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На удаленку можно перевести большее число москвичей, считает Онищенко
Академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что на удаленный формат работы в Москве можно перевести больше, чем... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T13:37
2020-10-07T13:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
госдума рф
сергей собянин
геннадий онищенко
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Академик <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>, бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Onishhenko/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Онищенко</a> считает, что на удаленный формат работы в Москве можно перевести больше, чем 30% работников столичных организаций.Ранее мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> заявил, что предприятия и организации обязаны перевести не менее 30% работников в режим удаленной работы."По поводу удаленки: я, например, говорю, что нам с вами надо на удаленку, коронавирус есть или нет, переводить, это уже наша с вами потребность, на удаленные места работы. Много можно сделать. Сейчас мэр (Собянин) поставил вопрос - 30%, я считаю, что даже больше офисных работников можно перевести", - сказал Онищенко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, госдума рф, сергей собянин, геннадий онищенко, москва, общество

На удаленку можно перевести большее число москвичей, считает Онищенко

13:37 07.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко выступает на пленарном заседании Госдумы
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко выступает на пленарном заседании Госдумы - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что на удаленный формат работы в Москве можно перевести больше, чем 30% работников столичных организаций.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что предприятия и организации обязаны перевести не менее 30% работников в режим удаленной работы.
"По поводу удаленки: я, например, говорю, что нам с вами надо на удаленку, коронавирус есть или нет, переводить, это уже наша с вами потребность, на удаленные места работы. Много можно сделать. Сейчас мэр (Собянин) поставил вопрос - 30%, я считаю, что даже больше офисных работников можно перевести", - сказал Онищенко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Госдума РФСергей СобянинГеннадий ОнищенкоМоскваОбщество
 
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