В Степанакерте восстановили электроснабжение
СТЕПАНАКЕРТ, 7 окт - РИА Новости. Властям столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики удалось восстановить энергоснабжение, нарушенное на несколько дней после обстрелов электроподстанции, заявил РИА Новости вице-мэр Сурен Тамразян.
"Если она работает и электричество есть - значит, все хорошо", - ответил Тамразян на вопрос РИА Новости, сильно ли пострадала подстанция, которую несколько раз обстреливали.
Он отметил, что электричество было отключено в большинстве районов города в течение двух-трех дней, местные жители сидели в подвалах при свечах, административным зданиям и гостиницам удавалось получать свет от собственных генераторов.
По словам чиновника, ремонтникам после каждого обстрела приходится восстанавливать коммуникации, и они успевают это делать. Критических разрушений инфраструктуры пока не наступило. "На 80-90 процентов население обеспечено коммунальными услугами. Вода есть, свет есть", - резюмировал он.
При этом Тамразян добавил, что отключен газ - чтобы не создавать угрозы взрыва при обстрелах. Из-за отключения газа в городе также нет горячей воды.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе