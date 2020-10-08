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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201008/apteki-1578867825.html
В петербургских аптеках появились три препарата для лечения COVID-19
Три препарата для лечения коронавируса поступили в аптеки Санкт-Петербурга, сообщил журналистам первый заместитель председателя городского комитета по... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T16:35
2020-10-08T16:35
распространение нового коронавируса
промомед
андрей младенцев
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
санкт-петербург
общество
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости.</strong> Три препарата для лечения коронавируса поступили в аптеки <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>, сообщил журналистам первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана."У нас есть все три наименования (препаратов против коронавируса - ред.), насколько я знаю - (в том числе) "Арепливир" и "Коронавир". Они есть в аптеках "Столички" и еще в двух сетях", - сказал он.В конце июня препарат для лечения коронавируса "Арепливир" на основе фавипиравира фармацевтической компании "<a href="http://ria.ru/organization_promomed/" target="_blank" data-auto="true">Промомед</a>" получил одобрение Минздрава РФ. Препарат применялся только в условиях стационара. В сентябре он появился в московских аптеках, цена препарата - 12 320 рублей. Как сообщал ранее РИА Новости гендиректор компании "Промомед" <a href="http://ria.ru/person_andrey-mladentsev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Младенцев</a>, "Арепливир" должен поступить в региональные аптеки в ближайшее время. В конце сентября препарат "Арепливир" в аптеках Северо-Западного федерального округа пока не продавался.
https://ria.ru/20200919/tsena-1577481005.html
https://ria.ru/20200921/preparat-1577536492.html
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промомед, андрей младенцев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, санкт-петербург, общество

В петербургских аптеках появились три препарата для лечения COVID-19

16:35 08.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПрепарат от COVID-19 "Арепливир" в аптеке Боско в Москве
Препарат от COVID-19 Арепливир в аптеке Боско в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости. Три препарата для лечения коронавируса поступили в аптеки Санкт-Петербурга, сообщил журналистам первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.
"У нас есть все три наименования (препаратов против коронавируса - ред.), насколько я знаю - (в том числе) "Арепливир" и "Коронавир". Они есть в аптеках "Столички" и еще в двух сетях", - сказал он.
Арепливир - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
19 сентября, 14:16Распространение нового коронавируса
Фармакологи объяснили цену российского препарата от коронавируса
В конце июня препарат для лечения коронавируса "Арепливир" на основе фавипиравира фармацевтической компании "Промомед" получил одобрение Минздрава РФ. Препарат применялся только в условиях стационара. В сентябре он появился в московских аптеках, цена препарата - 12 320 рублей. Как сообщал ранее РИА Новости гендиректор компании "Промомед" Андрей Младенцев, "Арепливир" должен поступить в региональные аптеки в ближайшее время. В конце сентября препарат "Арепливир" в аптеках Северо-Западного федерального округа пока не продавался.
Фармацевт возле стеллажей с лекарствами в аптеке - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
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Распространение нового коронавирусаПромомедАндрей МладенцевКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Санкт-ПетербургОбщество
 
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