https://ria.ru/20201007/stepanakert-1578571315.html

Баку ударил по гражданским объектам Степанакерта, заявили в Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана ударили по гражданским объектам Степанакерта дронами-камикадзе, данных о пострадавших пока нет, сообщил МИД непризнанной... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T10:41

2020-10-07T10:41

2020-10-07T12:20

армения

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорно-карабахская республика

степанакерт

азербайджан

в мире

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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 7 окт - РИА Новости.</strong> Вооруженные силы Азербайджана ударили по гражданским объектам Степанакерта дронами-камикадзе, данных о пострадавших пока нет, сообщил МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики."Прямо сейчас ВС Азербайджана снова ударили по Степанакерту, гражданские объекты были атакованы дронами-камикадзе и ракетами. Данных о пострадавших пока нет", - сообщил МИД.Как передает корреспондент РИА Новости, в разных частях <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерта</a> и на его окраинах видны столбы дыма.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.

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армения

нагорно-карабахская республика

степанакерт

азербайджан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армения, нагорно-карабахская республика, степанакерт, азербайджан, в мире