https://ria.ru/20201007/tramp-1578610834.html

Эксперт рассказал, как заболевание Трампа повлияет на предстоящие дебаты

Заболевание коронавирусом действующего президента США Дональда Трампа окажет серьезное влияние на ход предвыборной кампании в ближайшие недели и на предстоящие... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T13:35

2020-10-07T13:35

2020-10-07T13:35

дональд трамп

российская академия наук

джо байден

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Заболевание коронавирусом действующего президента США Дональда Трампа окажет серьезное влияние на ход предвыборной кампании в ближайшие недели и на предстоящие дебаты с <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Джо Байденом</a>, но история с COVID может также помочь действующему главе Белого дома наверстать отставание от соперника-демократа, считает заместитель директора ИНИОН РАН Дмитрий Ефременко.Президент США попал в больницу с коронавирусом в минувшую пятницу и выписался оттуда в понедельник, вернувшись в Белый дом.По словам эксперта, Трампу на самом деле надо после первых теледебатов наверстывать отставание."И здесь есть, конечно, и большие риски для него, и немалые возможности", - добавил он.Первые дебаты Трампа и Байдена прошли 29 сентября в Кливленде, они продолжались 96 минут и отметились тем, что кандидаты постоянно перебивали друг друга, обвиняли во лжи и использовали грубые выражения.Ранее кандидат в президенты <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> от демократов Джо Байден заявил, что ему и действующему президенту Дональду Трампу не стоит участвовать в дебатах 15 октября, если Трамп к тому времени еще будет болеть коронавирусной инфекцией. Ранее Трамп подтвердил, что намерен принять участие во вторых теледебатах с Байденом 15 октября.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось.

https://ria.ru/20201005/vybory-1578188517.html

https://ria.ru/20201007/putin-1578579583.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, российская академия наук, джо байден, сша, в мире