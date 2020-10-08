https://ria.ru/20201008/afganistan-1578909909.html

В НАТО ответили на заявление Трампа о выводе войск из Афганистана

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ответ на заявление президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Афганистана до Рождества заявил, что альянс... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T19:23

2020-10-08T19:23

2020-10-08T19:23

дональд трамп

нато

афганистан

йенс столтенберг

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Генсек НАТО <a href="https://ria.ru/person_JJens_Stoltenberg" target="_blank">Йенс Столтенберг</a> в ответ на заявление президента США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональда Трампа</a> о выводе американских войск из Афганистана до Рождества заявил, что альянс привержен своей миссии в <a href="https://ria.ru/location_Afghanistan" target="_blank">Афганистане</a>, чтобы страна не стала платформой для терроризма.Ранее Трамп сообщил в <a href="https://twitter.com/realdonaldtrump" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>, что американские войска в Афганистане должны вернуться домой до Рождества, которое в США отмечается 25 декабря.По его словам, НАТО поддерживает мирный процесс в Афганистане, приветствует переговоры между афганским правительством и радикальным движением "Талибан" и в качестве усилий по поддержанию мира альянс сократил свое присутствие в Афганистане до 12 тысяч военнослужащих, которые поддерживают афганские силы безопасности и занимаются их подготовкой.Столтенберг заявил, что <a href="https://ria.ru/organization_NATO" target="_blank">НАТО</a> будет консультироваться о будущем своей миссии в Афганистане. "Мы вместе решили войти в Афганистан, мы вместе примем решение о дальнейших изменениях и, когда придет подходящее время, мы вместе уйдем. Это было посылом НАТО в течение многих лет и это остается посылом союзников по НАТО", - добавил генсек.Ранее США намеревались оставить в Афганистане 4 тысячи солдат, но помощник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил в среду, что их число должно сократиться до 2,5 тысячи.В конце февраля на церемонии в Катаре США и талибы подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными. Американские военные покинули пять баз в Афганистане в рамках этого соглашения. Президент США подтвердил, что в ближайшее время американский контингент в стране будет сокращен до 4 тысяч военнослужащих.

https://ria.ru/20200921/voyna-v-afganistane-1577460890.html

https://ria.ru/20200909/ssha-1576976109.html

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афганистан

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, нато, афганистан, йенс столтенберг, сша, в мире