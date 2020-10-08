https://ria.ru/20201008/asad-1578763767.html

Асад рассказал о возможной закупке российского вооружения

Президент Сирии Башар Асад, говоря в интервью РИА Новости о закупке российского вооружения, заявил, что речь может идти не обязательно о ракетах, могут быть... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T09:51

2020-10-08T09:51

2020-10-08T12:33

война в сирии

война в сирии

зрк с-300

с-400 «триумф»

башар асад

сирия

дамаск (город)

в мире

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<strong>ДАМАСК, 8 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башар Асад</a>, говоря в интервью РИА Новости о закупке российского вооружения, заявил, что речь может идти не обязательно о ракетах, могут быть иные приоритеты ВТС, касающиеся конфликта "на земле"."У нас есть приоритеты, речь не обязательно идет о ракетах. Могут быть в настоящее время и другие приоритеты в том, что касается борьбы "на земле". У нас есть полномасштабный план, но мы должны действовать в соответствии с приоритетами", - сказал Асад на вопрос, заинтересована ли Сирия в поставках ЗРК <a href="http://ria.ru/product_S_400_Triumf/" target="_blank" data-auto="true">С-400</a> или <a href="http://ria.ru/product_S_300/" target="_blank" data-auto="true">С-300</a>.Он отметил, что <a href="http://ria.ru/location_Damascus/" target="_blank" data-auto="true">Дамаск</a> обычно не говорит о деталях своих военных планов, но в целом речь идет модернизации сирийской армии во всех аспектах.<strong><a href="https://ria.ru/20201008/siriya-1578713979.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом >></a></strong>

https://ria.ru/20201008/siriya-1578762364.html

https://ria.ru/20191224/1562776515.html

сирия

дамаск (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

война в сирии, зрк с-300, с-400 «триумф», башар асад, сирия, дамаск (город), в мире