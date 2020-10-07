https://ria.ru/20201007/telegram-1578542720.html

В Telegram произошел сбой

Пользователи Telegram из ряда стран, включая Россию, сообщают о сбое в работе мессенджера, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T03:39

2020-10-07T03:39

2020-10-07T03:46

россия

telegram (приложение)

павел дуров

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Пользователи <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a> из ряда стран, включая Россию, сообщают о сбое в работе мессенджера, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По данным портала, перебои в работе мессенджера начались около 02.58 мск. При этом наибольшее количество неполадок в работе Telegram зафиксировано в России, на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>, в Италии, <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> и других странах.Больше всего жалоб поступает на невозможность подключения к мессенджеру (83%) и проблемы с отправкой сообщений (16%).Это третий сбой в Telegram за последние две недели: о проблемах с мессенджером сообщалось 25 сентября и 4 октября. Как заявлял РИА Новости руководитель направления вычислительной инфраструктуры IT-компании КРОК Александр Сысоев, сбои могут говорить о недостаточном запасе мощностей Telegram под текущее количество пользователей.Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Durov/" target="_blank" data-auto="true">Павлом Дуровым</a>, основателем соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20200930/telegram-1578022951.html

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россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, telegram (приложение), павел дуров, москва, общество