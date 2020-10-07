https://ria.ru/20201007/stepanakert-1578676225.html

В Степанакерте восстановили электроснабжение

Властям столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики удалось восстановить энергоснабжение, нарушенное на несколько дней после обстрелов... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T17:18

2020-10-07T17:18

2020-10-07T17:18

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

степанакерт

азербайджан

армения

в мире

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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 7 окт - РИА Новости.</strong> Властям <a href="https://ria.ru/location_Stepanakert" target="_blank">столицы</a> непризнанной Нагорно-Карабахской республики удалось восстановить энергоснабжение, нарушенное на несколько дней после обстрелов электроподстанции, заявил РИА Новости вице-мэр Сурен Тамразян."Если она работает и электричество есть - значит, все хорошо", - ответил Тамразян на вопрос РИА Новости, сильно ли пострадала подстанция, которую несколько раз обстреливали.Он отметил, что электричество было отключено в большинстве районов города в течение двух-трех дней, местные жители сидели в подвалах при свечах, административным зданиям и гостиницам удавалось получать свет от собственных генераторов.При этом Тамразян добавил, что отключен газ - чтобы не создавать угрозы взрыва при обстрелах. Из-за отключения газа в городе также нет горячей воды.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армения</a> и <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

нагорный карабах

степанакерт

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

В Степанакерте звучат взрывы и есть новые разрушения от обстрелов Последствия обстрела Степанакерта 2020-10-07T17:18 true PT1M14S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, степанакерт, азербайджан, армения, в мире