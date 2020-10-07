https://ria.ru/20201007/vrachi-1578651002.html
Миронов предложил наделить врачей статусом госслужащих
Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов предложил наделить врачей статусом госслужащих, об этом он сообщил в среду на заседании комиссии по... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T16:01
2020-10-07T16:01
2020-10-07T16:01
здоровье - общество
сергей миронов
справедливая россия
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 7 окт – РИА Новости.</strong> Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Mironov" target="_blank">Сергей Миронов</a> предложил наделить врачей статусом госслужащих, об этом он сообщил в среду на заседании комиссии по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Общественной палаты РФ и комитета по охране здоровья <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF" target="_blank">Госдумы РФ</a>.Он пояснил, что "зачастую наши врачи остаются абсолютно беззащитными"."Мы видим, какая происходит травля в СМИ, как накидываются на бедных врачей", - заметил он.Кроме того, лидер СР настаивает на том, чтобы "врач получал достойную зарплату".
https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578438420.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, сергей миронов, справедливая россия, госдума рф, общество