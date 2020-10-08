Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201008/asad-1578780353.html
Асад оценил возможность нормализации отношений с Израилем
Президент САР Башар Асад, говоря в интервью РИА Новости о возможности нормализации отношений с Израилем, сказал, что теоретически это возможно, но практически... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T11:07
2020-10-08T12:28
башар асад
сирия
сша
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/147760/43/1477604345_0:0:3460:1947_1400x0_80_0_0_cbd576be7c79b929e718d482cd40b702.jpg
<strong>ДАМАСК, 8 окт – РИА Новости.</strong> Президент САР <a href="https://ria.ru/person_Bashar_Asad" target="_blank">Башар Асад</a>, говоря в интервью РИА Новости о возможности нормализации отношений с <a href="https://ria.ru/location_Israel" target="_blank">Израилем</a>, сказал, что теоретически это возможно, но практически пока нет, подобных переговоров не ведется."Он (Израиль) никогда и не был готов: мы никогда не видели в Израиле официального лица, готового сделать хоть один шаг к миру. Поэтому теоретически да, но практически пока что нет", - подчеркнул Асад.По его словам, переговоров о нормализации отношений между <a href="https://ria.ru/location_Syria" target="_blank">Сирией</a> и Израилем нет."Нет, абсолютно никаких переговоров, абсолютно ничего", - сказал Асад.Ранее в Вашингтоне прошла церемония подписания соглашений о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ в рамках так называемого Авраамского договора. Договоренность между странами была достигнута в августе при посредничестве США. Израиль по условиям сделки с ОАЭ временно отложит решение о распространении своего суверенитета на территории на Западном берегу реки Иордан. Позже соглашения о нормализации отношений с Израилем при посредничестве США достиг Бахрейн. Палестинское руководство объявило о своем решительном неприятии и осуждении этих соглашений.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.<strong><a href="https://ria.ru/20201008/siriya-1578713979.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом &gt;&gt;</a></strong><em>* Террористическая организация, запрещенная в России</em>
https://ria.ru/20200804/1575367749.html
https://ria.ru/20201006/erdogan-1578360259.html
сирия
сша
израиль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/147760/43/1477604345_127:0:3450:2492_1400x0_80_0_0_1487b6b588094760cc9e0868de0db872.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
башар асад, сирия, сша, израиль, в мире

Асад оценил возможность нормализации отношений с Израилем

11:07 08.10.2020 (обновлено: 12:28 08.10.2020)
 
© AP Photo / Syrian PresidencyПрезидент Сирии Башар Асад во время интервью агентству Associated Press. 21 сентября 2016
Президент Сирии Башар Асад во время интервью агентству Associated Press. 21 сентября 2016 - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© AP Photo / Syrian Presidency
Читать ria.ru в
ДАМАСК, 8 окт – РИА Новости. Президент САР Башар Асад, говоря в интервью РИА Новости о возможности нормализации отношений с Израилем, сказал, что теоретически это возможно, но практически пока нет, подобных переговоров не ведется.

"Наша позиция по этому вопросу была ясна с начала мирных переговоров в 90-х годах, то есть почти три десятилетия назад, когда мы сказали, что мир для Сирии – это о наших правах. Наше право – это наша земля. У нас могут быть нормальные отношения с Израилем только тогда, когда нам вернут нашу землю. Все очень просто. Это будет возможно тогда, когда Израиль будет к этому готов, а он не готов", - сказал сирийский президент.

"Он (Израиль) никогда и не был готов: мы никогда не видели в Израиле официального лица, готового сделать хоть один шаг к миру. Поэтому теоретически да, но практически пока что нет", - подчеркнул Асад.
По его словам, переговоров о нормализации отношений между Сирией и Израилем нет.
"Нет, абсолютно никаких переговоров, абсолютно ничего", - сказал Асад.
Израильские солдаты на Голанских высотах рядом с сирийской и ливанской границами - РИА Новости, 1920, 04.08.2020
4 августа, 18:59Война в Сирии
В МИД решительно осудили ракетные удары Израиля по Сирии
Ранее в Вашингтоне прошла церемония подписания соглашений о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ в рамках так называемого Авраамского договора. Договоренность между странами была достигнута в августе при посредничестве США. Израиль по условиям сделки с ОАЭ временно отложит решение о распространении своего суверенитета на территории на Западном берегу реки Иордан. Позже соглашения о нормализации отношений с Израилем при посредничестве США достиг Бахрейн. Палестинское руководство объявило о своем решительном неприятии и осуждении этих соглашений.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом >>
Президент Сирии Башар Асад во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября, 09:52Война в Сирии
Асад обвинил Эрдогана в поддержке террористов в Сирии и Ливии
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
Обсудить0
Башар АсадСирияСШАИзраильВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:44В Степанакерте прогремели несколько взрывов
01:08В Москве приостановили льготный проезд для пенсионеров и школьников
00:17Ученые не нашли утечки ядохимикатов с Козельского полигона на Камчатке
00:14Задержан топ-менеджер банка "Траст" Михаил Хабаров
00:11Жээнбеков готов отправить в отставку премьера и членов правительства
23:58МИД Армении считает преднамеренным обстрел журналистов в Карабахе
23:54Жээнбеков назвал условие, при котором уйдет с поста президента Киргизии
23:48Кадыров призвал жителей Чечни привиться от гриппа
23:41Попова посоветовала не ездить на юг с детьми
23:36Путин призвал остановить боевые действия в Нагорном Карабахе
23:34Попова рассказала, кто чаще всего болел COVID-19
23:12В Москве за сутки умерли 33 пациента с коронавирусом
22:45Le Monde заявила о девяти фигурантах санкций ЕС из-за Навального
22:44Офтальмолог выписал Фургалу очки
22:36Неизвестный выдал себя за Тихановскую на заседании датского парламента
22:27Власти Армении ужесточили режим военного положения
22:11Представлены новые процессоры AMD Ryzen, которые быстрее и дешевле Intel
22:08Армения заявила об уничтожении семи азербайджанских беспилотников
22:06Роспотребнадзор опечатал отделение Альфа-банка в Москве
22:01Минпромторг не готов разрешить продажу алкоголя в интернете
Лента новостейМолния