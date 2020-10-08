https://ria.ru/20201008/asad-1578743360.html

Асад прокомментировал планы Трампа по его ликвидации

Президент Сирии Башар Асад прокомментировал в интервью РИА Новости заявление американского лидера Дональда Трампа о планах ликвидировать его, отметив, что... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T03:07

2020-10-08T03:07

2020-10-08T12:34

башар асад

сирия

сша

в мире

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<strong>ДАМАСК, 8 окт — РИА Новости.</strong> Президент <u><a href="http://ria.ru/location_Syria/">Сирии</a></u> <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башар Асад</a> прокомментировал в интервью РИА Новости заявление американского лидера <u><a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/">Дональда Трампа</a></u> о планах ликвидировать его, отметив, что убийства — это метод работы США в течение десятилетий.Ранее Трамп признал, что рассматривал вариант устранения Асада, но его отговорил <u><a href="http://ria.ru/person_Dzhejjms_Mehttis/">Джеймс Мэттис</a>,</u> бывший в тот момент министром обороны Соединенных Штатов.Асад отметил, что американцы незаконно оккупировали Сирию и оказывают поддержку террористам.По его словам, "ничто не удержит Вашингтон от подобных жестоких действий и атак, если в международных отношениях не будет баланса, при котором США не смогут уйти от ответственности за свои преступления"."В противном случае такое поведение будет порождать все новые преступления подобного рода в различных регионах и ничто их не остановит", — подчеркнул сирийский президент.Ранее в МИД Сирии отмечали, что официальное признание президента Дональда Трампа в намерении ликвидировать Асада подтверждает преступную деятельность США, которые "прибегают к тем же методам, что и террористические организации, — убийства, ликвидации вне каких-либо международных правил и принципов ради собственных интересов в регионе".<strong><a href="https://ria.ru/20201008/siriya-1578713979.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом >></a></strong>

https://ria.ru/20201006/erdogan-1578399332.html

Вова Уралов Это конечно верно. А вот вы сами сможете отказаться от айфёна и т.д.? 156

Лысый Кучерявый Прав Асад, мериканский и эвропейский капиталы густо замешаны на крови и страданиях безвинных жертв по всему миру. И при этом, они продолжают такую политику, прикрываясь ширмами о демократии, толерантности и прочей лабуде. 147

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сирия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Американский метод работы" – Асад высказался о стратегии США по ведению внешней политики "Убийства – это американский метод работы, modus operandi, они делают это постоянно на протяжении десятилетий. Повсюду, во всех уголках мира. Здесь нет ничего нового. Поэтому нужно иметь в виду, что подобного рода планы по различным причинам всегда существовали. И нам в условиях конфликта в Сирии следует ожидать от американцев чего-то похожего", – заявил президент Сирии в интервью РИА Новости. 2020-10-08T03:07 true PT1M26S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

башар асад, сирия, сша, в мире