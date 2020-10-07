https://ria.ru/20201007/zarplata-1578548599.html

Большинство россиян недовольны зарплатой, показал опрос

Большинство работающих россиян (69%) недовольны зарплатой, а те, кого она устраивает, работают в закупках или IT, показало исследование HeadHunter, которое... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T08:06

2020-10-07T08:06

2020-10-07T08:06

ханты-мансийский автономный округ

ленинградская область

омская область

общество

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<strong>МОСКВА, 7 окт – РИА Новости.</strong> Большинство работающих россиян (69%) недовольны зарплатой, а те, кого она устраивает, работают в закупках или IT, показало исследование <a href="https://hh.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">HeadHunter</a>, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Согласно данным опроса, полностью или частично устраивает зарплата примерно 29% респондентов, еще 3% затруднились ответить на вопрос. Больше всего недовольных своей зарплатой сотрудников трудятся в сферах науки и образования (81%), искусства и масс-медиа (80%), продаж (77%). Наиболее довольные заплатой сотрудники – в области закупок (37%), информационных технологий (36%), безопасности (34%), медицины и фармацевтики (34%) и автомобильного бизнеса (34%).В региональном разрезе больше всего недовольных своей зарплатой людей в <a href="http://ria.ru/location_KHMAO/" target="_blank" data-auto="true">Ханты-Мансийском автономном округе</a> (79%), <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> (78%) и <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> (77%).Опрос проводился во второй половине сентября среди 9514 соискателей, в том числе 4297 работающих по найму на момент прохождения опроса.

https://ria.ru/20201002/rabota-1578095137.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201005/zarplata-1578204844.html

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ханты-мансийский автономный округ

ленинградская область

омская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханты-мансийский автономный округ, ленинградская область, омская область, общество