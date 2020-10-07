https://ria.ru/20201007/udalenka-1578611388.html

На удаленку можно перевести большее число москвичей, считает Онищенко

Академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что на удаленный формат работы в Москве можно перевести больше, чем... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T13:37

2020-10-07T13:37

2020-10-07T13:37

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

госдума рф

сергей собянин

геннадий онищенко

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Академик <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>, бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Onishhenko/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Онищенко</a> считает, что на удаленный формат работы в Москве можно перевести больше, чем 30% работников столичных организаций.Ранее мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> заявил, что предприятия и организации обязаны перевести не менее 30% работников в режим удаленной работы."По поводу удаленки: я, например, говорю, что нам с вами надо на удаленку, коронавирус есть или нет, переводить, это уже наша с вами потребность, на удаленные места работы. Много можно сделать. Сейчас мэр (Собянин) поставил вопрос - 30%, я считаю, что даже больше офисных работников можно перевести", - сказал Онищенко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, госдума рф, сергей собянин, геннадий онищенко, москва, общество