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https://ria.ru/20201007/zarplata-1578548599.html
Большинство россиян недовольны зарплатой, показал опрос
Большинство работающих россиян (69%) недовольны зарплатой, а те, кого она устраивает, работают в закупках или IT, показало исследование HeadHunter, которое... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T08:06
2020-10-07T08:06
ханты-мансийский автономный округ
ленинградская область
омская область
общество
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<strong>МОСКВА, 7 окт – РИА Новости.</strong> Большинство работающих россиян (69%) недовольны зарплатой, а те, кого она устраивает, работают в закупках или IT, показало исследование <a href="https://hh.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">HeadHunter</a>, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Согласно данным опроса, полностью или частично устраивает зарплата примерно 29% респондентов, еще 3% затруднились ответить на вопрос. Больше всего недовольных своей зарплатой сотрудников трудятся в сферах науки и образования (81%), искусства и масс-медиа (80%), продаж (77%). Наиболее довольные заплатой сотрудники – в области закупок (37%), информационных технологий (36%), безопасности (34%), медицины и фармацевтики (34%) и автомобильного бизнеса (34%).В региональном разрезе больше всего недовольных своей зарплатой людей в <a href="http://ria.ru/location_KHMAO/" target="_blank" data-auto="true">Ханты-Мансийском автономном округе</a> (79%), <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> (78%) и <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> (77%).Опрос проводился во второй половине сентября среди 9514 соискателей, в том числе 4297 работающих по найму на момент прохождения опроса.
https://ria.ru/20201002/rabota-1578095137.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201005/zarplata-1578204844.html
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ленинградская область
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ханты-мансийский автономный округ, ленинградская область, омская область, общество

Большинство россиян недовольны зарплатой, показал опрос

08:06 07.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБанкомат
Банкомат - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Большинство работающих россиян (69%) недовольны зарплатой, а те, кого она устраивает, работают в закупках или IT, показало исследование HeadHunter, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным опроса, полностью или частично устраивает зарплата примерно 29% респондентов, еще 3% затруднились ответить на вопрос. Больше всего недовольных своей зарплатой сотрудников трудятся в сферах науки и образования (81%), искусства и масс-медиа (80%), продаж (77%). Наиболее довольные заплатой сотрудники – в области закупок (37%), информационных технологий (36%), безопасности (34%), медицины и фармацевтики (34%) и автомобильного бизнеса (34%).
Бизнесмены - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 11:34
Почти половине россиян нравится их работа, показал опрос
В региональном разрезе больше всего недовольных своей зарплатой людей в Ханты-Мансийском автономном округе (79%), Ленинградской области (78%) и Омской области (77%).
Опрос проводился во второй половине сентября среди 9514 соискателей, в том числе 4297 работающих по найму на момент прохождения опроса.
Улица Старый Арбат - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 09:58
Названы города с самой высокой средней зарплатой в России
 
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Ханты-Мансийский автономный округЛенинградская областьОмская областьОбщество
 
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