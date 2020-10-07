https://ria.ru/20201007/zagryaznenie-1578602798.html

На месте загрязнения на Камчатке нашли вещество, похожее на масло

В образцах воды, взятых с места загрязнения и гибели морских животных у побережья Камчатки, выявили близкое по консистенции к техническому маслу вещество. Об... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T13:02

2020-10-07T13:02

2020-10-07T14:17

загрязнение воды на камчатке

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 7 окт —</strong> <strong>РИА Новости</strong>. В образцах воды, взятых с места загрязнения и гибели морских животных у побережья Камчатки, выявили близкое по консистенции к техническому маслу вещество. Об этом журналистам сообщила официальный представитель <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">Следственного комитета</a> <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Petrenko/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Петренко</a>.Специалисты и правоохранительные органы продолжают изучать все возможные источники загрязнения вод, "в том числе с территорий полигонов, прилегающих к акватории Авачинского залива и прибрежной полосе Халактырского пляжа", где располагаются захоронения ядохимикатов, отметила Петренко. СК возбудил уголовное дело. В рамках него назначили экологическую судебную экспертизу, также устанавливают обстоятельства произошедшего и виновных.В конце сентября серферы сообщили, что океан у Халактырского пляжа поменял цвет. По их словам, после заплывов у людей краснели и опухали глаза, появлялось раздражение на коже. Кроме того, на берегу обнаружили мертвых морских животных.Специалисты выявили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в два раза. Местным жителям рекомендовали не посещать пляж. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили на анализы в Москву. Результаты станут известны к 8 октября.Накануне губернатор Камчатского края <u><a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/">Владимир Солодов</a></u> заявил, что специалисты рассматривают две главные версии загрязнения: разлив ядовитых веществ или отравление воды токсинами от цветения микроводорослей. Помимо этого, на химический состав вод могла повлиять вулканическая активность на дне Авачинской бухты.

https://ria.ru/20201007/kamchatka-1578548001.html

Alexandr Zobnin "Вещество, похожее на масло..." От этого у серферов ожёг роговицы, тошнота и рвота, ... Опять дурака включили. 20

Вячеслав Гаджиев Вещество, похожее на масло. Вот это заголовок. 15

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Расследование по факту загрязнения акватории Камчатки. Кадры СК В период с 1 сентября по 3 октября 2020 года на территории акватории Авачинского залива в районе Халактырского пляжа, бухтах "Бабья", "Большая Лагерная" и "Малая Лагерная" – в границах города Петропавловска-Камчатского и Елизовского муниципального района Камчатского края – вследствие загрязнения морской среды нефтесодержащими компонентами, в том числе фенолом, отмечено изменение цвета воды в океане, появление мертвых донных иглокожих и морских животных. Кроме того, зафиксировано ухудшение самочувствия двух граждан, занимавшихся серфингом, которые вследствие пребывания в воде получили химические ожоги роговицы глаз. 2020-10-07T13:02 true PT1M09S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, следственный комитет россии (ск рф), происшествия