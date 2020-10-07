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Эксперт рассказал, как заболевание Трампа повлияет на предстоящие дебаты
Заболевание коронавирусом действующего президента США Дональда Трампа окажет серьезное влияние на ход предвыборной кампании в ближайшие недели и на предстоящие... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T13:35
2020-10-07T13:35
дональд трамп
российская академия наук
джо байден
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Заболевание коронавирусом действующего президента США Дональда Трампа окажет серьезное влияние на ход предвыборной кампании в ближайшие недели и на предстоящие дебаты с <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Джо Байденом</a>, но история с COVID может также помочь действующему главе Белого дома наверстать отставание от соперника-демократа, считает заместитель директора ИНИОН РАН Дмитрий Ефременко.Президент США попал в больницу с коронавирусом в минувшую пятницу и выписался оттуда в понедельник, вернувшись в Белый дом.По словам эксперта, Трампу на самом деле надо после первых теледебатов наверстывать отставание."И здесь есть, конечно, и большие риски для него, и немалые возможности", - добавил он.Первые дебаты Трампа и Байдена прошли 29 сентября в Кливленде, они продолжались 96 минут и отметились тем, что кандидаты постоянно перебивали друг друга, обвиняли во лжи и использовали грубые выражения.Ранее кандидат в президенты <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> от демократов Джо Байден заявил, что ему и действующему президенту Дональду Трампу не стоит участвовать в дебатах 15 октября, если Трамп к тому времени еще будет болеть коронавирусной инфекцией. Ранее Трамп подтвердил, что намерен принять участие во вторых теледебатах с Байденом 15 октября.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось.
https://ria.ru/20201005/vybory-1578188517.html
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дональд трамп, российская академия наук, джо байден, сша, в мире

Эксперт рассказал, как заболевание Трампа повлияет на предстоящие дебаты

13:35 07.10.2020
 
© AP Photo / Patrick SemanskyДональд Трамп в медицинской маске
Дональд Трамп в медицинской маске - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© AP Photo / Patrick Semansky
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Заболевание коронавирусом действующего президента США Дональда Трампа окажет серьезное влияние на ход предвыборной кампании в ближайшие недели и на предстоящие дебаты с Джо Байденом, но история с COVID может также помочь действующему главе Белого дома наверстать отставание от соперника-демократа, считает заместитель директора ИНИОН РАН Дмитрий Ефременко.
Президент США попал в больницу с коронавирусом в минувшую пятницу и выписался оттуда в понедельник, вернувшись в Белый дом.

"Да, безусловно, этот фактор окажет серьезное влияние на ход предвыборной кампании в ближайшие недели, особенно на ближайшие дебаты, но с оговоркой, если они все-таки состоятся и если здоровье Трампа позволит это сделать. Но здесь действительно очень многое будет зависеть от его советников, от того, насколько правильными и точными будут их рекомендации, позволяющие обыграть это обстоятельство - тот факт, что Трамп болел коронавирусом и феноменально быстро сумел с этим справиться", - сказал Ефременко в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня".

По словам эксперта, Трампу на самом деле надо после первых теледебатов наверстывать отставание.
"И здесь есть, конечно, и большие риски для него, и немалые возможности", - добавил он.
Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 08:00
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Первые дебаты Трампа и Байдена прошли 29 сентября в Кливленде, они продолжались 96 минут и отметились тем, что кандидаты постоянно перебивали друг друга, обвиняли во лжи и использовали грубые выражения.
Ранее кандидат в президенты США от демократов Джо Байден заявил, что ему и действующему президенту Дональду Трампу не стоит участвовать в дебатах 15 октября, если Трамп к тому времени еще будет болеть коронавирусной инфекцией. Ранее Трамп подтвердил, что намерен принять участие во вторых теледебатах с Байденом 15 октября.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось.
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Дональд ТрампРоссийская академия наукДжо БайденСШАВ мире
 
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