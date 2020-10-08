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Асад заявил, что планирует встретиться с Путиным
Президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости заявил, что планирует в будущем встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, сейчас идут постоянные... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T06:05
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россия
башар асад
владимир путин
сирия
в мире
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<strong>ДАМАСК, 8 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башар Асад</a> в интервью РИА Новости заявил, что планирует в будущем встретиться с российским лидером <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>, сейчас идут постоянные контакты по телефону."Мы находимся в постоянном контакте (с Владимиром Путиным - ред.) - главным образом по телефону - всякий раз, когда что-то происходит или есть необходимость в беседе. Конечно, мы продолжим общаться и, конечно, встретимся в будущем, но это зависит от политической ситуации в Сирии", - рассказал Асад.По его словам, в ближайшее время беседы будут проходить по телефону, так как весь мир парализован пандемией коронавируса.<strong><a href="https://ria.ru/20201008/siriya-1578713979.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201008/asad-1578743360.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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"Мы находимся в постоянном контакте" – Асад о встрече с Путиным
"Мы находимся в постоянном контакте - главным образом по телефону - всякий раз, когда что-то происходит или есть необходимость в беседе", – заявил Башар Асад в интервью РИА Новости.
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россия, башар асад, владимир путин, сирия, в мире

Асад заявил, что планирует встретиться с Путиным

06:05 08.10.2020 (обновлено: 12:34 08.10.2020)
 
Читать ria.ru в
ДАМАСК, 8 окт - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости заявил, что планирует в будущем встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, сейчас идут постоянные контакты по телефону.
"Мы находимся в постоянном контакте (с Владимиром Путиным - ред.) - главным образом по телефону - всякий раз, когда что-то происходит или есть необходимость в беседе. Конечно, мы продолжим общаться и, конечно, встретимся в будущем, но это зависит от политической ситуации в Сирии", - рассказал Асад.
По его словам, в ближайшее время беседы будут проходить по телефону, так как весь мир парализован пандемией коронавируса.
Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом >>
Американский метод работы – Асад высказался о стратегии США по ведению внешней политики - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
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РоссияБашар АсадВладимир ПутинСирияВ мире
 
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