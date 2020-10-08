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https://ria.ru/20201008/asad-1578769253.html
Асад оценил политику Запада в отношении Сирии и Белоруссии
Президент САР Башар Асад заявил в интервью РИА Новости, что Запад использует в Белоруссии ту же стратегию, что и в Сирии: если в стране есть проблема, то США... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T10:24
2020-10-08T12:31
война в сирии
александр лукашенко
башар асад
белоруссия
сирия
сша
в мире
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<strong>ДАМАСК, 8 окт – РИА Новости.</strong> Президент САР <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башар Асад</a> заявил в интервью РИА Новости, что Запад использует в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> ту же стратегию, что и в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>: если в стране есть проблема, то <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> обязательно вмешаются."Что касается происходящего в Белоруссии: вне зависимости от сходства двух стран, Сирии и Белоруссии, или различий, вне зависимости от того, происходит ли в стране реальный или искусственно созданный конфликт, Запад – до тех пор, пока он не изменит свою политику гегемонии по всему миру – будет вмешиваться в дела в любом уголке мира", - сказал Асад.По его словам, если в стране есть конкретная проблема – неважно, какого масштаба – Запад все равно вмешается. Он отметил, что если эта проблема представляет собой внутренний процесс, то западные страны будут делать его международным, только чтобы вмешаться и влезть в дела этой страны."Если у вас нет проблем, они будут делать все возможное, чтобы их создать и сделать международными - для того, чтобы вмешаться в ваши дела. Это их политика. Так что дело не в том, что именно происходит в Белоруссии. В любой стране - в Сирии, Белоруссии, в вашей стране - есть свои проблемы. А есть ли у Запада право вмешиваться или нет? Это то, чему мы должны противостоять. Итак, вернемся к вашему вопросу. Да, это то же самое поведение, та же стратегия, та же тактика", - отметил сирийский президент.По словам Асада, единственная разница во вмешательстве Запада в дела Сирии и Белоруссии состоит в том, какими терминами западные страны оперируют, какие заголовки используют."Они используют одни заголовки для России, другие для <a href="http://ria.ru/location_Venezuela/" target="_blank" data-auto="true">Венесуэлы</a>, третьи для Сирии и так далее. То есть дело не в Белоруссии, дело в поведении Запада и его стратегии на будущее...", - считает президент Сирии.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.<strong><a href="https://ria.ru/20201008/siriya-1578713979.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201008/siriya-1578762364.html
https://ria.ru/20201008/siriya-1578742070.html
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белоруссия
сирия
сша
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Асад: "Дело не в Белоруссии, дело в поведении Запада и его стратегии на будущее"
"Я направил поздравление президенту Лукашенко, это естественно. Что касается происходящего в Белоруссии: вне зависимости от сходства двух стран, Сирии и Белоруссии, или различий, вне зависимости от того, происходит ли в стране реальный или искусственно созданный конфликт, Запад – до тех пор, пока он не изменит свою политику гегемонии по всему миру – будет вмешиваться в дела в любом уголке мира", – заявил президент Сирии в интервью РИА Новости.
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война в сирии, александр лукашенко, башар асад, белоруссия, сирия, сша, в мире

Асад оценил политику Запада в отношении Сирии и Белоруссии

10:24 08.10.2020 (обновлено: 12:31 08.10.2020)
 
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ДАМАСК, 8 окт – РИА Новости. Президент САР Башар Асад заявил в интервью РИА Новости, что Запад использует в Белоруссии ту же стратегию, что и в Сирии: если в стране есть проблема, то США обязательно вмешаются.
"Что касается происходящего в Белоруссии: вне зависимости от сходства двух стран, Сирии и Белоруссии, или различий, вне зависимости от того, происходит ли в стране реальный или искусственно созданный конфликт, Запад – до тех пор, пока он не изменит свою политику гегемонии по всему миру – будет вмешиваться в дела в любом уголке мира", - сказал Асад.
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По его словам, если в стране есть конкретная проблема – неважно, какого масштаба – Запад все равно вмешается. Он отметил, что если эта проблема представляет собой внутренний процесс, то западные страны будут делать его международным, только чтобы вмешаться и влезть в дела этой страны.
"Если у вас нет проблем, они будут делать все возможное, чтобы их создать и сделать международными - для того, чтобы вмешаться в ваши дела. Это их политика. Так что дело не в том, что именно происходит в Белоруссии. В любой стране - в Сирии, Белоруссии, в вашей стране - есть свои проблемы. А есть ли у Запада право вмешиваться или нет? Это то, чему мы должны противостоять. Итак, вернемся к вашему вопросу. Да, это то же самое поведение, та же стратегия, та же тактика", - отметил сирийский президент.
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По словам Асада, единственная разница во вмешательстве Запада в дела Сирии и Белоруссии состоит в том, какими терминами западные страны оперируют, какие заголовки используют.
"Они используют одни заголовки для России, другие для Венесуэлы, третьи для Сирии и так далее. То есть дело не в Белоруссии, дело в поведении Запада и его стратегии на будущее...", - считает президент Сирии.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом >>
 
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Война в СирииАлександр ЛукашенкоБашар АсадБелоруссияСирияСШАВ мире
 
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