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https://ria.ru/20201007/ukraina-1578541718.html
Депутат Рады назвал условие гибели Украины
Если у власти на Украине останется команда действующего президента Украины, то страну ждет гибель, заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T03:15
2020-10-07T03:34
оппозиционная платформа - за жизнь
вадим рабинович
владимир зеленский
европа
украина
в мире
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В Киеве назвали условие гибели Украины
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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. </strong>Если у власти на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> останется команда действующего президента Украины, то страну ждет гибель, заявил сопредседатель партии "<a href="http://ria.ru/organization_oppozitsionnaya-platforma---za-zhizn/" target="_blank" data-auto="true">Оппозиционная платформа – За жизнь</a>", депутат Рады <a href="http://ria.ru/person_Vadim_Rabinovich/" target="_blank" data-auto="true">Вадим Рабинович</a> в эфире телеканала <a href="https://newsone.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">NewsOne</a>.По мнению политика, Украина сейчас переживает экономическую, социальную и интеллектуальную катастрофу.Также парламентарий возмутился отношением <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> к его стране."Нам сказали: Европа — не банкомат для Украины. Конечно, не банкомат! Вы забрали у нас землю, поставили смотрящих на всех стратегические предприятия своих гастролеров, убили нашу банковскую систему", — заключил он.Ранее соратник Рабиновича народный депутат <a href="http://ria.ru/person_Renat_Kuzmin/" target="_blank" data-auto="true">Ренат Кузьмин</a> раскритиковал <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Зеленского</a> за нарушение предвыборных обещаний. По мнению парламентария, президент <a href="https://ria.ru/20201006/zelenskiy-1578335994.html" target="_blank">обманул</a> украинцев и таким образом предал своих избирателей.
https://ria.ru/20200929/ukraina-1577920003.html
Надо надеть кастрюли и пойти поскакать. И сразу всё наладится.
94
Ну давай, еврей Рабинович, договаривай. Выход выживания только один - присоединиться к России, да?) Ведь целью русской весны был не Крым, а Украина. Ну правильнее сказать, что цель русской весны - восстановление СССР, путем присоединения бывших республик обратно. Начали с самых крупных и "государствообразующих" - Украины и Белоруссии. Но украинский олигархат решил, что своя рубаха ближе к телу и не захотел интегрироваться с российским олигархатом. Сейчас вот Белоруссия на очереди.
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56
европа
украина
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оппозиционная платформа - за жизнь, вадим рабинович, владимир зеленский, европа, украина, в мире

Депутат Рады назвал условие гибели Украины

03:15 07.10.2020 (обновлено: 03:34 07.10.2020)
 
© РИА Новости / СтрингерЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Если у власти на Украине останется команда действующего президента Украины, то страну ждет гибель, заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", депутат Рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
По мнению политика, Украина сейчас переживает экономическую, социальную и интеллектуальную катастрофу.
"Посудите сами: в "Нафтогазе" нашли "дыру" в миллиарды гривен. Глава Кабмина Денис Шмыгаль заявил, что пенсии отменят через 15 лет, а со следующего года введут дополнительный налог под это дело… Речь уже не идет о победе какой-то партии, речь идет о выживаемости страны. Если мы не уберем "зеленых", то страна погибнет!" — сказал Рабинович.
Также парламентарий возмутился отношением Европы к его стране.
"Нам сказали: Европа — не банкомат для Украины. Конечно, не банкомат! Вы забрали у нас землю, поставили смотрящих на всех стратегические предприятия своих гастролеров, убили нашу банковскую систему", — заключил он.
Киев - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
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"Нам должны": депутат Рады потребовал от Запада "вернуть деньги"
Ранее соратник Рабиновича народный депутат Ренат Кузьмин раскритиковал Зеленского за нарушение предвыборных обещаний. По мнению парламентария, президент обманул украинцев и таким образом предал своих избирателей.
 
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Оппозиционная платформа - За жизньВадим РабиновичВладимир ЗеленскийЕвропаУкраинаВ мире
 
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