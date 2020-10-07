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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201007/stepanakert-1578676225.html
В Степанакерте восстановили электроснабжение
Властям столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики удалось восстановить энергоснабжение, нарушенное на несколько дней после обстрелов... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T17:18
2020-10-07T17:18
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
степанакерт
азербайджан
армения
в мире
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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 7 окт - РИА Новости.</strong> Властям <a href="https://ria.ru/location_Stepanakert" target="_blank">столицы</a> непризнанной Нагорно-Карабахской республики удалось восстановить энергоснабжение, нарушенное на несколько дней после обстрелов электроподстанции, заявил РИА Новости вице-мэр Сурен Тамразян."Если она работает и электричество есть - значит, все хорошо", - ответил Тамразян на вопрос РИА Новости, сильно ли пострадала подстанция, которую несколько раз обстреливали.Он отметил, что электричество было отключено в большинстве районов города в течение двух-трех дней, местные жители сидели в подвалах при свечах, административным зданиям и гостиницам удавалось получать свет от собственных генераторов.При этом Тамразян добавил, что отключен газ&nbsp; - чтобы не создавать угрозы взрыва при обстрелах. Из-за отключения газа в городе также нет горячей воды.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армения</a> и <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
нагорный карабах
степанакерт
азербайджан
армения
РИА Новости
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В Степанакерте звучат взрывы и есть новые разрушения от обстрелов
Последствия обстрела Степанакерта
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нагорный карабах, степанакерт, азербайджан, армения, в мире

В Степанакерте восстановили электроснабжение

17:18 07.10.2020
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкДома в Степанакерте, разрушенные после обстрела
Дома в Степанакерте, разрушенные после обстрела - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости
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СТЕПАНАКЕРТ, 7 окт - РИА Новости. Властям столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики удалось восстановить энергоснабжение, нарушенное на несколько дней после обстрелов электроподстанции, заявил РИА Новости вице-мэр Сурен Тамразян.
"Если она работает и электричество есть - значит, все хорошо", - ответил Тамразян на вопрос РИА Новости, сильно ли пострадала подстанция, которую несколько раз обстреливали.
Он отметил, что электричество было отключено в большинстве районов города в течение двух-трех дней, местные жители сидели в подвалах при свечах, административным зданиям и гостиницам удавалось получать свет от собственных генераторов.

По словам чиновника, ремонтникам после каждого обстрела приходится восстанавливать коммуникации, и они успевают это делать. Критических разрушений инфраструктуры пока не наступило. "На 80-90 процентов население обеспечено коммунальными услугами. Вода есть, свет есть", - резюмировал он.

При этом Тамразян добавил, что отключен газ  - чтобы не создавать угрозы взрыва при обстрелах. Из-за отключения газа в городе также нет горячей воды.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахСтепанакертАзербайджанАрменияВ мире
 
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