Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201007/transneft-1578556920.html
Бывший топ-менеджер госкомпании признался в продаже коммерческой тайны
СК РФ обвинил бывшего первого заместителя гендиректора компании "Транснефть–Диаскан" ("дочка" "Транснефти") Сергея Зубина в продаже коммерческой тайны за 400... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T09:31
2020-10-07T09:47
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
транснефть
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578559055_0:0:1280:720_1400x0_80_0_0_2ed0e64e98b3b34f4a8d0e32abac5bc6.jpg
<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ обвинил бывшего первого заместителя гендиректора компании "Транснефть–Диаскан" ("дочка" "<a href="http://ria.ru/organization_Transneft/" target="_blank" data-auto="true">Транснефти</a>") Сергея Зубина в продаже коммерческой тайны за 400 миллионов рублей, сообщила журналистам в среду официальный представитель СК РФ <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Petrenko/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Петренко</a>.О задержании бывшего топ-менеджера некоей государственной энергетической компании следствие объявило еще в понедельник, но имя обвиняемого не было известно."Предъявлено обвинение бывшему первому заместителю генерального директора – главному инженеру "Транснефть–Диаскан" Сергею Зубину по части 3 статьи 183 УК РФ (незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, совершенное из корыстной заинтересованности)", - сказала Петренко.По версии следствия, Зубин незаконно получил конструкторскую документацию на приборы, предназначенные для диагностики нефтяных объектов. Разработка этих устройств обошлась компании более чем в 2 миллиарда рублей, отмечает СК РФ.В июле 2019 года Зубин уволился, а в следующем году "предложил знакомому предпринимателю приобрести часть указанных материалов за 400 миллионов рублей".При передаче конструкторской документации и получении денег Зубина поймали с поличным."Обвиняемый вину признал и в содеянном раскаялся", - добавила Петренко.Компания "Транснефть–Диаскан" ответственна за безопасную эксплуатацию магистральных нефтепроводов в России, выступает разработчиком специальных приборов, занимается диагностикой труб, резервуаров и так далее.
https://ria.ru/20200703/1573864550.html
https://ria.ru/20200709/1574127301.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578559055_38:58:921:720_1400x0_80_0_0_aa7be491851d1290e921197fefd80c86.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), транснефть, происшествия

Бывший топ-менеджер госкомпании признался в продаже коммерческой тайны

09:31 07.10.2020 (обновлено: 09:47 07.10.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба ГВСУ СК России / Перейти в фотобанкЗадержание сотрудниками правоохранительных органов бывшего главного инженера АО "Транснефть-Диаксан" Сергея Зубина
Задержание сотрудниками правоохранительных органов бывшего главного инженера АО Транснефть-Диаксан Сергея Зубина - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба ГВСУ СК России
Перейти в фотобанк
Задержание сотрудниками правоохранительных органов бывшего главного инженера АО "Транснефть-Диаксан" Сергея Зубина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. СК РФ обвинил бывшего первого заместителя гендиректора компании "Транснефть–Диаскан" ("дочка" "Транснефти") Сергея Зубина в продаже коммерческой тайны за 400 миллионов рублей, сообщила журналистам в среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
О задержании бывшего топ-менеджера некоей государственной энергетической компании следствие объявило еще в понедельник, но имя обвиняемого не было известно.
"Предъявлено обвинение бывшему первому заместителю генерального директора – главному инженеру "Транснефть–Диаскан" Сергею Зубину по части 3 статьи 183 УК РФ (незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, совершенное из корыстной заинтересованности)", - сказала Петренко.
По версии следствия, Зубин незаконно получил конструкторскую документацию на приборы, предназначенные для диагностики нефтяных объектов. Разработка этих устройств обошлась компании более чем в 2 миллиарда рублей, отмечает СК РФ.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.07.2020
3 июля, 17:24
Троих жителей Пензы задержали за хищение из трубопровода "Транснефти"
В июле 2019 года Зубин уволился, а в следующем году "предложил знакомому предпринимателю приобрести часть указанных материалов за 400 миллионов рублей".
При передаче конструкторской документации и получении денег Зубина поймали с поличным.
"Обвиняемый вину признал и в содеянном раскаялся", - добавила Петренко.
Компания "Транснефть–Диаскан" ответственна за безопасную эксплуатацию магистральных нефтепроводов в России, выступает разработчиком специальных приборов, занимается диагностикой труб, резервуаров и так далее.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 09.07.2020
9 июля, 17:10
Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны
 
Обсудить2
Светлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)ТранснефтьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:15Собянин напомнил о принципе добровольности при вакцинации от COVID-19
10:14Число пострадавших в протестах в Киргизии достигло 911
10:13"Роскосмос" закажет оценку необходимости многоразового корабля
10:11Кузнецова переболела COVID-19
10:07Собянин призвал переболевших COVID-19 соблюдать рекомендации
10:06США включили Россию в список национальных угроз
10:06Путин назвал работу над ракетой "Циркон" большим этапом для России
10:03В Бишкеке митингующие требуют импичмента президента
10:03Россия успешно испытала гиперзвуковую ракету "Циркон"
10:00Азербайджан выступил против привлечения миротворцев в Карабах
09:59Государственная регистрационная служба Киргизии приостановила работу
09:58Азербайджан заявил, что не привлекал к участию в боях наемников из Сирии
09:56Собянин рассказал о проверках соблюдения требований по удаленке
09:54Пожар в санатории Минобороны в Крыму полностью потушили
09:54В Воронежской области потушили крупнейший из трех природных пожаров
09:52Вирусолог рассказал, когда стабилизируется ситуация с COVID-19 в России
09:52Москва выделила на борьбу с пандемией 284 миллиарда рублей
09:51Собянин: данных о длительности иммунитета после заболевания COVID-19 нет
09:49Санитайзеры не являются заменой перчаткам, заявил Собянин
09:48Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Лента новостейМолния