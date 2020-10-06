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https://ria.ru/20201006/zelenskiy-1578335994.html
"Предательство". Депутат Рады рассказал, как Зеленский обманул украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский и его команда обманули украинцев, не сдержав предвыборных обещаний, заявил депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T03:27
2020-10-06T10:19
оппозиционная платформа - за жизнь
112 украина
ренат кузьмин
владимир зеленский
украина
в мире
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"Предательство". На Украине раскрыли обман Зеленского
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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. </strong>Президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> и его команда обманули украинцев, не сдержав предвыборных обещаний, заявил депутат Рады от партии "<a href="http://ria.ru/organization_oppozitsionnaya-platforma---za-zhizn/" target="_blank" data-auto="true">Оппозиционная платформа — За жизнь</a>" Ренат Кузьмин в эфире телеканала "<a href="https://112.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">112 Украина</a>".Сами выборы на Украине парламентарий сравнил со "свадьбой" и "супружеской изменой". Депутат считает, что избирателю, как и неуверенному в порядочности будущей супруги жениху, важно не ошибиться на выборах и проголосовать за ту власть, которая не обманет народ.Депутат особенно отметил вопрос вооруженного конфликта на востоке Украины. <a href="https://ria.ru/person_Renat_Kuzmin" target="_blank" data-auto="true">Кузьмин</a> подчеркнул, что нынешний украинский лидер лично обещал остановить войну и утверждал, что сможет сделать это "быстро и просто", но не сдержал своего слова. Парламентарий назвал это предательством."Обманув нас, он, по сути, нас предал. И вот с этого предательства начинается отсчет времени, когда команда президента Зеленского становится командой партии войны", — заявил Кузьмин.
https://ria.ru/20200929/ukraina-1577920003.html
" ныть тут про пенсионные реформы и пенсионеров," - да не будет скоро на Украине пенсионеров. Будут просто старики без пенсии.
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Чтобы остановить войну на Донбассе надо перестрелять всех украинских националистов-бандеровцев. Это невозможно. Поэтому Донбасс останется уголком сопротивления фашистской чуме, которой вся остальная окраина целует сапоги. Даже еврей-президент.
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оппозиционная платформа - за жизнь, 112 украина , ренат кузьмин, владимир зеленский, украина, в мире

"Предательство". Депутат Рады рассказал, как Зеленский обманул украинцев

03:27 06.10.2020 (обновлено: 10:19 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Игорь Маслов
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и его команда обманули украинцев, не сдержав предвыборных обещаний, заявил депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин в эфире телеканала "112 Украина".
Сами выборы на Украине парламентарий сравнил со "свадьбой" и "супружеской изменой". Депутат считает, что избирателю, как и неуверенному в порядочности будущей супруги жениху, важно не ошибиться на выборах и проголосовать за ту власть, которая не обманет народ.

"Нужно сказать, что в этот раз президенту Зеленскому и его команде удалось нас всех обмануть. <…> Они нам обещали закончить войну в Донбассе, они нам обещали остановить насильственную украинизацию, они нам обещали снизить тарифы. <…> И они нас обманули", — указал Кузьмин.

Депутат особенно отметил вопрос вооруженного конфликта на востоке Украины. Кузьмин подчеркнул, что нынешний украинский лидер лично обещал остановить войну и утверждал, что сможет сделать это "быстро и просто", но не сдержал своего слова. Парламентарий назвал это предательством.
"Обманув нас, он, по сути, нас предал. И вот с этого предательства начинается отсчет времени, когда команда президента Зеленского становится командой партии войны", — заявил Кузьмин.
Киев - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
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Оппозиционная платформа - За жизнь112 УкраинаРенат КузьминВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
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