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https://ria.ru/20201007/zagryaznenie-1578602798.html
На месте загрязнения на Камчатке нашли вещество, похожее на масло
В образцах воды, взятых с места загрязнения и гибели морских животных у побережья Камчатки, выявили близкое по консистенции к техническому маслу вещество. Об... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T13:02
2020-10-07T14:17
загрязнение воды на камчатке
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 7 окт —</strong> <strong>РИА Новости</strong>. В образцах воды, взятых с места загрязнения и гибели морских животных у побережья Камчатки, выявили близкое по консистенции к техническому маслу вещество. Об этом журналистам сообщила официальный представитель <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">Следственного комитета</a> <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Petrenko/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Петренко</a>.Специалисты и правоохранительные органы продолжают изучать все возможные источники загрязнения вод, "в том числе с территорий полигонов, прилегающих к акватории Авачинского залива и прибрежной полосе Халактырского пляжа", где располагаются захоронения ядохимикатов, отметила Петренко. СК возбудил уголовное дело. В рамках него назначили экологическую судебную экспертизу, также устанавливают обстоятельства произошедшего и виновных.В конце сентября серферы сообщили, что океан у Халактырского пляжа поменял цвет. По их словам, после заплывов у людей краснели и опухали глаза, появлялось раздражение на коже. Кроме того, на берегу обнаружили мертвых морских животных.Специалисты выявили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в два раза. Местным жителям рекомендовали не посещать пляж. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили на анализы в Москву. Результаты станут известны к 8 октября.Накануне губернатор Камчатского края <u><a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/">Владимир Солодов</a></u> заявил, что специалисты рассматривают две главные версии загрязнения: разлив ядовитых веществ или отравление воды токсинами от цветения микроводорослей. Помимо этого, на химический состав вод могла повлиять вулканическая активность на дне Авачинской бухты.
https://ria.ru/20201007/kamchatka-1578548001.html
"Вещество, похожее на масло..." От этого у серферов ожёг роговицы, тошнота и рвота, ... Опять дурака включили.
20
Вещество, похожее на масло. Вот это заголовок.
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РИА Новости
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Расследование по факту загрязнения акватории Камчатки. Кадры СК
В период с 1 сентября по 3 октября 2020 года на территории акватории Авачинского залива в районе Халактырского пляжа, бухтах "Бабья", "Большая Лагерная" и "Малая Лагерная" – в границах города Петропавловска-Камчатского и Елизовского муниципального района Камчатского края – вследствие загрязнения морской среды нефтесодержащими компонентами, в том числе фенолом, отмечено изменение цвета воды в океане, появление мертвых донных иглокожих и морских животных. Кроме того, зафиксировано ухудшение самочувствия двух граждан, занимавшихся серфингом, которые вследствие пребывания в воде получили химические ожоги роговицы глаз.
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загрязнение воды на камчатке, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

На месте загрязнения на Камчатке нашли вещество, похожее на масло

13:02 07.10.2020 (обновлено: 14:17 07.10.2020)
 
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В образцах воды, взятых с места загрязнения и гибели морских животных у побережья Камчатки, выявили близкое по консистенции к техническому маслу вещество. Об этом журналистам сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
"Первоначальные исследования образцов прибрежных вод свидетельствуют о присутствии в морской воде загрязнителя, близкого по консистенции к техническому маслу или иному веществу, включающему в себя нефтесодержащие компоненты", — отметила она.
Специалисты и правоохранительные органы продолжают изучать все возможные источники загрязнения вод, "в том числе с территорий полигонов, прилегающих к акватории Авачинского залива и прибрежной полосе Халактырского пляжа", где располагаются захоронения ядохимикатов, отметила Петренко.
СК возбудил уголовное дело. В рамках него назначили экологическую судебную экспертизу, также устанавливают обстоятельства произошедшего и виновных.
Экологическая катастрофа на Камчатке
© РИА Новости / Александр Пирагис

Первыми на ситуацию обратили внимание серферы. Они заметили, что вода на Халактырском пляже поменяла цвет.

 Тихоокеанское побережье полуострова Камчатка
1 из 15

Первыми на ситуацию обратили внимание серферы. Они заметили, что вода на Халактырском пляже поменяла цвет.

© РИА Новости / Александр Пирагис
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Кроме того, серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже.

На фото — основатель школы серфинга Snowave Антон Морозов.

Основатель школы серфинга Snowave Антон Морозов во время брифинга губернатора Камчатского края Владимира Солодова на Халактырском пляже
2 из 15

Кроме того, серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже.

На фото — основатель школы серфинга Snowave Антон Морозов.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Пирагис

Девять человек, в том числе ребенок, обратились к врачам. Медики диагностировали у них химический ожог роговицы.

Сотрудник УМВД Камчатского края во время оперативно-разыскных мероприятий на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке
3 из 15

Девять человек, в том числе ребенок, обратились к врачам. Медики диагностировали у них химический ожог роговицы.

© РИА Новости / Александр Пирагис
© РИА Новости / Александр Пирагис

Все обратившиеся посещали побережье Тихого океана и контактировали с водой.

Люди на Халактырском пляже Тихоокеанского побережья полуострова Камчатка
4 из 15

Все обратившиеся посещали побережье Тихого океана и контактировали с водой.

© РИА Новости / Александр Пирагис
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Специалисты выявили в воде повышенное содержание нефтепродуктов и фенолов.

Сотрудник Следственного комитета России по Камчатскому краю берет пробу морской воды
5 из 15

Специалисты выявили в воде повышенное содержание нефтепродуктов и фенолов.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Природоохранная прокуратура начала проверку.

Рыбак демонстрирует свежевыловленного живого краба
6 из 15

Природоохранная прокуратура начала проверку.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

На Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья нашли мертвых морских животных.

На Камчатке тысячи морских животных выбросились на берег
7 из 15

На Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья нашли мертвых морских животных.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Пирагис

Местным жителям рекомендовали ограничить посещение пляжа.

Семья отдыхает на Халактырском пляже Тихоокеанского побережья полуострова Камчатка
8 из 15

Местным жителям рекомендовали ограничить посещение пляжа.

© РИА Новости / Александр Пирагис
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Пробы песка, воды и образцы животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов.

Выброшенная на берег Авачинской губы морская звезда
9 из 15

Пробы песка, воды и образцы животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Власти пока рассматривают три причины случившегося: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность.

На фото: губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время интервью на Халактырском пляже.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время интервью на Халактырском пляже
10 из 15

Власти пока рассматривают три причины случившегося: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность.

На фото: губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время интервью на Халактырском пляже.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

В регионе создали специальную рабочую группу. К исследованиям подключили ученых.

Рейд по берегу Авачинского залива на Камчатке
11 из 15

В регионе создали специальную рабочую группу. К исследованиям подключили ученых.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать материалы проверки в центральный аппарат ведомства.

Сотрудник Следственного комитета России по Камчатскому краю демонстрирует изъятые со дна морского ежа и морскую звезду
12 из 15

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать материалы проверки в центральный аппарат ведомства.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Берега Камчатки обследуют спасатели и сотрудники МВД.

Сотрудник УМВД Камчатского края во время оперативно-разыскных мероприятий на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке
13 из 15

Берега Камчатки обследуют спасатели и сотрудники МВД.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Для восстановления картины событий анализируют снимки из космоса.

Выброшенные на берег Авачинской губы морские ежи
14 из 15

Для восстановления картины событий анализируют снимки из космоса.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

В крае планируют развернуть систему постоянного мониторинга за состоянием окружающей среды.

Запрещающий знак на берегу Авачинской губы
15 из 15

В крае планируют развернуть систему постоянного мониторинга за состоянием окружающей среды.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
1 из 15

Первыми на ситуацию обратили внимание серферы. Они заметили, что вода на Халактырском пляже поменяла цвет.

© РИА Новости / Александр Пирагис
2 из 15

Кроме того, серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже.

На фото — основатель школы серфинга Snowave Антон Морозов.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
3 из 15

Девять человек, в том числе ребенок, обратились к врачам. Медики диагностировали у них химический ожог роговицы.

© РИА Новости / Александр Пирагис
4 из 15

Все обратившиеся посещали побережье Тихого океана и контактировали с водой.

© РИА Новости / Александр Пирагис
5 из 15

Специалисты выявили в воде повышенное содержание нефтепродуктов и фенолов.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
6 из 15

Природоохранная прокуратура начала проверку.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
7 из 15

На Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья нашли мертвых морских животных.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
8 из 15

Местным жителям рекомендовали ограничить посещение пляжа.

© РИА Новости / Александр Пирагис
9 из 15

Пробы песка, воды и образцы животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
10 из 15

Власти пока рассматривают три причины случившегося: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность.

На фото: губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время интервью на Халактырском пляже.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
11 из 15

В регионе создали специальную рабочую группу. К исследованиям подключили ученых.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
12 из 15

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать материалы проверки в центральный аппарат ведомства.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
13 из 15

Берега Камчатки обследуют спасатели и сотрудники МВД.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
14 из 15

Для восстановления картины событий анализируют снимки из космоса.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
15 из 15

В крае планируют развернуть систему постоянного мониторинга за состоянием окружающей среды.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
В конце сентября серферы сообщили, что океан у Халактырского пляжа поменял цвет. По их словам, после заплывов у людей краснели и опухали глаза, появлялось раздражение на коже. Кроме того, на берегу обнаружили мертвых морских животных.
Специалисты выявили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в два раза. Местным жителям рекомендовали не посещать пляж. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили на анализы в Москву. Результаты станут известны к 8 октября.
Накануне губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что специалисты рассматривают две главные версии загрязнения: разлив ядовитых веществ или отравление воды токсинами от цветения микроводорослей. Помимо этого, на химический состав вод могла повлиять вулканическая активность на дне Авачинской бухты.
Люди на Халактырском пляже Тихоокеанского побережья полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
Вчера, 07:58
Серферы на Камчатке рассказали о пострадавших от загрязнения океана
 
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Загрязнение воды на КамчаткеСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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