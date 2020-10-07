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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201007/stepanakert-1578678459.html
В Степанакерте включили сирену воздушной тревоги
Сирену воздушной тревоги снова включили в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики, до этого она была выключена целый день, передает корреспондент... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T20:45
2020-10-07T20:44
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорно-карабахская республика
сша
азербайджан
армения
степанакерт
в мире
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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 7 окт - РИА Новости.</strong> Сирену воздушной тревоги снова включили в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики, до этого она была выключена целый день, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в среду в центре <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерта</a> произошел ракетный обстрел, раздались четыре взрыва. Рядом со взрывом оказалась съемочная группа МИЦ "Известия" - оператор Александр Малышев и корреспондент Денис Кулага шли по центру города, когда рядом начали падать ракеты. Им удалось укрыться в убежище, никто не пострадал.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.
нагорно-карабахская республика
сша
азербайджан
армения
степанакерт
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Сирены тревоги: неспокойная ночь в Степанакерте
В Степанакерте этой ночью неспокойно - несколько раз включили сирену тревоги, время от времени слышны взрывы и видны сильные вспышки.
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видео, нагорно-карабахская республика, сша, азербайджан, армения, степанакерт, в мире
В Степанакерте включили сирену воздушной тревоги
СТЕПАНАКЕРТ, 7 окт - РИА Новости. Сирену воздушной тревоги снова включили в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики, до этого она была выключена целый день, передает корреспондент РИА Новости.
2020-10-07T20:45
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В Степанакерте включили сирену воздушной тревоги

20:45 07.10.2020
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРакета системы залпового огня "Смерч", попавшая в балкон жилого дома в центре Степанакерта. Скриншот видео
Ракета системы залпового огня Смерч, попавшая в балкон жилого дома в центре Степанакерта. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости
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СТЕПАНАКЕРТ, 7 окт - РИА Новости. Сирену воздушной тревоги снова включили в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики, до этого она была выключена целый день, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в среду в центре Степанакерта произошел ракетный обстрел, раздались четыре взрыва. Рядом со взрывом оказалась съемочная группа МИЦ "Известия" - оператор Александр Малышев и корреспондент Денис Кулага шли по центру города, когда рядом начали падать ракеты. Им удалось укрыться в убежище, никто не пострадал.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорно-Карабахская РеспубликаСШААзербайджанАрменияСтепанакертВ мире
 
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