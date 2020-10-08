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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20201008/asad-1578763767.html
Асад рассказал о возможной закупке российского вооружения
Президент Сирии Башар Асад, говоря в интервью РИА Новости о закупке российского вооружения, заявил, что речь может идти не обязательно о ракетах, могут быть... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T09:51
2020-10-08T12:33
война в сирии
война в сирии
зрк с-300
с-400 «триумф»
башар асад
сирия
дамаск (город)
в мире
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<strong>ДАМАСК, 8 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башар Асад</a>, говоря в интервью РИА Новости о закупке российского вооружения, заявил, что речь может идти не обязательно о ракетах, могут быть иные приоритеты ВТС, касающиеся конфликта "на земле"."У нас есть приоритеты, речь не обязательно идет о ракетах. Могут быть в настоящее время и другие приоритеты в том, что касается борьбы "на земле". У нас есть полномасштабный план, но мы должны действовать в соответствии с приоритетами", - сказал Асад на вопрос, заинтересована ли Сирия в поставках ЗРК <a href="http://ria.ru/product_S_400_Triumf/" target="_blank" data-auto="true">С-400</a> или <a href="http://ria.ru/product_S_300/" target="_blank" data-auto="true">С-300</a>.Он отметил, что <a href="http://ria.ru/location_Damascus/" target="_blank" data-auto="true">Дамаск</a> обычно не говорит о деталях своих военных планов, но в целом речь идет модернизации сирийской армии во всех аспектах.<strong><a href="https://ria.ru/20201008/siriya-1578713979.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201008/siriya-1578762364.html
https://ria.ru/20191224/1562776515.html
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война в сирии, зрк с-300, с-400 «триумф», башар асад, сирия, дамаск (город), в мире

Асад рассказал о возможной закупке российского вооружения

09:51 08.10.2020 (обновлено: 12:33 08.10.2020)
 
© РИА НовостиПрезидент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время интервью информационному агентству "РИА Новости"
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время интервью информационному агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ДАМАСК, 8 окт - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад, говоря в интервью РИА Новости о закупке российского вооружения, заявил, что речь может идти не обязательно о ракетах, могут быть иные приоритеты ВТС, касающиеся конфликта "на земле".
"У нас есть приоритеты, речь не обязательно идет о ракетах. Могут быть в настоящее время и другие приоритеты в том, что касается борьбы "на земле". У нас есть полномасштабный план, но мы должны действовать в соответствии с приоритетами", - сказал Асад на вопрос, заинтересована ли Сирия в поставках ЗРК С-400 или С-300.
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время интервью информационному агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
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Война в СирииВойна в СирииЗРК С-300С-400 «Триумф»Башар АсадСирияДамаск (город)В мире
 
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