https://ria.ru/20201008/armeniya-1578932263.html

Власти Армении ужесточили режим военного положения

Власти Армении ужесточили режим военного положения, введенного в стране 27 сентября из-за эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, предусмотрев дополнительные... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T22:27

2020-10-08T22:27

2020-10-08T22:50

нагорно-карабахская республика

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 8 окт – РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> ужесточили режим военного положения, введенного в стране 27 сентября из-за эскалации конфликта в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, предусмотрев дополнительные ограничения, сообщается на <a href="https://www.gov.am/am/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте </a>правительства.Согласно решению кабмина, нельзя публиковать передачи, ставящие под сомнение обороноспособность Армении и непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской Республики</a>. "Должностным лицам органов государственного управления и местного самоуправления запрещается обнародование передач, критикующих, опровергающих, ставящих под сомнение эффективность или каким-либо образом обесценивающих деятельность, связанную с обеспечением правового режима военного положения и государственной безопасности, в том числе выступлений и публикаций", - говорится в решении кабмина.За соблюдением установленных правил должна следить полиция Армении, которая наделена полномочиями по прекращению распространения информации, временному изъятию или аресту печатного оборудования, радио- и аудиовещательной техники, копировальных аппаратов.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://radiosputnik.ria.ru/20201008/shushi-1578918239.html

https://ria.ru/20201008/turtsiya-1578908400.html

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нагорно-карабахская республика

нагорный карабах

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, нагорный карабах, армения, в мире