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https://ria.ru/20201008/afganistan-1578909909.html
В НАТО ответили на заявление Трампа о выводе войск из Афганистана
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ответ на заявление президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Афганистана до Рождества заявил, что альянс... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T19:23
2020-10-08T19:23
дональд трамп
нато
афганистан
йенс столтенберг
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Генсек НАТО <a href="https://ria.ru/person_JJens_Stoltenberg" target="_blank">Йенс Столтенберг</a> в ответ на заявление президента США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональда Трампа</a> о выводе американских войск из Афганистана до Рождества заявил, что альянс привержен своей миссии в <a href="https://ria.ru/location_Afghanistan" target="_blank">Афганистане</a>, чтобы страна не стала платформой для терроризма.Ранее Трамп сообщил в <a href="https://twitter.com/realdonaldtrump" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>, что американские войска в Афганистане должны вернуться домой до Рождества, которое в США отмечается 25 декабря.По его словам, НАТО поддерживает мирный процесс в Афганистане, приветствует переговоры между афганским правительством и радикальным движением "Талибан" и в качестве усилий по поддержанию мира альянс сократил свое присутствие в Афганистане до 12 тысяч военнослужащих, которые поддерживают афганские силы безопасности и занимаются их подготовкой.Столтенберг заявил, что <a href="https://ria.ru/organization_NATO" target="_blank">НАТО</a> будет консультироваться о будущем своей миссии в Афганистане. "Мы вместе решили войти в Афганистан, мы вместе примем решение о дальнейших изменениях и, когда придет подходящее время, мы вместе уйдем. Это было посылом НАТО в течение многих лет и это остается посылом союзников по НАТО", - добавил генсек.Ранее США намеревались оставить в Афганистане 4 тысячи солдат, но помощник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил в среду, что их число должно сократиться до 2,5 тысячи.В конце февраля на церемонии в Катаре США и талибы подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными. Американские военные покинули пять баз в Афганистане в рамках этого соглашения. Президент США подтвердил, что в ближайшее время американский контингент в стране будет сокращен до 4 тысяч военнослужащих.
https://ria.ru/20200921/voyna-v-afganistane-1577460890.html
https://ria.ru/20200909/ssha-1576976109.html
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дональд трамп, нато, афганистан, йенс столтенберг, сша, в мире

В НАТО ответили на заявление Трампа о выводе войск из Афганистана

19:23 08.10.2020
 
© Фото : Master Sgt. Alejandro LiceaАмериканские военные на юго-востоке Афганистана
Американские военные на юго-востоке Афганистана - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© Фото : Master Sgt. Alejandro Licea
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ответ на заявление президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Афганистана до Рождества заявил, что альянс привержен своей миссии в Афганистане, чтобы страна не стала платформой для терроризма.
Ранее Трамп сообщил в Twitter, что американские войска в Афганистане должны вернуться домой до Рождества, которое в США отмечается 25 декабря.

"Мы привержены своей миссии в Афганистане, потому что в интересах нашей безопасности убедиться, что Афганистан не станет снова платформой, где террористы могут планировать, организовывать или проводить террористические атаки против наших стран", - сказал Столтенберг в ходе совместного с премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым брифинга. Трансляция велась на сайте НАТО.

По его словам, НАТО поддерживает мирный процесс в Афганистане, приветствует переговоры между афганским правительством и радикальным движением "Талибан" и в качестве усилий по поддержанию мира альянс сократил свое присутствие в Афганистане до 12 тысяч военнослужащих, которые поддерживают афганские силы безопасности и занимаются их подготовкой.
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Столтенберг заявил, что НАТО будет консультироваться о будущем своей миссии в Афганистане. "Мы вместе решили войти в Афганистан, мы вместе примем решение о дальнейших изменениях и, когда придет подходящее время, мы вместе уйдем. Это было посылом НАТО в течение многих лет и это остается посылом союзников по НАТО", - добавил генсек.
Ранее США намеревались оставить в Афганистане 4 тысячи солдат, но помощник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил в среду, что их число должно сократиться до 2,5 тысячи.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и талибы подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными. Американские военные покинули пять баз в Афганистане в рамках этого соглашения. Президент США подтвердил, что в ближайшее время американский контингент в стране будет сокращен до 4 тысяч военнослужащих.
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Дональд ТрампНАТОАфганистанЙенс СтолтенбергСШАВ мире
 
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