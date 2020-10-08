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Асад сообщил, что может принять решение о выборах в начале 2021 года
Президент САР Башар Асад заявил в интервью РИА Новости, что может в начале 2021 года принять решение об участии в президентских выборах в Сирии. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T10:17
2020-10-08T12:32
война в сирии
валид муаллем
хафез асад
башар асад
сирия
в мире
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<strong>ДАМАСК, 8 окт – РИА Новости.</strong> Президент САР <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башар Асад</a> заявил в интервью РИА Новости, что может в начале 2021 года принять решение об участии в президентских выборах в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>.Асад возглавил Сирийскую арабскую республику 17 июля 2000 года, сменив на этом посту своего отца <a href="http://ria.ru/person_KHafez_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Хафеза Асада</a>, который был президентом страны с 1971 года."Пока рано об этом говорить, впереди еще несколько месяцев. Я могу принять решение по этому вопросу в начале следующего года", - сказал сирийский лидер.Ранее министр иностранных дел Сирии <a href="http://ria.ru/person_Valid_Muallem/" target="_blank" data-auto="true">Валид Муаллем</a> заявил, что проведение президентских выборов в Сирии не связано с переговорами по конституции САР. По его словам, выборы главы государства пройдут в 2021 году, как это было запланировано.<strong><a href="https://ria.ru/20201008/siriya-1578713979.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201008/asad-1578765383.html
https://ria.ru/20201008/tramp-1578765735.html
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война в сирии, валид муаллем, хафез асад, башар асад, сирия, в мире

Асад сообщил, что может принять решение о выборах в начале 2021 года

10:17 08.10.2020 (обновлено: 12:32 08.10.2020)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время интервью информационному агентству "РИА Новости"
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время интервью информационному агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости
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ДАМАСК, 8 окт – РИА Новости. Президент САР Башар Асад заявил в интервью РИА Новости, что может в начале 2021 года принять решение об участии в президентских выборах в Сирии.
Асад возглавил Сирийскую арабскую республику 17 июля 2000 года, сменив на этом посту своего отца Хафеза Асада, который был президентом страны с 1971 года.
Президент Дональд Трамп США и Джо Байден во время дебатов в Кливленде, штат Огайо - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
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В США избирают не президента, а "главу корпорации", заявил Асад
"Пока рано об этом говорить, впереди еще несколько месяцев. Я могу принять решение по этому вопросу в начале следующего года", - сказал сирийский лидер.
Ранее министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что проведение президентских выборов в Сирии не связано с переговорами по конституции САР. По его словам, выборы главы государства пройдут в 2021 году, как это было запланировано.
Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом >>
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Война в СирииВалид МуаллемХафез АсадБашар АсадСирияВ мире
 
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