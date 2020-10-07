https://ria.ru/20201007/transneft-1578556920.html

Бывший топ-менеджер госкомпании признался в продаже коммерческой тайны

СК РФ обвинил бывшего первого заместителя гендиректора компании "Транснефть–Диаскан" ("дочка" "Транснефти") Сергея Зубина в продаже коммерческой тайны за 400... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T09:31

2020-10-07T09:31

2020-10-07T09:47

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

транснефть

происшествия

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ обвинил бывшего первого заместителя гендиректора компании "Транснефть–Диаскан" ("дочка" "<a href="http://ria.ru/organization_Transneft/" target="_blank" data-auto="true">Транснефти</a>") Сергея Зубина в продаже коммерческой тайны за 400 миллионов рублей, сообщила журналистам в среду официальный представитель СК РФ <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Petrenko/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Петренко</a>.О задержании бывшего топ-менеджера некоей государственной энергетической компании следствие объявило еще в понедельник, но имя обвиняемого не было известно."Предъявлено обвинение бывшему первому заместителю генерального директора – главному инженеру "Транснефть–Диаскан" Сергею Зубину по части 3 статьи 183 УК РФ (незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, совершенное из корыстной заинтересованности)", - сказала Петренко.По версии следствия, Зубин незаконно получил конструкторскую документацию на приборы, предназначенные для диагностики нефтяных объектов. Разработка этих устройств обошлась компании более чем в 2 миллиарда рублей, отмечает СК РФ.В июле 2019 года Зубин уволился, а в следующем году "предложил знакомому предпринимателю приобрести часть указанных материалов за 400 миллионов рублей".При передаче конструкторской документации и получении денег Зубина поймали с поличным."Обвиняемый вину признал и в содеянном раскаялся", - добавила Петренко.Компания "Транснефть–Диаскан" ответственна за безопасную эксплуатацию магистральных нефтепроводов в России, выступает разработчиком специальных приборов, занимается диагностикой труб, резервуаров и так далее.

https://ria.ru/20200703/1573864550.html

https://ria.ru/20200709/1574127301.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), транснефть, происшествия