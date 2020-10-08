https://ria.ru/20201008/asad-1578762544.html

Асад оценил значимость российских вооружений для сирийской армии

Армия Сирии полностью зависит от российских вооружений, провести её модернизацию планируется в сотрудничестве с Минобороны России, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T09:43

2020-10-08T09:43

2020-10-08T12:33

башар асад

сирия

в мире

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<strong>ДАМАСК, 8 окт - РИА Новости.</strong> Армия <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> полностью зависит от российских вооружений, провести её модернизацию планируется в сотрудничестве с Минобороны России, заявил в интервью РИА Новости сирийский президент <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башар Асад</a>."Два года назад мы начали реализовывать план по модернизации нашей армии, и очевидно, что мы собираемся провести эту модернизацию в сотрудничестве с министерством обороны России, потому что вот уже несколько десятилетий наша армия полностью опирается на российские вооружения", - рассказал Асад.<strong><a href="https://ria.ru/20201008/siriya-1578713979.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом >></a></strong>

https://ria.ru/20201007/vaktsina-1578557392.html

сирия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Асад: "Несколько десятилетий наша армия полностью опирается на российские вооружения" Президент Сирии Башар Асад отметил в интервью РИА Новости, что несколько десятилетий их армия полностью опирается на российские вооружения. 3 «Выбирают главу корпорации»: Асад высказался о президентских выборах в США 2020-10-08T09:43 true PT1M15S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

башар асад, сирия, в мире