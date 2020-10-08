В НАТО ответили на заявление Трампа о выводе войск из Афганистана
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ответ на заявление президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Афганистана до Рождества заявил, что альянс привержен своей миссии в Афганистане, чтобы страна не стала платформой для терроризма.
Ранее Трамп сообщил в Twitter, что американские войска в Афганистане должны вернуться домой до Рождества, которое в США отмечается 25 декабря.
"Мы привержены своей миссии в Афганистане, потому что в интересах нашей безопасности убедиться, что Афганистан не станет снова платформой, где террористы могут планировать, организовывать или проводить террористические атаки против наших стран", - сказал Столтенберг в ходе совместного с премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым брифинга. Трансляция велась на сайте НАТО.
По его словам, НАТО поддерживает мирный процесс в Афганистане, приветствует переговоры между афганским правительством и радикальным движением "Талибан" и в качестве усилий по поддержанию мира альянс сократил свое присутствие в Афганистане до 12 тысяч военнослужащих, которые поддерживают афганские силы безопасности и занимаются их подготовкой.
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Столтенберг заявил, что НАТО будет консультироваться о будущем своей миссии в Афганистане. "Мы вместе решили войти в Афганистан, мы вместе примем решение о дальнейших изменениях и, когда придет подходящее время, мы вместе уйдем. Это было посылом НАТО в течение многих лет и это остается посылом союзников по НАТО", - добавил генсек.
Ранее США намеревались оставить в Афганистане 4 тысячи солдат, но помощник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил в среду, что их число должно сократиться до 2,5 тысячи.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и талибы подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными. Американские военные покинули пять баз в Афганистане в рамках этого соглашения. Президент США подтвердил, что в ближайшее время американский контингент в стране будет сокращен до 4 тысяч военнослужащих.
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