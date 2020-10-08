https://ria.ru/20201008/asad-1578780353.html

Асад оценил возможность нормализации отношений с Израилем

Президент САР Башар Асад, говоря в интервью РИА Новости о возможности нормализации отношений с Израилем, сказал, что теоретически это возможно, но практически... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T11:07

2020-10-08T11:07

2020-10-08T12:28

башар асад

сирия

сша

израиль

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/147760/43/1477604345_0:0:3460:1947_1400x0_80_0_0_cbd576be7c79b929e718d482cd40b702.jpg

<strong>ДАМАСК, 8 окт – РИА Новости.</strong> Президент САР <a href="https://ria.ru/person_Bashar_Asad" target="_blank">Башар Асад</a>, говоря в интервью РИА Новости о возможности нормализации отношений с <a href="https://ria.ru/location_Israel" target="_blank">Израилем</a>, сказал, что теоретически это возможно, но практически пока нет, подобных переговоров не ведется."Он (Израиль) никогда и не был готов: мы никогда не видели в Израиле официального лица, готового сделать хоть один шаг к миру. Поэтому теоретически да, но практически пока что нет", - подчеркнул Асад.По его словам, переговоров о нормализации отношений между <a href="https://ria.ru/location_Syria" target="_blank">Сирией</a> и Израилем нет."Нет, абсолютно никаких переговоров, абсолютно ничего", - сказал Асад.Ранее в Вашингтоне прошла церемония подписания соглашений о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ в рамках так называемого Авраамского договора. Договоренность между странами была достигнута в августе при посредничестве США. Израиль по условиям сделки с ОАЭ временно отложит решение о распространении своего суверенитета на территории на Западном берегу реки Иордан. Позже соглашения о нормализации отношений с Израилем при посредничестве США достиг Бахрейн. Палестинское руководство объявило о своем решительном неприятии и осуждении этих соглашений.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.<strong><a href="https://ria.ru/20201008/siriya-1578713979.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом >></a></strong><em>* Террористическая организация, запрещенная в России</em>

https://ria.ru/20200804/1575367749.html

https://ria.ru/20201006/erdogan-1578360259.html

сирия

сша

израиль

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

башар асад, сирия, сша, израиль, в мире