https://ria.ru/20201008/asad-1578768500.html
Асад сообщил, что может принять решение о выборах в начале 2021 года
Президент САР Башар Асад заявил в интервью РИА Новости, что может в начале 2021 года принять решение об участии в президентских выборах в Сирии. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T10:17
2020-10-08T10:17
2020-10-08T12:32
война в сирии
валид муаллем
хафез асад
башар асад
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<strong>ДАМАСК, 8 окт – РИА Новости.</strong> Президент САР <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башар Асад</a> заявил в интервью РИА Новости, что может в начале 2021 года принять решение об участии в президентских выборах в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>.Асад возглавил Сирийскую арабскую республику 17 июля 2000 года, сменив на этом посту своего отца <a href="http://ria.ru/person_KHafez_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Хафеза Асада</a>, который был президентом страны с 1971 года."Пока рано об этом говорить, впереди еще несколько месяцев. Я могу принять решение по этому вопросу в начале следующего года", - сказал сирийский лидер.Ранее министр иностранных дел Сирии <a href="http://ria.ru/person_Valid_Muallem/" target="_blank" data-auto="true">Валид Муаллем</a> заявил, что проведение президентских выборов в Сирии не связано с переговорами по конституции САР. По его словам, выборы главы государства пройдут в 2021 году, как это было запланировано.<strong><a href="https://ria.ru/20201008/siriya-1578713979.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом >></a></strong>
https://ria.ru/20201008/asad-1578765383.html
https://ria.ru/20201008/tramp-1578765735.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
война в сирии, валид муаллем, хафез асад, башар асад, сирия, в мире