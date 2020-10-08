Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201008/asad-1578743360.html
Асад прокомментировал планы Трампа по его ликвидации
Президент Сирии Башар Асад прокомментировал в интервью РИА Новости заявление американского лидера Дональда Трампа о планах ликвидировать его, отметив, что... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T03:07
2020-10-08T12:34
башар асад
сирия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578728000_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_54f509a82e1bb0609b3731fb6a861ae7.jpg
<strong>ДАМАСК, 8 окт — РИА Новости.</strong> Президент <u><a href="http://ria.ru/location_Syria/">Сирии</a></u> <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башар Асад</a> прокомментировал в интервью РИА Новости заявление американского лидера <u><a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/">Дональда Трампа</a></u> о планах ликвидировать его, отметив, что убийства — это метод работы США в течение десятилетий.Ранее Трамп признал, что рассматривал вариант устранения Асада, но его отговорил <u><a href="http://ria.ru/person_Dzhejjms_Mehttis/">Джеймс Мэттис</a>,</u> бывший в тот момент министром обороны Соединенных Штатов.Асад отметил, что американцы незаконно оккупировали Сирию и оказывают поддержку террористам.По его словам, "ничто не удержит Вашингтон от подобных жестоких действий и атак, если в международных отношениях не будет баланса, при котором США не смогут уйти от ответственности за свои преступления"."В противном случае такое поведение будет порождать все новые преступления подобного рода в различных регионах и ничто их не остановит", — подчеркнул сирийский президент.Ранее в МИД Сирии отмечали, что официальное признание президента Дональда Трампа в намерении ликвидировать Асада подтверждает преступную деятельность США, которые "прибегают к тем же методам, что и террористические организации, — убийства, ликвидации вне каких-либо международных правил и принципов ради собственных интересов в регионе".<strong><a href="https://ria.ru/20201008/siriya-1578713979.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201006/erdogan-1578399332.html
Это конечно верно. А вот вы сами сможете отказаться от айфёна и т.д.?
156
Прав Асад, мериканский и эвропейский капиталы густо замешаны на крови и страданиях безвинных жертв по всему миру. И при этом, они продолжают такую политику, прикрываясь ширмами о демократии, толерантности и прочей лабуде.
147
20
сирия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Американский метод работы" – Асад высказался о стратегии США по ведению внешней политики
"Убийства – это американский метод работы, modus operandi, они делают это постоянно на протяжении десятилетий. Повсюду, во всех уголках мира. Здесь нет ничего нового. Поэтому нужно иметь в виду, что подобного рода планы по различным причинам всегда существовали. И нам в условиях конфликта в Сирии следует ожидать от американцев чего-то похожего", – заявил президент Сирии в интервью РИА Новости.
2020-10-08T03:07
true
PT1M26S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578728000_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_c632f33253545c9a1a77feb7a959d045.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
башар асад, сирия, сша, в мире

Асад прокомментировал планы Трампа по его ликвидации

03:07 08.10.2020 (обновлено: 12:34 08.10.2020)
 
Читать ria.ru в
ДАМАСК, 8 окт — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад прокомментировал в интервью РИА Новости заявление американского лидера Дональда Трампа о планах ликвидировать его, отметив, что убийства — это метод работы США в течение десятилетий.
Ранее Трамп признал, что рассматривал вариант устранения Асада, но его отговорил Джеймс Мэттис, бывший в тот момент министром обороны Соединенных Штатов.

"Убийства — это американский метод работы, modus operandi, они делают это постоянно на протяжении десятилетий. Повсюду, во всех уголках мира. Здесь нет ничего нового. Поэтому нужно иметь в виду, что подобного рода планы по различным причинам всегда существовали. И нам в условиях конфликта в Сирии следует ожидать от американцев чего-то похожего", — сказал сирийский лидер.

Асад отметил, что американцы незаконно оккупировали Сирию и оказывают поддержку террористам.
По его словам, "ничто не удержит Вашингтон от подобных жестоких действий и атак, если в международных отношениях не будет баланса, при котором США не смогут уйти от ответственности за свои преступления".
"В противном случае такое поведение будет порождать все новые преступления подобного рода в различных регионах и ничто их не остановит", — подчеркнул сирийский президент.
Ранее в МИД Сирии отмечали, что официальное признание президента Дональда Трампа в намерении ликвидировать Асада подтверждает преступную деятельность США, которые "прибегают к тем же методам, что и террористические организации, — убийства, ликвидации вне каких-либо международных правил и принципов ради собственных интересов в регионе".
Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом >>
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время интервью информационному агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября, 12:24Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
В Турции прокомментировали обвинения Асада в адрес Эрдогана
 
Обсудить20
Башар АсадСирияСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:44В Степанакерте прогремели несколько взрывов
01:08В Москве приостановили льготный проезд для пенсионеров и школьников
00:17Ученые не нашли утечки ядохимикатов с Козельского полигона на Камчатке
00:14Задержан топ-менеджер банка "Траст" Михаил Хабаров
00:11Жээнбеков готов отправить в отставку премьера и членов правительства
23:58МИД Армении считает преднамеренным обстрел журналистов в Карабахе
23:54Жээнбеков назвал условие, при котором уйдет с поста президента Киргизии
23:48Кадыров призвал жителей Чечни привиться от гриппа
23:41Попова посоветовала не ездить на юг с детьми
23:36Путин призвал остановить боевые действия в Нагорном Карабахе
23:34Попова рассказала, кто чаще всего болел COVID-19
23:12В Москве за сутки умерли 33 пациента с коронавирусом
22:45Le Monde заявила о девяти фигурантах санкций ЕС из-за Навального
22:44Офтальмолог выписал Фургалу очки
22:36Неизвестный выдал себя за Тихановскую на заседании датского парламента
22:27Власти Армении ужесточили режим военного положения
22:11Представлены новые процессоры AMD Ryzen, которые быстрее и дешевле Intel
22:08Армения заявила об уничтожении семи азербайджанских беспилотников
22:06Роспотребнадзор опечатал отделение Альфа-банка в Москве
22:01Минпромторг не готов разрешить продажу алкоголя в интернете
Лента новостейМолния