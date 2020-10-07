https://ria.ru/20201007/vybory-1578597713.html

В "Единой России" оценили предложение давать премию за участие в выборах

Предложение ЛДПР давать премию или дополнительный день отпуска за участие в выборах - это спорная мера, явка повышается при конкурентных кампаниях, заявил РИА... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T12:43

2020-10-07T12:43

2020-10-07T12:49

сергей перминов

лдпр

единая россия

владимир путин

владимир жириновский

европа

политика

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Предложение <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> давать премию или дополнительный день отпуска за участие в выборах - это спорная мера, явка повышается при конкурентных кампаниях, заявил РИА Новости замсекретаря генсовета "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой России</a>" <a href="http://ria.ru/person_sergey-perminov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Перминов</a>.Во вторник лидер ЛДПР <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> на встрече с президентом РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> предложил мотивировать людей к участию в выборах дополнительным днем к отпуску или премией."Введение мер дополнительного стимулирования - очень спорная мера. Явка повышается при конкурентных кампаниях и снижается при проведении кампаний в стабильных регионах. Если сравнивать явку в России и на аналогичных выборах в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a>, то можно увидеть, что явка в России как правило выше", - прокомментировал предложение ЛДПР Перминов.Возможность или невозможность убедить своих сторонников проголосовать на выборах - это в первую очередь "результат кропотливой партийной работы", отметил он. Замсекретаря генсовета ЕР также назвал преждевременной критику Жириновским трехдневного формата голосования на выборах.Жириновский в ходе встречи с Путиным также заявил, что необходимо организовать четкую вертикаль избирательных органов, а в ходе выборов использовать только КОИБы. Комментируя предложения лидера ЛДПР, Перминов назвал назвал претензии к избирательной системе РФ необоснованными."КОИБы - это удобно. Использование современных технологий идет ещё дальше - электронное голосование, наблюдение с использованием записывающей видеотехники со значительно более широким охватом, чем в любой стране мира - указывает на необоснованность претензий в избирательной системе, как по праву, так и по используемым техническим средствам и программному обеспечению", - заключил Перминов.

https://ria.ru/20200923/gosduma-1577641419.html

https://ria.ru/20200824/shkola-1576218562.html

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европа

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей перминов, лдпр, единая россия, владимир путин, владимир жириновский, европа, политика