https://ria.ru/20201007/ukraina-1578541718.html

Депутат Рады назвал условие гибели Украины

Если у власти на Украине останется команда действующего президента Украины, то страну ждет гибель, заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T03:15

2020-10-07T03:15

2020-10-07T03:34

оппозиционная платформа - за жизнь

вадим рабинович

владимир зеленский

европа

украина

в мире

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В Киеве назвали условие гибели Украины

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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. </strong>Если у власти на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> останется команда действующего президента Украины, то страну ждет гибель, заявил сопредседатель партии "<a href="http://ria.ru/organization_oppozitsionnaya-platforma---za-zhizn/" target="_blank" data-auto="true">Оппозиционная платформа – За жизнь</a>", депутат Рады <a href="http://ria.ru/person_Vadim_Rabinovich/" target="_blank" data-auto="true">Вадим Рабинович</a> в эфире телеканала <a href="https://newsone.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">NewsOne</a>.По мнению политика, Украина сейчас переживает экономическую, социальную и интеллектуальную катастрофу.Также парламентарий возмутился отношением <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> к его стране."Нам сказали: Европа — не банкомат для Украины. Конечно, не банкомат! Вы забрали у нас землю, поставили смотрящих на всех стратегические предприятия своих гастролеров, убили нашу банковскую систему", — заключил он.Ранее соратник Рабиновича народный депутат <a href="http://ria.ru/person_Renat_Kuzmin/" target="_blank" data-auto="true">Ренат Кузьмин</a> раскритиковал <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Зеленского</a> за нарушение предвыборных обещаний. По мнению парламентария, президент <a href="https://ria.ru/20201006/zelenskiy-1578335994.html" target="_blank">обманул</a> украинцев и таким образом предал своих избирателей.

https://ria.ru/20200929/ukraina-1577920003.html

АНДРЕЙ КОННИН Надо надеть кастрюли и пойти поскакать. И сразу всё наладится. 94

Eugene Krabs Ну давай, еврей Рабинович, договаривай. Выход выживания только один - присоединиться к России, да?) Ведь целью русской весны был не Крым, а Украина. Ну правильнее сказать, что цель русской весны - восстановление СССР, путем присоединения бывших республик обратно. Начали с самых крупных и "государствообразующих" - Украины и Белоруссии. Но украинский олигархат решил, что своя рубаха ближе к телу и не захотел интегрироваться с российским олигархатом. Сейчас вот Белоруссия на очереди. 56

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европа

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, вадим рабинович, владимир зеленский, европа, украина, в мире