201006/erdogan-1578360259.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
башар асад, сирия, сша, израиль, в мире
ДАМАСК, 8 окт – РИА Новости.
Президент САР Башар Асад
, говоря в интервью РИА Новости о возможности нормализации отношений с Израилем
, сказал, что теоретически это возможно, но практически пока нет, подобных переговоров не ведется.
"Наша позиция по этому вопросу была ясна с начала мирных переговоров в 90-х годах, то есть почти три десятилетия назад, когда мы сказали, что мир для Сирии – это о наших правах. Наше право – это наша земля. У нас могут быть нормальные отношения с Израилем только тогда, когда нам вернут нашу землю. Все очень просто. Это будет возможно тогда, когда Израиль будет к этому готов, а он не готов", - сказал сирийский президент.
"Он (Израиль) никогда и не был готов: мы никогда не видели в Израиле официального лица, готового сделать хоть один шаг к миру. Поэтому теоретически да, но практически пока что нет", - подчеркнул Асад.
По его словам, переговоров о нормализации отношений между Сирией
и Израилем нет.
"Нет, абсолютно никаких переговоров, абсолютно ничего", - сказал Асад.
Ранее в Вашингтоне прошла церемония подписания соглашений о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ в рамках так называемого Авраамского договора. Договоренность между странами была достигнута в августе при посредничестве США. Израиль по условиям сделки с ОАЭ временно отложит решение о распространении своего суверенитета на территории на Западном берегу реки Иордан. Позже соглашения о нормализации отношений с Израилем при посредничестве США достиг Бахрейн. Палестинское руководство объявило о своем решительном неприятии и осуждении этих соглашений.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России