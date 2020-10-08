https://ria.ru/20201008/apteki-1578867825.html

В петербургских аптеках появились три препарата для лечения COVID-19

Три препарата для лечения коронавируса поступили в аптеки Санкт-Петербурга, сообщил журналистам первый заместитель председателя городского комитета по... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T16:35

2020-10-08T16:35

2020-10-08T16:35

распространение нового коронавируса

промомед

андрей младенцев

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

санкт-петербург

общество

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости.</strong> Три препарата для лечения коронавируса поступили в аптеки <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>, сообщил журналистам первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана."У нас есть все три наименования (препаратов против коронавируса - ред.), насколько я знаю - (в том числе) "Арепливир" и "Коронавир". Они есть в аптеках "Столички" и еще в двух сетях", - сказал он.В конце июня препарат для лечения коронавируса "Арепливир" на основе фавипиравира фармацевтической компании "<a href="http://ria.ru/organization_promomed/" target="_blank" data-auto="true">Промомед</a>" получил одобрение Минздрава РФ. Препарат применялся только в условиях стационара. В сентябре он появился в московских аптеках, цена препарата - 12 320 рублей. Как сообщал ранее РИА Новости гендиректор компании "Промомед" <a href="http://ria.ru/person_andrey-mladentsev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Младенцев</a>, "Арепливир" должен поступить в региональные аптеки в ближайшее время. В конце сентября препарат "Арепливир" в аптеках Северо-Западного федерального округа пока не продавался.

https://ria.ru/20200919/tsena-1577481005.html

https://ria.ru/20200921/preparat-1577536492.html

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санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

промомед, андрей младенцев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, санкт-петербург, общество