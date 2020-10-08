https://ria.ru/20201008/asad-1578746289.html

Асад заявил, что планирует встретиться с Путиным

Президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости заявил, что планирует в будущем встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, сейчас идут постоянные... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T06:05

2020-10-08T06:05

2020-10-08T12:34

россия

башар асад

владимир путин

сирия

в мире

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<strong>ДАМАСК, 8 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башар Асад</a> в интервью РИА Новости заявил, что планирует в будущем встретиться с российским лидером <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>, сейчас идут постоянные контакты по телефону."Мы находимся в постоянном контакте (с Владимиром Путиным - ред.) - главным образом по телефону - всякий раз, когда что-то происходит или есть необходимость в беседе. Конечно, мы продолжим общаться и, конечно, встретимся в будущем, но это зависит от политической ситуации в Сирии", - рассказал Асад.По его словам, в ближайшее время беседы будут проходить по телефону, так как весь мир парализован пандемией коронавируса.<strong><a href="https://ria.ru/20201008/siriya-1578713979.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом >></a></strong>

https://ria.ru/20201008/asad-1578743360.html

россия

сирия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Мы находимся в постоянном контакте" – Асад о встрече с Путиным "Мы находимся в постоянном контакте - главным образом по телефону - всякий раз, когда что-то происходит или есть необходимость в беседе", – заявил Башар Асад в интервью РИА Новости. 2020-10-08T06:05 true PT0M51S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, башар асад, владимир путин, сирия, в мире