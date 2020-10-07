В "Единой России" оценили предложение давать премию за участие в выборах
12:43 07.10.2020 (обновлено: 12:49 07.10.2020)
© РИА Новости / Виталий БелоусовИзбиратели и члены избирательной комиссии на избирательном участке No524 в Москве
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Предложение ЛДПР давать премию или дополнительный день отпуска за участие в выборах - это спорная мера, явка повышается при конкурентных кампаниях, заявил РИА Новости замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов.
Во вторник лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил мотивировать людей к участию в выборах дополнительным днем к отпуску или премией.
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"Введение мер дополнительного стимулирования - очень спорная мера. Явка повышается при конкурентных кампаниях и снижается при проведении кампаний в стабильных регионах. Если сравнивать явку в России и на аналогичных выборах в Европе, то можно увидеть, что явка в России как правило выше", - прокомментировал предложение ЛДПР Перминов.
Возможность или невозможность убедить своих сторонников проголосовать на выборах - это в первую очередь "результат кропотливой партийной работы", отметил он. Замсекретаря генсовета ЕР также назвал преждевременной критику Жириновским трехдневного формата голосования на выборах.
"Три дня - удобно, в условиях пандемии вдвойне удобно и безопасно. Ставить под сомнение формат трёхдневного голосования преждевременно", - подчеркнул Перминов.
Жириновский в ходе встречи с Путиным также заявил, что необходимо организовать четкую вертикаль избирательных органов, а в ходе выборов использовать только КОИБы. Комментируя предложения лидера ЛДПР, Перминов назвал назвал претензии к избирательной системе РФ необоснованными.
"КОИБы - это удобно. Использование современных технологий идет ещё дальше - электронное голосование, наблюдение с использованием записывающей видеотехники со значительно более широким охватом, чем в любой стране мира - указывает на необоснованность претензий в избирательной системе, как по праву, так и по используемым техническим средствам и программному обеспечению", - заключил Перминов.
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