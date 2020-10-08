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https://ria.ru/20201008/asad-1578762544.html
Асад оценил значимость российских вооружений для сирийской армии
Армия Сирии полностью зависит от российских вооружений, провести её модернизацию планируется в сотрудничестве с Минобороны России, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T09:43
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башар асад
сирия
в мире
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<strong>ДАМАСК, 8 окт - РИА Новости.</strong> Армия <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> полностью зависит от российских вооружений, провести её модернизацию планируется в сотрудничестве с Минобороны России, заявил в интервью РИА Новости сирийский президент <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башар Асад</a>."Два года назад мы начали реализовывать план по модернизации нашей армии, и очевидно, что мы собираемся провести эту модернизацию в сотрудничестве с министерством обороны России, потому что вот уже несколько десятилетий наша армия полностью опирается на российские вооружения", - рассказал Асад.<strong><a href="https://ria.ru/20201008/siriya-1578713979.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201007/vaktsina-1578557392.html
сирия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Асад: "Несколько десятилетий наша армия полностью опирается на российские вооружения"
Президент Сирии Башар Асад отметил в интервью РИА Новости, что несколько десятилетий их армия полностью опирается на российские вооружения. 3 «Выбирают главу корпорации»: Асад высказался о президентских выборах в США
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башар асад, сирия, в мире

Асад оценил значимость российских вооружений для сирийской армии

09:43 08.10.2020 (обновлено: 12:33 08.10.2020)
 
Читать ria.ru в
ДАМАСК, 8 окт - РИА Новости. Армия Сирии полностью зависит от российских вооружений, провести её модернизацию планируется в сотрудничестве с Минобороны России, заявил в интервью РИА Новости сирийский президент Башар Асад.
"Два года назад мы начали реализовывать план по модернизации нашей армии, и очевидно, что мы собираемся провести эту модернизацию в сотрудничестве с министерством обороны России, потому что вот уже несколько десятилетий наша армия полностью опирается на российские вооружения", - рассказал Асад.
Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом >>
Башар Асад о вакцине от коронавируса: Мы хотели бы обсудить с российскими властями о применении ее в Сирии - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября, 09:35Распространение нового коронавируса
Асад заявил о желании привиться российской вакциной от коронавируса
 
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Башар АсадСирияВ мире
 
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