https://ria.ru/20201006/zelenskiy-1578335994.html

"Предательство". Депутат Рады рассказал, как Зеленский обманул украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда обманули украинцев, не сдержав предвыборных обещаний, заявил депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T03:27

2020-10-06T03:27

2020-10-06T10:19

оппозиционная платформа - за жизнь

112 украина

ренат кузьмин

владимир зеленский

украина

в мире

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"Предательство". На Украине раскрыли обман Зеленского

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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. </strong>Президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> и его команда обманули украинцев, не сдержав предвыборных обещаний, заявил депутат Рады от партии "<a href="http://ria.ru/organization_oppozitsionnaya-platforma---za-zhizn/" target="_blank" data-auto="true">Оппозиционная платформа — За жизнь</a>" Ренат Кузьмин в эфире телеканала "<a href="https://112.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">112 Украина</a>".Сами выборы на Украине парламентарий сравнил со "свадьбой" и "супружеской изменой". Депутат считает, что избирателю, как и неуверенному в порядочности будущей супруги жениху, важно не ошибиться на выборах и проголосовать за ту власть, которая не обманет народ.Депутат особенно отметил вопрос вооруженного конфликта на востоке Украины. <a href="https://ria.ru/person_Renat_Kuzmin" target="_blank" data-auto="true">Кузьмин</a> подчеркнул, что нынешний украинский лидер лично обещал остановить войну и утверждал, что сможет сделать это "быстро и просто", но не сдержал своего слова. Парламентарий назвал это предательством."Обманув нас, он, по сути, нас предал. И вот с этого предательства начинается отсчет времени, когда команда президента Зеленского становится командой партии войны", — заявил Кузьмин.

https://ria.ru/20200929/ukraina-1577920003.html

Андрей Е " ныть тут про пенсионные реформы и пенсионеров," - да не будет скоро на Украине пенсионеров. Будут просто старики без пенсии. 227

Dialint62 Чтобы остановить войну на Донбассе надо перестрелять всех украинских националистов-бандеровцев. Это невозможно. Поэтому Донбасс останется уголком сопротивления фашистской чуме, которой вся остальная окраина целует сапоги. Даже еврей-президент. 215

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украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, 112 украина , ренат кузьмин, владимир зеленский, украина, в мире