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Миронов предложил наделить врачей статусом госслужащих
Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов предложил наделить врачей статусом госслужащих, об этом он сообщил в среду на заседании комиссии по... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T16:01
2020-10-07T16:01
здоровье - общество
сергей миронов
справедливая россия
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 7 окт – РИА Новости.</strong> Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Mironov" target="_blank">Сергей Миронов</a> предложил наделить врачей статусом госслужащих, об этом он сообщил в среду на заседании комиссии по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Общественной палаты РФ и комитета по охране здоровья <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF" target="_blank">Госдумы РФ</a>.Он пояснил, что "зачастую наши врачи остаются абсолютно беззащитными"."Мы видим, какая происходит травля в СМИ, как накидываются на бедных врачей", - заметил он.Кроме того, лидер СР настаивает на том, чтобы "врач получал достойную зарплату".
https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578438420.html
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здоровье - общество, сергей миронов, справедливая россия, госдума рф, общество

Миронов предложил наделить врачей статусом госслужащих

16:01 07.10.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов во время совещания в режиме видеоконференции с председателем Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов во время совещания в режиме видеоконференции с председателем Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов предложил наделить врачей статусом госслужащих, об этом он сообщил в среду на заседании комиссии по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Общественной палаты РФ и комитета по охране здоровья Госдумы РФ.

"Думаю, что надо принимать решение, чтобы все врачи получили социальные гарантии и статус госслужащих, это с точки их социального самочувствия и зарплаты", - заявил Миронов.

Он пояснил, что "зачастую наши врачи остаются абсолютно беззащитными".
"Мы видим, какая происходит травля в СМИ, как накидываются на бедных врачей", - заметил он.
Кроме того, лидер СР настаивает на том, чтобы "врач получал достойную зарплату".
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Здоровье - ОбществоСергей МироновСправедливая РоссияГосдума РФОбщество
 
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